«Дзюба пускай поет, что хочет, что здесь такого? Для болельщиков главное, чтобы он забивал». Член совдира «Локо» о песне форварда про «Зенит»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Валерий Филатов музыка Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на песню Артема Дзюбы о «Зените».

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

– Как вам игра Дзюбы: хороший футболист, но одиозная, скандальная фигура?

– Я его скандалов не видел. Он ведет себя так, как всегда себя вел. Он таким был всегда, не может же он измениться.

В игре он отдается полностью. Делает на поле все, что может. Тут к нему претензий нет.

– Он выложил видео, где поет песню болельщиков «Зенита».

– Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал.

– Болельщики могут не понять.

– Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет, – сказал член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов.

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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5 комментариев
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Пусть лучше поет чем публикует свои удушения змия.
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Чтобы помнили. Да дзюб?
Когда всё тихо и спокойно дзюбе неинтересно. Мазохизм своеобразный или как это называется
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Дзюба и не такое выкладывал
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а Онопия, за поцелуи чужой эмблемы - чуть не распяли...
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там его напарник дед собрался на трон это так??
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