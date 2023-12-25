«Дзюба пускай поет, что хочет, что здесь такого? Для болельщиков главное, чтобы он забивал». Член совдира «Локо» о песне форварда про «Зенит»

В «Локомотиве» отреагировали на песню Артема Дзюбы о «Зените».

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

– Как вам игра : хороший футболист, но одиозная, скандальная фигура?

– Я его скандалов не видел. Он ведет себя так, как всегда себя вел. Он таким был всегда, не может же он измениться.

В игре он отдается полностью. Делает на поле все, что может. Тут к нему претензий нет.

– Он выложил видео, где поет песню болельщиков « ».

– Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал.

– Болельщики могут не понять.

– Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет, – сказал член совета директоров « » .

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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