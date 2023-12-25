«Ак Барс»: «Сторона Жафярова готова отказаться от запрета на обмен в одном случае – это не устраивает клуб. Дамир на равных условиях с игроками команды»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Никита Евсеев Хоккей

«Ак Барс» прокомментировал ситуацию вокруг Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.

«В настоящее время Дамир Жафяров и Никита Евсеев имеют действующие контракты с «Ак Барсом». Клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников.

Никита Евсеев, в соответствии с двусторонним контрактом, командирован в альметьевский клуб «Нефтяник» не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова – главный титул ВХЛ.

Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, в настоящее время ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включен в контракт по требованию его представителей.

Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс».

Несмотря на это, хоккейный клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях.

В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками «Ак Барса» и может работой доказать свое право выходить в основном составе.

Мы призываем всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения третьих и четвертых сторон.

Хоккейный клуб «Ак Барс» не будет более давать публичных комментариев на этот счет», – сообщается в заявлении клуба.

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10 комментариев
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"Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс")))
это условие как я писал обмен в Авангард за символические 1000р,т.е. даром,любые другие варианты обмена с Сибирью,Динамо,Амуром,Магниткой...которые предлагались естественно отклонялись стороной бедненького ущемленного дискриминацией игрока,набравшего 2очка в 16играх,причем играя в 1-2 звене и получая игровое время в большинстве,поэтому поняв что план не сработал и Ак Барс просто так не отдаст игрока без компенсации этот Бабаев устроил это шоу шапито перед закрытиям дедлайна
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Ну, если сторона игрока еще и выбирает варианты, значит, не настолько их напрягает отсутствие игровой практики, как они об этом говорят.
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Ответ Angryslon
"...Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс»..." И все прекрасно понимают, какой случай не устраивает барсиков, это Авангард. Боятся усилить прямого конкурента. А так же подобными заявлениями закапывают себя ещё глубже.
конечно,так боимся клуб который обыграли в 10 из 11 последних матчей что аж смешно,отдайте взамен Гераськина,который поедет в Магнитку взамен Кошелева и будет вам Жафяров,со всех сторон равноценный обмен,а нахаляву на которую рассчитывал любитель пинг понга Курьянов и ушлый Бабаев вам никто не обязан игроков отдавать
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Да делов то?! Бабаева на каторгу, Жафярова осваивать профессию полировщика. Нашли проблему…))))) из мелочи
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с одной стороны и жалко игрока, с другой - нужно быть готовым к любому ездарезу когда твой агент Бабаев
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Ответ sharfey
Не боятся усилить, а хотят адекватных условий обмена. На хитрую сибирскую ж… всегда найдётся соразмерный чопик))).
Так ж... то не сибирская, одна татарская, другая скорее всего азербайджанская. Это им больше всего выгоден обмен.
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Ответ Angryslon
"...Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс»..." И все прекрасно понимают, какой случай не устраивает барсиков, это Авангард. Боятся усилить прямого конкурента. А так же подобными заявлениями закапывают себя ещё глубже.
Усиливать игроком, который забил две шайбы за карьеру в плей-офф, а в этом году , сыграв всю предсезонку с Радуловым в первом звене и набравшим 0+0, а потом добавив в сезоне сногсшибательную статистику за 16 игр 1+1?)) Ак Барс за этот мешок, на который они выкинули немало денег , хотели получить хоть что-то и вообще не важно куда он там уйдет. Авангард если бы хотел получить это «усиление» , отдал бы Гераськина Металургу , но походу вовремя одумались
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Ответ Домингес Казань
конечно,так боимся клуб который обыграли в 10 из 11 последних матчей что аж смешно,отдайте взамен Гераськина,который поедет в Магнитку взамен Кошелева и будет вам Жафяров,со всех сторон равноценный обмен,а нахаляву на которую рассчитывал любитель пинг понга Курьянов и ушлый Бабаев вам никто не обязан игроков отдавать
🤡, это ваше руководство начало с Курьяновым в пинг-понг играть. Не нужно с больной головы на здоровую перекладывать.
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