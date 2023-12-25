«Ак Барс»: «Сторона Жафярова готова отказаться от запрета на обмен в одном случае – это не устраивает клуб. Дамир на равных условиях с игроками команды»
«Ак Барс» прокомментировал ситуацию вокруг Дамира Жафярова и Никиты Евсеева.
«В настоящее время Дамир Жафяров и Никита Евсеев имеют действующие контракты с «Ак Барсом». Клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников.
Никита Евсеев, в соответствии с двусторонним контрактом, командирован в альметьевский клуб «Нефтяник» не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова – главный титул ВХЛ.
Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, в настоящее время ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включен в контракт по требованию его представителей.
Сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает «Ак Барс».
Несмотря на это, хоккейный клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях.
В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками «Ак Барса» и может работой доказать свое право выходить в основном составе.
Мы призываем всех участников процесса вернуться к предметному диалогу без привлечения третьих и четвертых сторон.
Хоккейный клуб «Ак Барс» не будет более давать публичных комментариев на этот счет», – сообщается в заявлении клуба.
это условие как я писал обмен в Авангард за символические 1000р,т.е. даром,любые другие варианты обмена с Сибирью,Динамо,Амуром,Магниткой...которые предлагались естественно отклонялись стороной бедненького ущемленного дискриминацией игрока,набравшего 2очка в 16играх,причем играя в 1-2 звене и получая игровое время в большинстве,поэтому поняв что план не сработал и Ак Барс просто так не отдаст игрока без компенсации этот Бабаев устроил это шоу шапито перед закрытиям дедлайна