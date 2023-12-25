«Старайтесь лучше подбирать песни». «Локомотив» отреагировал на видео Дзюбы

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия соцсети Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на видео Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

Москвичи выложили в своем телеграм-канале фото экрана караоке, на котором Сергей Пиняев держит табличку со значком дизлайка. Оценка за исполнение составила 0 баллов. «Старайтесь лучше подбирать песни», – гласит подпись. 

Также «Локо» опубликовал подборку результативных действий Артема в матчах против «Спартака», «Зенита» и «Ростова». «Идеальное отношение к бывшим выглядит так», – написали железнодорожники. 

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3 комментария
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Голубой вагон!
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Стоит качается!
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Ну вообще стремно конечно со всех сторон. Со стороны рукоблуда - плевок в сторону Локо. Со стороны Локо, если это проглотят и на «шутку» сведут.
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