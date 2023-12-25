«Старайтесь лучше подбирать песни». «Локомотив» отреагировал на видео Дзюбы

В «Локомотиве» отреагировали на видео Артема Дзюбы.

Форвард « », выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

Москвичи выложили в своем телеграм-канале фото экрана караоке, на котором Сергей Пиняев держит табличку со значком дизлайка. Оценка за исполнение составила 0 баллов. «Старайтесь лучше подбирать песни», – гласит подпись.

Также «Локо» опубликовал подборку результативных действий в матчах против «Спартака», « » и «Ростова». «Идеальное отношение к бывшим выглядит так», – написали железнодорожники.

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