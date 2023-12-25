Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «любительский спорт»

Теги Владимир Путин любительский спорт Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин подписал закон о любительском спорте.

Документ опубликован на портале правовой информации. 

«Любительский спорт – часть массового спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ.

Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов.

Любительская спортивная лига – некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований», – говорится в документе. 

Закон дает право спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.

Любительские спортивные лиги смогут участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. 

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29 комментариев
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да, это его самое важное решение за первый 6-ти летний президентский срок - браво👏👏👏
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ну вот Медиафутбол стал профессиональным, игроки же получают з п систематически.
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Надо бы еще определить понятие "Дилетант в спорте"
+12
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+11
что за бред и зачем он нужен???...
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Наконец-то узаконили, а то нелегально в ЛФЛ играл... спасибо наимудрейшему!!!
+7
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С 2007 года участвую в любительских соревнованиях, в основном по бегу. Теперь буду это делать законно:))). Для меня это очень важно 😊😊😊
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0
+6
Дал новое определение для РПЛ!
+6
0
+6
Теперь страна заживёт. Это и есть тот последний толчок перед вставанием с колен для рывка
+5
0
+5
Ответ Геннадий Тимченко
да, это его самое важное решение за первый 6-ти летний президентский срок - браво👏👏👏
я только осознал, что ещё + 6 лет, ... мда
+6
-1
+5
"Закон дает право спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты". На которые будут наверняка выделяться щедрые бюджетные средства. Со всеми вытекающими выгодами для заинтересованных (читай - проверенных и преданных власти) лиц.
+4
0
+4
Ответ A.G
я только осознал, что ещё + 6 лет, ... мда
12
+4
0
+4
Ну вот, теперь еще и любительский спорт не вне политики…
+3
0
+3
Еще один шаг туда, назад в будущее, когда на было профессионального спорта
+4
-1
+3
кто то видел хоть один документ им подписанный?😂😂😂
+3
-1
+2
В понятиях он точно разбирается...
+2
0
+2
А где привычные: "Дед забыл принять таблетки?" Уже взволнован
+4
-2
+2
сейчас заживём))))
+2
-1
+1
Ответ Александр
что за бред и зачем он нужен???...
Ну вы тоже скажете зачем он нужен. А кто если не он?)
+1
0
+1
До того как, не произошла эта показуха где прям упросили его идти на выборы. Толком не слышно, не видно было. Тут активность увеличил резко, указы, поручения... Как бы зачем то следят, типо контролируют. Потом опять... на всё положит.
+5
-5
0
И уголовную ответственность за дискредитацию любительского спорта в России...
+2
-2
0
Экран маленький, сначала прочитал: "запрещающий любительский спорт" И самое печальное, что не особо удивился, уже к любому абсурду власти подготовили...
0
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0
Ответ Kappa Pride
12
nooooooOoOO
0
0
0
Ответ Kappa Pride
12
До смертного одра...
0
0
0
Ответ Александр
что за бред и зачем он нужен???...
Вы про закон или про Путина?
0
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