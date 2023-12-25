Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «любительский спорт»

Президент России Владимир Путин подписал закон о любительском спорте.

Документ опубликован на портале правовой информации.

«Любительский спорт – часть массового спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ.

Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов.

Любительская спортивная лига – некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований», – говорится в документе.

Закон дает право спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.

Любительские спортивные лиги смогут участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.