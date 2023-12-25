Салах поздравил фанатов с Рождеством: «Мы встречаем его с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Политика Футбол

Мохамед Салах поздравил болельщиков с Рождеством и напомнил о жителях Сектора Газа.

25 декабря в мире отмечается католическое Рождество.

«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких.

Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта

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7 комментариев
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Во-первых, какое отношение он — мусульманин — имеет к Рождеству? Во-вторых, зачем смешивать христианский праздник с конфликтом мусульман и иудеев?
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Всё: теперь точно отстранят. Не тех пожалел.
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А как же семьи в Израиле?
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