Салах поздравил фанатов с Рождеством: «Мы встречаем его с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе»
Мохамед Салах поздравил болельщиков с Рождеством и напомнил о жителях Сектора Газа.
25 декабря в мире отмечается католическое Рождество.
«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют. Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких.
Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.
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