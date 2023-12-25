«Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, постоянно что-то исполняет». Петржела о песне про «Зенит» игрока «Локо»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела музыка Футбол

Властимил Петржела назвал Артема Дзюбу шоуменом, а не футболистом.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

«Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного. Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком «Локомотива». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом.

Но надо понимать, что Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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17 комментариев
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Внимание СМИ это деньги в наше время.
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то самое видео со скуки выложил, похоже
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Ответ Удар Кержакова
Это даже Власта увидел ставя всё на зеро.
Ну, Дзюба тоже своё зеро показывал однажды🤓
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Ответ Н.Ф.
Подписчики/просмотры в Instagram’e или в YouTube — это деньги в наше время.
Так и я об этом. Постоянно мелькая в новостях он этих самых подписчиков и набирает , без своих чудо видео навряд ли была бы половина из имеющихся)
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Это даже Власта увидел ставя всё на зеро.
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В принципе эти слова ведь и о Властимиле - он дающий интервью о Зените и Спартаке, но уже давненько не тренер
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Она была актрисою
И в СМИ светила писою
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Лучше в шоумены, чем в депутаты)
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Зашёл почитать что Гайч забил за декабрь больше чем ЦСКА за месяц,а Заболотный за сезон так тут всё без изменений - Дзюба,Зарема,Бузова,Губерниев😇
Спортс как всегда 🙇
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До выхода в костюме Киркорова осталось ….
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Эх, не прошла шутка про рукоблудие(
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Если бы исполнял что то интересное, бог с ним.. Но у него что не фортель,то полный зашквар.. Одному Слуцкому только нравится.. ну ещё может нескольким сумасшедшим..Он к сожалению очень глуп.. и это не исправить..
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Ответ Po onhyck Regards
Внимание СМИ это деньги в наше время.
Подписчики/просмотры в Instagram’e или в YouTube — это деньги в наше время.
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Ответ АрСур
Лучше в шоумены, чем в депутаты)
А это не одно и тоже?)
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