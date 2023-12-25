«Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, постоянно что-то исполняет». Петржела о песне про «Зенит» игрока «Локо»

Властимил Петржела назвал Артема Дзюбу шоуменом, а не футболистом.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

«Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного. Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком « ». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом.

Но надо понимать, что Дзюба – уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет», – сказал бывший главный тренер « » .

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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