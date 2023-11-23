Александр Логинов: «Какой вижу родину через 50 лет? Очень надеюсь, что процветающей. И что будут мир, дружба, понимание, свобода»

Александр Логинов рассказал, какой видит родину через 50 лет.

Интервью с чемпионом мира по биатлону опубликовано в телеграм-канале корреспондента «Матч ТВ» Андрея Романова.

– Какой ты видишь родину через 50 лет?

– Я очень надеюсь, что процветающей, потому что там будут расти наши внуки. И очень надеюсь, что будет мир, будет дружба, будет понимание, будет свобода, – сказал Логинов.