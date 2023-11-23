Александр Логинов: «Какой вижу родину через 50 лет? Очень надеюсь, что процветающей. И что будут мир, дружба, понимание, свобода»

Теги сборная России Александр Логинов Андрей Романов Биатлон

Александр Логинов рассказал, какой видит родину через 50 лет.

Интервью с чемпионом мира по биатлону опубликовано в телеграм-канале корреспондента «Матч ТВ» Андрея Романова.

– Какой ты видишь родину через 50 лет?

– Я очень надеюсь, что процветающей, потому что там будут расти наши внуки. И очень надеюсь, что будет мир, будет дружба, будет понимание, будет свобода, – сказал Логинов.

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19 комментариев

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gja
Ответ IrbIS
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Если вам по душе война, склоки и тюрьма в будущем – не откладывайте на завтра. Сегодня вы можете украсть/похулиганить, затвра сесть, а новый год встретить в штурмовом отряде.
+24
-2
+22
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Valeross
в чем можно быть уверены,так это в том,что без ВВП
+19
-2
+17
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Andreir888
Все мы на это надеемся, Саша! Дай-то бог!
+11
-1
+10
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Сергей Сорокин
Ответ Groznyi2024
- Какой ты видишь родину через 50 лет? - От Владивостока до Лиссабона
Порядок сначала в своей стране наведи позорник. Лиссабон он захотел.Хех. Не думаю ,что страны до Лиссабона захотят жить ,как у нас на Сахалине,где преобладает воровство во власти,коррупция,бедность населения,грязь кругом,безработица(засилие мигрантов),сажают и штрафуют за правду. Лиссабон он захотел . Хех)
+7
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+3
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cricket777
Только и остается, что надеяться, Саня!
+1
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leon01
Мир, дружба, жвачка
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podkop09
Было бы здорово! Не знаю какую позицию занимает Логинов, но есть конечно уникальные люди, которые поддерживают режим и при этом такие гуманистические, мирные призывы распространяют, это высший пилотаж лицемерия. Ну типа да за мир, но по другому поступить не могли, да и вообще не мы их, они нас и вот вся чушь, к которой нас готовили с 2013 года. Русские конечно во всех соседних странах есть и пропаганда может взяться за Казахстан к примеру и там тоже внезапно окажутся правые силы, которые притесняют русских и никак иначе, по ТВ подготовят почву ненависти и понеслась по новой. Так что желаю адекватных политиков, иначе воевать будем вечно, везде "спасать" русских от притеснений
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-3
+1
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IrbIS
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udod
трусливый кор, ещё бы про 100 лет спросил, ты спроси какой он её видит в наступающем году
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Александр Чупрак
просто нужно еще 50 лет потерпеть !
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Блистательно
В этой богом забытой стране ничего не изменится
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Константин Кирчанов
Ответ Valeross
в чем можно быть уверены,так это в том,что без ВВП
В таком ни в чем нельзя быть уверенным
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Kycok Dobra
Ответ podkop09
Было бы здорово! Не знаю какую позицию занимает Логинов, но есть конечно уникальные люди, которые поддерживают режим и при этом такие гуманистические, мирные призывы распространяют, это высший пилотаж лицемерия. Ну типа да за мир, но по другому поступить не могли, да и вообще не мы их, они нас и вот вся чушь, к которой нас готовили с 2013 года. Русские конечно во всех соседних странах есть и пропаганда может взяться за Казахстан к примеру и там тоже внезапно окажутся правые силы, которые притесняют русских и никак иначе, по ТВ подготовят почву ненависти и понеслась по новой. Так что желаю адекватных политиков, иначе воевать будем вечно, везде "спасать" русских от притеснений
Как сказал один из тв , в Казахстане русских надо защищать и там уран
0
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