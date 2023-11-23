«МЮ» могут покинуть 10+ игроков в январе и летом 2024 года

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«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 10+ игроков в рамках большой чистки состава.

Летом 14 футболистов, игравших за первую команду, покинули клуб. «МЮ» активно продает игроков, чтобы соответствовать финансовым требованиям АПЛ. В ближайшие два трансферных окна еще 10 футболистов могут уйти.

Контракты Тома Хитона и Джонни Эванса рассчитаны до конца сезона, в них нет опции о продолжении сотрудничества еще на год. Неизвестно, продлит ли клуб контракты с играющими в аренде Брэндоном Уильямсом и Альваро Фернандесом Каррерасом.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника. Это может привести к уходу кого-то из имеющихся на этой позиции игроков. У Виктора Линделефа короткий контракт, но в нем есть опция продления, кроме того, защитник стал чаще играть за «МЮ», а возвращение в основу Харри Магуайра привело к тому, что запасным стал Рафаэль Варан.

В «Манчестере» ожидают серьезных изменений и в центре полузащиты. Скотт Мактоминей получил больше игрового времени после ухода Фреда, но его долгосрочные перспективны остаются под вопросом. Шансы на то, что «МЮ» выкупит Софьяна Амрабата у «Фиорентины», снизились. Кристиану Эриксену и Каземиро в феврале исполнится 32 года.

Клуб может бесплатно отпустить Антони Марсьяля. Спроса на форварда нет, а его трансферная стоимость сейчас невелика. Донни ван де Бек и Джейдон Санчо доступны на рынке уже в январе.

Уйти из «МЮ» могут также молодые игроки – Шола Шортайр, Джо Хьюджилл, Уилл Фиш.

Контракт Мэйсона Гринвуда, арендованного «Хетафе», рассчитан до 2025 года, поэтому у «Юнайтед» еще будет время продать его в будущем.

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20 комментариев

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Leon Petov
Надо расчистить состав под новых топов из Эридивизи
+21
-6
+15
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Montenegro Serbian
Может МЮ и Челси проще обменяться игроками пачка на пачку?
+11
-1
+10
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Тимур666
А у тренера хватит совести покинуть команду
+11
-2
+9
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red hikkikomori
"Летом 14 футболистов игравших за первую команду покинули клуб"
Из тех кто хоть чуть был близок к основе : Хендерсон, Фред , Зидан Икбал(ушёл за 1 млн😂), Байи , где они 14 набрали?
+4
0
+4
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S. A.
Антони может не переживать
+3
-1
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Maasd4m
Лучше бы МЮ покинули Рэшфорд, Антони и Мага. Эх, мечты-мечты…
+2
0
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Makto
Чистят место под Алипа
+3
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Женька Овомоела
Ответ LIv93
да я не спорю, но этот прям топ) Взять за 40 лямов, сыграл он там от силы, матчей 30 в АПЛ за все время, выходя на замены в основном. Пользы для команды от него - 0. В итоге, уйдет бесплатно обратно в Аякс. Просто высший уровень !
Я думаю трансфер Санчо с легкостью оспорит бестолоковость трансфера Дони)
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LIv93
Ответ Женька Овомоела
Там каждый второй трансфер бестолковый🤦🏼‍♂️
да я не спорю, но этот прям топ)
Взять за 40 лямов, сыграл он там от силы, матчей 30 в АПЛ за все время, выходя на замены в основном. Пользы для команды от него - 0. В итоге, уйдет бесплатно обратно в Аякс.
Просто высший уровень !
0
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Женька Овомоела
Ответ LIv93
Трансфер Донни ван де Бека - самый бестолковый за все время после САФа. Купить игрока за 40 млн на позицию Бруно Фернандеша (при том, что 6 месяцев назад купили самого Бруно) и посадить его на лавку, это конечно верх идиотизма правления нынешнего руководства. Хотя, трансфер Шнайдерлина такой же идиотский был.
Там каждый второй трансфер бестолковый🤦🏼‍♂️
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Даня Кашеваров
Ответ red hikkikomori
"Летом 14 футболистов игравших за первую команду покинули клуб" Из тех кто хоть чуть был близок к основе : Хендерсон, Фред , Зидан Икбал(ушёл за 1 млн😂), Байи , где они 14 набрали?
Теллес, Эланга ещё
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Hans_Zimmer
Ответ Тимур666
А у тренера хватит совести покинуть команду
Нет
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Денис Чепиль
Тут уже только тренера менять. Состав перелопатили несколько раз, чтоб Тен Хага все устраивало. Итог: результата нет. Менять тренера, в данном случае именно тренер не справляется.
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БолельщикСоСтажем
Пора растрясти болотце
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Рашпель793
Можно сколько угодно менять игроков, тренеров, но рыба гниёт с головы. И голову эту давно пора убрать из МЮ.
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кэпко
Сколько же коричневой массы придётся разгребать норм тренеру после 7хаго-аяксовской мафии. Помянем.
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LIv93
Трансфер Донни ван де Бека - самый бестолковый за все время после САФа. Купить игрока за 40 млн на позицию Бруно Фернандеша (при том, что 6 месяцев назад купили самого Бруно) и посадить его на лавку, это конечно верх идиотизма правления нынешнего руководства.
Хотя, трансфер Шнайдерлина такой же идиотский был.
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heracks
Кто такой Каррерас?
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