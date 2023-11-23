«МЮ» могут покинуть 10+ игроков в январе и летом 2024 года

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 10+ игроков в рамках большой чистки состава.

Летом 14 футболистов, игравших за первую команду, покинули клуб. «МЮ» активно продает игроков, чтобы соответствовать финансовым требованиям . В ближайшие два трансферных окна еще 10 футболистов могут уйти.

Контракты Тома Хитона и рассчитаны до конца сезона, в них нет опции о продолжении сотрудничества еще на год. Неизвестно, продлит ли клуб контракты с играющими в аренде и .

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника. Это может привести к уходу кого-то из имеющихся на этой позиции игроков. У Виктора короткий контракт, но в нем есть опция продления, кроме того, защитник стал чаще играть за «МЮ», а возвращение в основу привело к тому, что запасным стал .

В « » ожидают серьезных изменений и в центре полузащиты. получил больше игрового времени после ухода Фреда, но его долгосрочные перспективны остаются под вопросом. Шансы на то, что «МЮ» выкупит у «Фиорентины», снизились. Кристиану Эриксену и Каземиро в феврале исполнится 32 года.

Клуб может бесплатно отпустить Антони Марсьяля. Спроса на форварда нет, а его трансферная стоимость сейчас невелика. Донни ван де Бек и Джейдон Санчо доступны на рынке уже в январе.

Уйти из «МЮ» могут также молодые игроки – Шола Шортайр, Джо Хьюджилл, Уилл Фиш.

Контракт Мэйсона Гринвуда, арендованного «Хетафе», рассчитан до 2025 года, поэтому у «Юнайтед» еще будет время продать его в будущем.

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