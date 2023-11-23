«МЮ» могут покинуть 10+ игроков в январе и летом 2024 года
«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 10+ игроков в рамках большой чистки состава.
Летом 14 футболистов, игравших за первую команду, покинули клуб. «МЮ» активно продает игроков, чтобы соответствовать финансовым требованиям АПЛ. В ближайшие два трансферных окна еще 10 футболистов могут уйти.
Контракты Тома Хитона и Джонни Эванса рассчитаны до конца сезона, в них нет опции о продолжении сотрудничества еще на год. Неизвестно, продлит ли клуб контракты с играющими в аренде Брэндоном Уильямсом и Альваро Фернандесом Каррерасом.
Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб подписал центрального защитника. Это может привести к уходу кого-то из имеющихся на этой позиции игроков. У Виктора Линделефа короткий контракт, но в нем есть опция продления, кроме того, защитник стал чаще играть за «МЮ», а возвращение в основу Харри Магуайра привело к тому, что запасным стал Рафаэль Варан.
В «Манчестере» ожидают серьезных изменений и в центре полузащиты. Скотт Мактоминей получил больше игрового времени после ухода Фреда, но его долгосрочные перспективны остаются под вопросом. Шансы на то, что «МЮ» выкупит Софьяна Амрабата у «Фиорентины», снизились. Кристиану Эриксену и Каземиро в феврале исполнится 32 года.
Клуб может бесплатно отпустить Антони Марсьяля. Спроса на форварда нет, а его трансферная стоимость сейчас невелика. Донни ван де Бек и Джейдон Санчо доступны на рынке уже в январе.
Уйти из «МЮ» могут также молодые игроки – Шола Шортайр, Джо Хьюджилл, Уилл Фиш.
Контракт Мэйсона Гринвуда, арендованного «Хетафе», рассчитан до 2025 года, поэтому у «Юнайтед» еще будет время продать его в будущем.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Из тех кто хоть чуть был близок к основе : Хендерсон, Фред , Зидан Икбал(ушёл за 1 млн😂), Байи , где они 14 набрали?
Взять за 40 лямов, сыграл он там от силы, матчей 30 в АПЛ за все время, выходя на замены в основном. Пользы для команды от него - 0. В итоге, уйдет бесплатно обратно в Аякс.
Просто высший уровень !
Хотя, трансфер Шнайдерлина такой же идиотский был.