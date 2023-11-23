Семак, Тимощук и футболисты «Зенита» Чистяков, Сутормин и Ерохин посетили матч СКА – «Спартак» в КХЛ

Теги Зенит Сергей Семак СКА Спартак премьер-лига Россия КХЛ Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Р-Спорт Хоккей

Главный тренер «Зенита» и футболисты команды посетили матч СКА.

СКА проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:2, перерыв).

На матче присутствуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук

Также на игру пришли футболисты команды Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Александр Ерохин.

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4 комментария

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Евгений Пугачев
Ответ мик джагер
и всё, больше никого не было ? билеты что-ли дорогие,
Просто Джагера не было...
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