Семак, Тимощук и футболисты «Зенита» Чистяков, Сутормин и Ерохин посетили матч СКА – «Спартак» в КХЛ

Главный тренер «Зенита» и футболисты команды посетили матч СКА.

СКА проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:2, перерыв).

На матче присутствуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук

Также на игру пришли футболисты команды Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Александр Ерохин.

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