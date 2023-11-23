Семак, Тимощук и футболисты «Зенита» Чистяков, Сутормин и Ерохин посетили матч СКА – «Спартак» в КХЛ
Главный тренер «Зенита» и футболисты команды посетили матч СКА.
СКА проводит игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:2, перерыв).
На матче присутствуют главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук
Также на игру пришли футболисты команды Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Александр Ерохин.
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