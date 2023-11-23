Член совета FA после слов «Гитлер гордился бы Нетаньяху» подал в отставку: «Я критиковал политика, а не расу или религиозную группу, но выбрал неправильные слова»

Теги премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Футбольная ассоциация Англии Политика соцсети религия контент Футбол

Член совета FA, сравнивший премьер-министра Израиля с Гитлером, покинул пост.

12 ноября Васим Хак, членом совета Футбольной ассоциации Англии, высказался о конфликте Израиля и Палестины в твиттере. Он написал, что «Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху». Функционер удалил твит и извинился, но ассоциация начала расследование.

«Сегодня утром я ушел в отставку со своего поста в Футбольной ассоциации Англии. Я также извинился перед еврейской общиной.

Эта война унесла тысячи жизней, многие из нас в отчаянии, очень обеспокоены. Я надеюсь, что футбол в будущем сможет сыграть важную роль в ослаблении напряженности между сообществами», – написал Васим в твиттере.

Хак написал письмо на имя главы FA Дебби Хьюитт.

«Самая болезненная часть этого процесса – осознание того, что некоторые из друзей и коллег могут не простить мне это недоразумение и боль, которую я непреднамеренно причинил. Я беру на себя полную ответственность и еще раз приношу извинения им и всем, кого это задело.

Мой комментарий был прямой критикой конкретного политика, а не расы или религиозной группы. Выражая свои чувства, я выбрал неправильные слова», – сказано в письме.

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64 комментария

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Полуэктов Пётр
Ответ rigobersong
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Вы бы обзнакомились с понятием, которое употребляете.
"Свобода слова" не даёт право человеку на оскорбления, дискриминацию, расизм, разжигание ненависти и тд.
Назвать кого-либо фашистом (а он примерно это и сделал) - это не свобода слова.
Свобода слова не даёт мне право сейчас оскорбить вас, а потом сказать, что "это моё мнение, я имею на него право, у нас тут свобода слова, вообще-то".
+34
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zaebarca
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Значит ты просто неуч
+14
-3
+11
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mozg79
Очень важная спортивная новость, никак не пройти мимо
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Vadim Medvedev
Ответ Фан Рубина
Пока будут трусить и отступать перед "обструкциями" - так и будут продолжать людей отменять.
ну вот товарищ почему-то предпочёл отступить и остаться в британском обществе, а не уехать гордо в пакистан, где его идеи, уверен, нашли бы полную поддержку

как думаешь, почему он так решил?
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Vadim Medvedev
Ответ Фан Рубина
Зря подал.
тут один недавно не подал вовремя - получил бан на 3 года

товарищ рисковал полной обструкцией в великобритании, он явно такого не хочет для себя, поэтому стремится минимизировать последствия

вообще конечно за такое должно быть чемодан-вокзал-пакистан, пусть там сколько угодно топит про израильский геноцид в окружении братьев
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FilFil
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Проснись и хоть немного разберись в теме, а не транслируй все подряд. Диванные политики 🤦🏻‍♂️
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Вечно в бане
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Зато в России за «некорректное высказывание» можно не крупного чиновника, а мелкого. И не уволить, а посадить. Повод для гордости, очевидно.
Алешка, получилось жирно, даже по твоим меркам.
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
это кто тут о свободе слова вещает?
у тебя самый большой ЧС на Спортсе.
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Кавабунга Шреддоголовый
Зачем вот это было вываливать в обсуждение? Чтобы начался срач? Здесь спортивный сайт или чернушно-политический?
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Тимур Гарипов
Ответ Игорь Новиков
Комментарий удален модератором
Он неадекватный, зачем с ним общаться
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Pavelaznaurov
Ответ Fentezi Wolf
ну так давай как немцы в ВОВ,100 к одному,за 2000-3000 еврейцев,пустим на фарш тыс.250-500 так что ли ?
Ничего не поняли,просто совершенное непонимание—— с вами не о чем общаться(((
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Sarumian
Достаточно взглянуть на фото Васима Хака, чтобы понять, что хамас его братья.
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Mihel
Бен Ладен гордился бы васимом
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mao17
если человек думает как фашист, говорит как фашист и действует как фашист, то он и есть фашист
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Виталий Ананьин
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Если российский чиновник скажет, что Гитлер гордился бы Путиным, то сработает даже эффективней.
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Муканов Арманбек
Ответ dimitrii63
Комментарий удален модератором
Сжигая деревни с детьми,а так святые конечно
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Vadim Medvedev
Ответ Георгий Большаков
Комментарий удален модератором
можешь не уезжать - никакой уголовной или административной ответственности ему не грозило (можно сравнить с россией), но и высоких позиций в британском обществе тоже. а идти работать на завод товарищ явно не хочет
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Сергей Ямковой
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
Скорее Россией
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
так я был в твоем ЧС, хотя тебя никогда не добавлял.
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mao17
это я про нетаньяху
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Roman Araslanov
Что ж ты фраер сдал назад?
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special_k
Ответ Ру7евоЙ
Это палестинцы -то геноцидом занимаются? Это палестинцы бьют ракетами по церквям, мечетям, больницам? Может это израильтян уже больше 10 000 убитых не считая военных? Наверное это Тель-Авив просто ровняют с землей, а не Сектор Газа?
Ну да, ты прав. Палестинцы бьют своими ракетами по мирным городам. И бить они начали первыми. И замечательно, что с их убогими ракетами ПВО Израиля справилось в своём большинстве.
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
просто признайся, что когда тебе нечего ответить, ты добавляешь в ЧС 😎
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Ilia Maksiokov
Ответ Ру7евоЙ
Кто этот бред сказал? Кто проводил расследование? Американцы, британцы? Так они союзники Израиля, выступают против перемирия, как и Израиль. Кто-то ждал, что они скажут что-то другое?
заложников и террористов выдадут и их никто трогать не будет.
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Александр Сачков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Зачем вот это было вываливать в обсуждение? Чтобы начался срач? Здесь спортивный сайт или чернушно-политический?
Политико-пропагандистский сайт для накачки либеральной пропагандой спортивных болельщиков.
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2882
Ответ Ру7евоЙ
Это палестинцы -то геноцидом занимаются? Это палестинцы бьют ракетами по церквям, мечетям, больницам? Может это израильтян уже больше 10 000 убитых не считая военных? Наверное это Тель-Авив просто ровняют с землей, а не Сектор Газа?
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Георгий Большаков
Ответ Vadim Medvedev
ну вот товарищ почему-то предпочёл отступить и остаться в британском обществе, а не уехать гордо в пакистан, где его идеи, уверен, нашли бы полную поддержку как думаешь, почему он так решил?
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Vadim Medvedev
Ответ Георгий Большаков
Всё верно, это называется "свобода слова", имеешь неправильное мнение - высоких позиций в обществе не будет
ну да
если твоё мнение отличается от мнения общества, то оно не поставит тебя в руководство
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Александр Сачков
Ответ Xabi Alonso78
Хоть кто то из людей с футбола начал об этом говорить. 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ это фарс и позор мирового футбола. Аргентина - самый липовый "чемпион", и здесь двух мнений быть не может
Вы точно ту новость прокомментировали?
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Ответ Ilia Maksiokov
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Ilia Maksiokov
Ответ 2882
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В чем лицемерие ?
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QWertY
Ответ Виталий Ананьин
Если российский чиновник скажет, что Гитлер гордился бы Путиным, то сработает даже эффективней.
Что за тупая аналогия? Разве этот британский чинуш сказал, что Гитлер гордился бы Риши Сунаком? Он это сказал про руководителя ДРУГОЙ страны, а его вынудили уйти с поста
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Игорь Новиков
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Никто никогда не сомневался в адекватности этого персонажа, но сейчас видимо он пробил всякое дно.
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Игорь Новиков
Ответ rigobersong
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rigobersong
Ответ Любезный Коссутий
это кто тут о свободе слова вещает? у тебя самый большой ЧС на Спортсе.
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Xabi Alonso78
Хоть кто то из людей с футбола начал об этом говорить. 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ это фарс и позор мирового футбола. Аргентина - самый липовый "чемпион", и здесь двух мнений быть не может
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Ильнур Хасанов
А че заднюю дал. Разве не понимал, что после этих слов, будет адское давление. Что могут выгнать с работы.
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Максим Раскольников
член Васим Хак )))))))
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dimitrii63
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mozg79
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ДМ-1чемпион
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Ilia Maksiokov
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Pavelaznaurov
Да он ярлык лепит на Нетаньяху—— вот постарался бы поставить себя на место израильтян—— просто задумался—-чтобы он делал на их месте после 7 ????? Интересно к какому бы выводу он пришел?????
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Волька-ибн-Алёша
сволочь
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alkidamant
Разумеется высказался жестковато, но суть уловил верно
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Фан Рубина
Зря подал.
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Алешка Терминатор
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