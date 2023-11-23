Фетисов о санкциях: «Смешная история: олимпийский чемпион, посол ООН, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что не может путешествовать из-за санкций.
«Я много путешествую по миру… Путешествовал, правда сказать. Сейчас под санкциями.
Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов на пленарном заседании международного форума «Климатические диалоги».
Фетисов пояснил, что под словом «дебилы» подразумевает «некомпетентность в любом деле».
Чтоб потом полнясь от новых отвратительных впечатлений от США и Европы вернуться домой в Россию и дыша полной грудью наслаждаться правильной жизнью в правильной стране.
Всё познаётся в сравнении, так то.
так что перед высказываниями про кругом дураков сначала надо в зеркало смотреть, шут гороховый.
Уточню, что де6ил - подразумевает некомпетентность в своём деле.
как по мне - на баржу и в Белое море.
Путин же сказал, что Россия нигде не заканчивается