Фетисов о санкциях: «Смешная история: олимпийский чемпион, посол ООН, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что не может путешествовать из-за санкций.

«Я много путешествую по миру… Путешествовал, правда сказать. Сейчас под санкциями.

Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов на пленарном заседании международного форума «Климатические диалоги».

Фетисов пояснил, что под словом «дебилы» подразумевает «некомпетентность в любом деле».

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79 комментариев

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Max M
почему "патриоты" туда так рвутся, если там дебилы да содомиты???
+103
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Ковид 07.10.52
Зато теперь может путешествовать свободно по новым территориям, как и должны настоящие патриоты новой формации.
+69
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maks44
Ну и зачем же Славе нужно ездить к этим дебилам?
+47
-3
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Вячеслав Пустохин
Я один начинаю мечтать, что бы все эти прикорытники никогда в жизни не смогли выехать из России?
+33
0
+33
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NaGLiY
Посмотрите для начала в зеркало, Вячеслав. Кажется одна известная личность сказала: "кто обзывается тот сам так и называется ".
+29
-1
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Вячеслав Пустохин
Фетисов забыл, что ему президент говорил: все санкции нам только на пользу
+26
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Montenegro Serbian
Ответ maks44
Ну и зачем же Славе нужно ездить к этим дебилам?
В смысле зачем? Чтобы убедиться ещё раз что они дебилы и содомиты. Ну и в целом неправильно живут.
Чтоб потом полнясь от новых отвратительных впечатлений от США и Европы вернуться домой в Россию и дыша полной грудью наслаждаться правильной жизнью в правильной стране.
Всё познаётся в сравнении, так то.
+25
-1
+24
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bellyashe
а зачем тебе путешествовать по вражескому миру?)
+21
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Ferraristo
В смысле не может? Китай, Иран, Северная Корея, Турция, ОАЭ и ещё с десяток стран абсолютно открыты для посещения. Это куда же дядя Слава тогда хочет переместиться?
+19
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Заборостроитель
В тыл врага значит захотел?🤔
+18
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разноцветный логотип
у меня шенгенская виза до конца 24, но я не могу свободно перемещаться. правда из-за таких как Фетисов.

так что перед высказываниями про кругом дураков сначала надо в зеркало смотреть, шут гороховый.
+18
-1
+17
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Oleg Olegov
Повсеместное хамство, холуйство и хабальство стало нормой жизни и даже диктуется властью как позиция правды. Кошмар какой-то.
+14
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Птюч, Ёж.
Ответ Max M
почему "патриоты" туда так рвутся, если там дебилы да содомиты???
а им на Донбасс что ли рваться?) думай что пишешь)
+16
-6
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Atsuktuvas
Только по плохому миру. А весь остальной мир - в вашем полном распоряжении, от Эритреи до КНДР.
+9
-1
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PolarBear
Фетисня лишь только о себе любимом. На то что народу некуда ехать, он молчит
+8
-1
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beltravel71
Простой человек,работаю,2 детей и тоже не могу перемещаться по миру свободно,да и много еще чего не могу:смотретьНХЛ,платить картами и т.д
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maks44
Ответ Montenegro Serbian
В смысле зачем? Чтобы убедиться ещё раз что они дебилы и содомиты. Ну и в целом неправильно живут. Чтоб потом полнясь от новых отвратительных впечатлений от США и Европы вернуться домой в Россию и дыша полной грудью наслаждаться правильной жизнью в правильной стране. Всё познаётся в сравнении, так то.
А может он сам тайный дебил и содомит?
+7
-1
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Dura Ace Di2
Каким нужно быть дебилом, чтобы не понимать причинно-следственные связи.
+7
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maxhonda
Фетисов - де6ил.

Уточню, что де6ил - подразумевает некомпетентность в своём деле.
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drugoon
Олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы настолько дебил, что не понимает, почему не может перемещаться по миру? (дебил в данном случае не оскорбление, а «некомпетентность в любом деле».)
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Alexander
Ответ Эльф из ФБК
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Видимо покупают потому что продают. А вот зачем продают?
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Дэннис Молинарев
Забыл добавить любимое - мы ни на кого не нападали
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Вячеслав Пустохин
Я один начинаю мечтать, что бы все эти прикорытники никогда в жизни не смогли выехать из России?
Этого мало. Надо ещё вернуть некоторых, которые там успешно затихарились.
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Беня_Финитас
что за проблема ? съезди в Бахмут и как когда-то пели " Самоцветы " - Как прекрасен этот мир, посмотри!
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Alexander Nikitin
Новогодний отпуск сорвался видимо.
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александр модов
Так санкции не работают, в чем же проблема? А если работают, тогда в чем проблема? Не можешь куда то поехать, ну почему нет. Простые люди как-то ездят и находят способы съездить куда угодно. А может дело в том, что как раз бесполезным чиновникам и не надо никуда ездить))
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Птюч, Ёж.
Ответ Ferraristo
В смысле не может? Китай, Иран, Северная Корея, Турция, ОАЭ и ещё с десяток стран абсолютно открыты для посещения. Это куда же дядя Слава тогда хочет переместиться?
к дочери в штаты наверно.
+4
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Птюч, Ёж.
здесь применима фраза Лаврова в сторону уважаемого олимпийского чемпиона, посла ООН и депутата Госдумы.
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Костя Кот
слав, и не надо к дебилам ездить) море - Сочи, горы - Кавказ. хорошо же семью в Сочи вывезсти или Геленджик, замечательный мужик😆
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Simon Petrikov
"только выиграли"
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Australian
’’Смешная история: олимпийский чемпион, посол Организации Объединенных Наций, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится’’. Вам смешно, Вячеслав? Мне нет. ’’Дебилы’’ ведь против только последнего пункта - депутата Госдумы, который напринимал кучу всего и приведшего ко всему:)). А так, да. Несправедливо. Вы были выдающимся хоккеистом и чудесным открытым парнем. Куда все ушло? Может быть, задумаетесь?
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vallabaza
зачем дебилам перемещаться по миру?
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Phantom3000
Слава, сиди дома. Ты нам нужен как воздух
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Антон Александров
Ответ Вячеслав Пустохин
Я один начинаю мечтать, что бы все эти прикорытники никогда в жизни не смогли выехать из России?
Я мечтаю как раз о том, чтобы их всех поганой метлой из России. В Эритрею. Хотя Эритрею что-то жалко стало...
+2
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Лимит Лимитович
Посол ООН? вот и посол отсюда
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Александр Митраков
Под свое определение дебилизма вполне подпадает - как и все коллеги
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Vitto
Ответ Эльф из ФБК
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А спрос почему есть? Потому что есть предложение.
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ta-tosha
Посол? Посол на …й :))))
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Vitto
Ответ Эльф из ФБК
С экономикой у тебя не очень, верно?))
Закон спроса и предложения — экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения. Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. При прочих равных условиях, снижение цены на товар увеличивает спрос (готовность покупать) и уменьшает предложение (готовность продавать).
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разноцветный логотип
Ответ Вячеслав Пустохин
Я один начинаю мечтать, что бы все эти прикорытники никогда в жизни не смогли выехать из России?
другое дело, что зачем нам эти шуты? они же натуральные вредители, да ещё и за наш с тобой счёт.

как по мне - на баржу и в Белое море.
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Melnikov1968
Ты тоже некомпетентен в вопросах экологии и климата. Вывод, после твоего об’яснения, очевиден.
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Геннадий Тимченко
Ответ Ferraristo
В смысле не может? Китай, Иран, Северная Корея, Турция, ОАЭ и ещё с десяток стран абсолютно открыты для посещения. Это куда же дядя Слава тогда хочет переместиться?
правильнее перемещаться в те страны, в которых гражданин двух "недружественных стран" Роттенберг планировал строить хоккейные площадки и там проводить матчи - в Африку ☝️
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Vitto
Ответ Эльф из ФБК
Да тут не "не очень", тут все плохо И не только с экономикой, но и с логикой
Но у тебя тролль все норм.
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Артём Сергеев
Ответ Эльф из ФБК
Да, у меня все норм Я человек кстати
не ври ,ты эльф
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Ротенберг
Ответ Ferraristo
В смысле не может? Китай, Иран, Северная Корея, Турция, ОАЭ и ещё с десяток стран абсолютно открыты для посещения. Это куда же дядя Слава тогда хочет переместиться?
К врагам в логово и разведать у них тайну буржуискую! А потом плеваться от того, как там противно и как хорошо на родине!
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Ротенберг
Ответ f0mk4
Оформляй путешествие на Донбасс, Вячеслав
По маршруту Донецк, Запорожье, Херсон!
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ash918
дома сиди епта
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eyeballerswow
в кению и монголию не может перемещаться?
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Отличник Ослов
Пора Осваивать Туризм по территории России , пока дебилы сюда не вернулись с инвестициями .
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Wiley Fox
Так пусть по русскому миру катается

Путин же сказал, что Россия нигде не заканчивается
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