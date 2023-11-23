Родриго подвергся расизму после матча с Аргентиной: «Мои соцсети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой»
Родриго высказался о расизме в мире футбола.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии заявил, что подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2026 (0:1).
«Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой. Это может увидеть каждый!
Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча переносить нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением.
Но, к сожалению для них, мы не остановимся!» – заявил Родриго в соцсетях.
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судится со всей испанией из-за дурацких выкриков в ответ провокациям Винисиуса это герои. всем клубом участвовать в суде, героизм.
а вот когда пол стадиона перешли в рукопашную, и уже полиция участвует с дубинками, молотя всех подряд, когда капитан уводит команду что бы избежать более серьёзной трагедии, это ссыкуны?
главное не перепутать.
этот мадридский бегунок уже совсем берега попутал. ему и в правду следовало бы заткнуться. в итоге всё равно проиграли.
А это солидарность в борьбе с расизмом
И возможно это вообще один человек с мультиакками