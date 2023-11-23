Родриго подвергся расизму после матча с Аргентиной: «Мои соцсети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка соцсети Родриго дискриминация Футбол

Родриго высказался о расизме в мире футбола.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии заявил, что подвергся оскорблениям в социальных сетях после матча с Аргентиной в отборе ЧМ-2026 (0:1). 

«Расисты всегда активны. Мои социальные сети были наводнены оскорблениями и всевозможной ерундой. Это может увидеть каждый!

Если мы не будем делать то, что они хотят, если мы не будем вести себя так, как они считают нужным, если мы будем носить предметы одежды, которые их беспокоят, если мы не будем молча переносить нападки, если мы займем места, которые они считают только своими, расисты перейдут к действиям со своим преступным поведением.

Но, к сожалению для них, мы не остановимся!» – заявил Родриго в соцсетях.

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28 комментариев

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Aleksey Yashin
Расисты-ссыкуны он имел ввиду?
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Дорох
когда капитан уводит команду из-за пару расистских выкриков это героизм, когда останавливают матч из-за пару выкриков это героизм.
судится со всей испанией из-за дурацких выкриков в ответ провокациям Винисиуса это герои. всем клубом участвовать в суде, героизм.

а вот когда пол стадиона перешли в рукопашную, и уже полиция участвует с дубинками, молотя всех подряд, когда капитан уводит команду что бы избежать более серьёзной трагедии, это ссыкуны?

главное не перепутать.

этот мадридский бегунок уже совсем берега попутал. ему и в правду следовало бы заткнуться. в итоге всё равно проиграли.
+29
-13
+16
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Arthur Jacob
Ответ Штаны Габора Кирая
Фанаты дворфа обезумели. Как же так, Родриго посмел усомниться в честности катарского копа дель соль 😁😁😁
Ну так Аргентина в финале обыграла африканскую сборную, что уже расизм
А это солидарность в борьбе с расизмом
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ML26
Ответ Дорох
когда капитан уводит команду из-за пару расистских выкриков это героизм, когда останавливают матч из-за пару выкриков это героизм. судится со всей испанией из-за дурацких выкриков в ответ провокациям Винисиуса это герои. всем клубом участвовать в суде, героизм. а вот когда пол стадиона перешли в рукопашную, и уже полиция участвует с дубинками, молотя всех подряд, когда капитан уводит команду что бы избежать более серьёзной трагедии, это ссыкуны? главное не перепутать. этот мадридский бегунок уже совсем берега попутал. ему и в правду следовало бы заткнуться. в итоге всё равно проиграли.
В чем прикол один и тот же коммент на всех ветках писать🤨
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Dexter Morgan
Родриго молодец. Настоящий мужик. Молод, но не дал себя в обиду.
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S. A.
Не забывайте, кто у него партнёр не только в сборной, но и в клубе
+3
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xQcoW
скромняга меси навел своих послушных псов на Родриго после того как бомбануло от правды
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sargerasxd
Расизм тут приветствуется как я погляжу
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King_X
Ответ Дядя ТУРА
они все в одной поликлинике
😂😂😂
И возможно это вообще один человек с мультиакками
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Dexter Morgan
Ответ Бабло Муани
Видимо Вини и его укусил, в реале это норма
Давайте не будем подменять понятия. Есть толерастия и прочая фигня, BLM и т. д. А есть реальные проявления расизма. Когда быдло, собираясь в группы, начинает оскорблять, угнетать определённых людей. Уже женщины и дети сталкивались на стадионах с такими фанатиками. Винисиус, как и другие, просто об этом говорит. Он не плачет и не уходит с поля, не требует для себя каких-то бонусов. Он просто пытается сделать мир лучше. Чтобы люди на трибунах себя нормально вели. Вот и всё. Это проблема всего общества. Хорошо, это может в другой форме выражаться. Любая травля не может являться нормой. Как в сети, так и в реальности. Зачем подменять понятия?
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Роман
Ты еще на sports не читал комменты, Родриго. После того как усомнился в заслуженности трофея ЧМ аргов.
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King_X
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Дорох
у Родриго конечно невероятно горит, что Бразильцы проиграли хорватам, которых потом Аргентина просто размолола в муку. При этом вина Родриго в том поражении была не малая)
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Dexter Morgan
Мне не нравится, что те, кто действительно отвечают за рассовое разнообразие, ничего не делают. Они тупо квоты пробивают, угнетают интересы белых людей. А вот настоящей борьбы с расизмом в мире, к сожалению, нет. От того, что того или иного чернокожего куда-то взяли, другие люди лучше жить не станут. А вот истинные проявления расизма, кибербуллинг, оскорбления и прочее сейчас в тренде. И никто с этим не борется. И ничего не меняется.
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Dexter Morgan
Представьте подобную ситуацию в школе, на работе, да где угодно. Когда толпа начинает травить одного человека.
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Дядя ТУРА
Ответ King_X
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они все в одной поликлинике
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