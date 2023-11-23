Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК
Международные федерации берут до 5 тысяч франков за проверку россиян для допуска.
Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян на международные соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.
Представители командных видов спорта, силовых ведомств, а также поддержавшие боевые действия на Украине допускаться не будут.
«Самое интересное, что проверка для спортсмена – это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее.
Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков (около 300 тысяч рублей по текущему курсу), для персонала – 1500 франков.
Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей). Стрельба из лука – 750 евро.
Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи», – сказал Владимир Сенглеев.
Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт
Только я лично не смогу болеть за таких "наших". Хоть тушкой, хоть чучелком, но на международку.
Достоинство надо иметь.
После чего делает скриншот и пишет письмо в Мордор: "Вот результат титанических усилий. С вас 25 лямов".
Сейчас совершенно другая ситуация. Если ктото из наших поедет на мс на таких унизительных условиях- болеть не буду за них.
И кто тут из комментаторов считает себя сильно гордым и что не будет унижаться и делать "ку" + приседать перед Западом, сами давно уже сделали "ку" + каждый раз приседают, когда на ТВ или по интернету смотрят ролик с заявлениями любого из наших чиновников/депутатов и спорт. бомонда - в общем всё то, что сами называют унижением. И ладно бы честно сказали, "Да, я ради денег пошёл(ла) на то, чтобы унижаться, а люди, которые платят мне, прокремлевские - я же не мог(ла) отказаться...", так нет же врут как сивый мерин, называя себя гордыми и самодостаточными
Если наши готовы подписаться на любые условия и унижения- то кто кооме них самих виноват? К человеку относятся так, как он позволяет к себе относиться.