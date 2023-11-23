Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК

Теги ОКР Владимир Сенглеев деньги Гимнастика

Международные федерации берут до 5 тысяч франков за проверку россиян для допуска.

Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. 

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян на международные соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Представители командных видов спорта, силовых ведомств, а также поддержавшие боевые действия на Украине допускаться не будут. 

«Самое интересное, что проверка для спортсмена – это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее.

Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков (около 300 тысяч рублей по текущему курсу), для персонала – 1500 франков.

Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей). Стрельба из лука – 750 евро.

Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи», – сказал Владимир Сенглеев.

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

54 комментария

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Delirium
Смотри-ка, на принципы уже выставили ценник! Ох уж эти светлоликие поборники свободы, демократии, и прочих ценностей!
+31
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Kareglazaya
Спортсмен заплатит им за то, чтобы они поискали компромат в его же соцсетях. Это гениальный стартап!))
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Самая цитируемая и вообще недура
Ждем комментариев ТАТ, Родниной и К°:" надо платить и ехать. Пусть ноги вытирают об спортсменов, пусть звезду Давида прикалывают на полосатую пижаму, пусть колят номерки на руках, все равно надо ехать!".
Только я лично не смогу болеть за таких "наших". Хоть тушкой, хоть чучелком, но на международку.
Достоинство надо иметь.
+19
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vanessa2021
Ну если некоторые наши спортсмены готовы ползти на коленях, унижаться до конца- то к ним и отношение соответствующее. Поедут- в них еще и наплюют в прямом смысле. Раз уж встали в позу терпилы, то пусть терпят.
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Александр Сачков
Давайте тогда говорить как деловые люди. Сколько стоит проверка с положительным результатом?
+8
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АдминБЦ
Итак, специально обученное лицо делает 1-й клик на сайт Минспорта, затем 2-й клик на вкладку "Список сборных команд", включает гугель транслейтор, выделяет 50 фамилий (а в одном списке, как известно, сразу все, от тренеров до аналитиков, от врачей до массажистов, от лидеров до резервистов).

После чего делает скриншот и пишет письмо в Мордор: "Вот результат титанических усилий. С вас 25 лямов".
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Классный руководитель
Остап Бендер отдыхает!
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Alex Johnson
Да вы что, не может такого быть! А мы то думали что они не такие, они другие, чистые и светлые, а оно вона как... Может и грибочками за отдельный прайс тоже приторговывают ?
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Atsuktuvas
Ответ Ruscello
Может еще звезду Давида на форме нашить?
В данном случае от поездки в печь можно отказаться...
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Андрей Гунич
Я так понимаю 5к франков стоит выйти в интернет и погуглить.
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Ебздрогыч
Кому война, кому мать родна!
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Lennuci
Кто там из спортсменов просил мотивации для МС? Вперед и с песней. 5000 CHF вперед, a потом еще и повод найдут, чтобы не допустить.
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steelhard
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ждем комментариев ТАТ, Родниной и К°:" надо платить и ехать. Пусть ноги вытирают об спортсменов, пусть звезду Давида прикалывают на полосатую пижаму, пусть колят номерки на руках, все равно надо ехать!". Только я лично не смогу болеть за таких "наших". Хоть тушкой, хоть чучелком, но на международку. Достоинство надо иметь.
Клеймо RU поставят на лоб, чтоб все видели
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Atsuktuvas
События развиваются прямо как в анекдоте. Ну там, где - "а может с них плату за вход брать?"
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Любитель_ФК
Короче, хочешь выступать в нейтральном статусе , плати. Какая же грязь, эта самая западная "цивилизация". Просто тошнит от всех их инициатив. Крохоборы и вымогатели.
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steelhard
Ответ АдминБЦ
Итак, специально обученное лицо делает 1-й клик на сайт Минспорта, затем 2-й клик на вкладку "Список сборных команд", включает гугель транслейтор, выделяет 50 фамилий (а в одном списке, как известно, сразу все, от тренеров до аналитиков, от врачей до массажистов, от лидеров до резервистов). После чего делает скриншот и пишет письмо в Мордор: "Вот результат титанических усилий. С вас 25 лямов".
После оплаты - вы не прошли критерии соответствия, но мы можем перепроверить, с вас ещё 25
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vmn
А еще чего-нибудь не хотят?
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Чиф
Ответ Alex Johnson
Да вы что, не может такого быть! А мы то думали что они не такие, они другие, чистые и светлые, а оно вона как... Может и грибочками за отдельный прайс тоже приторговывают ?
всегда так было .. и грибочки заранее заготавливали.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ steelhard
После оплаты - вы не прошли критерии соответствия, но мы можем перепроверить, с вас ещё 25
Или "все ок, вы прошли". А, вам визу не дают? Ай-ай, мы ни причем, деньги не вернем.
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Elena S
Ответ Delirium
Смотри-ка, на принципы уже выставили ценник! Ох уж эти светлоликие поборники свободы, демократии, и прочих ценностей!
Nothing personal, just business
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Анна Беляева
Ответ Железная Леди
Другие страны разве не платят? может это касается России потому, что она взнос не заплатила? как-то недоходчиво говорит.
А при чем тут взносы России? Нейтральный спортсмен на то и нейтральный, что выступает от себя лично, а не от страны. Для других стран таких проверок пока что не предусмотрено. Но как бюджеты федераций отощают, будут платить, куда ж деться?
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vanessa2021
Ответ Lennuci
Кто там из спортсменов просил мотивации для МС? Вперед и с песней. 5000 CHF вперед, a потом еще и повод найдут, чтобы не допустить.
Я тоже думаю, что и деньги возьмут и пнут напоследок.
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Olga Tchistyakov
Да пусть платят,только из своего кармана.
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
срубить бабла по легкому
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закрыт по беспределу
Хренасе борзота...
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Ruscello
Может еще звезду Давида на форме нашить?
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Иван Буренков
Ничего личного - просто бизнес! Давно надо понять, что "С волками жить - по-волчьи выть!"
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Lennuci
Ответ Чиф
картохой, капустой ещё не берут? скоро попросят .
Дровами можно отдать, если что.
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Elena S
Ответ vanessa2021
Я считаю, что тех кто в нейтральном статусе поедет на мс- не допускать до внутрироссийских соревнований. Пусть уж и продолжают выступать на мс, нейтральные так нейтральные.
Ага, и будет у нас сборная России и сборная нейтральная. Еще и кандидаты в нейтральную сборную будут собираться.
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steelhard
Ответ Александр Сачков
Давайте тогда говорить как деловые люди. Сколько стоит проверка с положительным результатом?
Цена зависит от ситуации
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vanessa2021
Ответ Железная Леди
Вы хотите сказать, что Загитова, Щербакова, Трусова, Валиева, выступавшие под нейтральным олимпийским флагом платили сами за себя? или это другое. выступать за страну под нейтральным флагом мы начали с 2015 года. И причем тут разные федерации?
До этого забанили лишь наши спортивные организации за гос. Поддержку допинга. Наши спортсмены выступали как спортсмены из России. От страны не отказывались


Сейчас совершенно другая ситуация. Если ктото из наших поедет на мс на таких унизительных условиях- болеть не буду за них.
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vanessa2021
Ответ Elena S
Ага, и будет у нас сборная России и сборная нейтральная. Еще и кандидаты в нейтральную сборную будут собираться.
Нейтральной сборной не должно быть. Ни копейки из российского бюджета на них. Пусть все сами платят, раз они от страны отказались
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vanessa2021
Ответ КВАД
Хотели жить в капитализме? Живите. А советские на за что не платили. Даже когда вошли в Афганистан.
Причем тут капитализм ???
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murzzzzzilka
Ответ Ruscello
Может еще звезду Давида на форме нашить?
Это за дополнительные деньги:)
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vanessa2021
Может и нашьют нашим терпилам чтото на форму. Может прикажут каждый раз приседать и "ку" делать при приближении святых западных спортсменов. Если наши готовы подписаться на любые условия и унижения- то кто кооме них самих виноват? К человеку относятся так, как он позволяет к себе относиться.
Так они уже подписались ради бюджетного довольствия на прогиб под руководства федераций, ну и само собой под Кремль, терпеть и молчать, боясь массово и открыто сказать, по чьей вине (не МОК и не Международных федераций по разным видам спорта) на самом деле случился бан с февраля 2022 г., а некоторые ради быстрых и лёгких денег, и очередных орденов/медалей даже на "концерт" в Лужники 18.03.2022 сходили.
И кто тут из комментаторов считает себя сильно гордым и что не будет унижаться и делать "ку" + приседать перед Западом, сами давно уже сделали "ку" + каждый раз приседают, когда на ТВ или по интернету смотрят ролик с заявлениями любого из наших чиновников/депутатов и спорт. бомонда - в общем всё то, что сами называют унижением. И ладно бы честно сказали, "Да, я ради денег пошёл(ла) на то, чтобы унижаться, а люди, которые платят мне, прокремлевские - я же не мог(ла) отказаться...", так нет же врут как сивый мерин, называя себя гордыми и самодостаточными
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vanessa2021
Ответ Ruscello
Может еще звезду Давида на форме нашить?
Может и нашьют нашим терпилам чтото на форму. Может прикажут каждый раз приседать и "ку" делать при приближении святых западных спортсменов.

Если наши готовы подписаться на любые условия и унижения- то кто кооме них самих виноват? К человеку относятся так, как он позволяет к себе относиться.
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Чиф
картохой, капустой ещё не берут? скоро попросят .
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fewral
А те, которые выступили уже в нейтральном статусе, тоже платили за проверку?
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Маргарита В Сафронова
Взносы пытаются взять.
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Самая цитируемая и вообще недура
И что, наши и под это подпишутся?!
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Грязный лютик
Ваде денег не дали, компенсируют по другому.
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