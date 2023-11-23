«Заткнись, малыш». Месси – Родриго, назвавшему аргентинцев «ссыкунами»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Родриго брань контент Футбол

Расшифрован спор Лионеля Месси и Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина.

Матч отбора на ЧМ-2026 начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы». Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.

Перед  началом матча отбора ЧМ-2026 Месси и Родриго Де Поль повздорили с Родриго. В ходе спора капитан сборной Аргентины слегка прихватывал бразильца за шею сзади. В ходе перепалки Месси сказал: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

Как следует из опубликованной ESPN расшифровки, спор начался с того, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, говоря о задержке начала матча.

Ниже приведена расшифровка диалога между игроками Аргентины и Бразилии.

Родриго: «Вы ведете себя как ссыкуны. Вы не хотите играть?»

Месси: «Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Заткнись, малыш».

Родриго: «Посмотрим теперь, что будет в игре, посмотришь на нас».

Месси: «Посмотрим. Давай, вперед».

После этой реплики Родриго Де Поль разнял футболистов.

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0.

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112 комментариев

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Blaumerc
когда капитан уводит команду из-за пару расистских выкриков это героизм, когда останавливают матч из-за пару выкриков это героизм.
судится со всей испанией из-за дурацких выкриков в ответ провокациям Винисиуса это герои. всем клубом участвовать в суде, героизм.

а вот когда пол стадиона перешли в рукопашную, и уже полиция участвует с дубинками, молотя всех подряд, когда капитан уводит команду что бы избежать более серьёзной трагедии, это ссыкуны?

главное не перепутать.

этот мадридский бегунок уже совсем берега попутал. ему и в правду следовало бы заткнуться. в итоге всё равно проиграли.
+88
-38
+50
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Domian
Ответ red hikkikomori
диалог детсадовцев)
А какой он должен быть?)
Не желаете ли вы начать игру?
Ну что вы, только после чашечки бразильского кофе)
Так что ли?)
+44
-6
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AF007
«Посмотрим теперь, что будет в игре, посмотришь на нас»

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0

Бгг
+64
-29
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red hikkikomori
диалог детсадовцев)
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James Franc
За 70 лет у Бразилии всего два поражения на домашнем стадионе и оба от Аргентины с Месси в составе.
+55
-30
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Leon Petov
Ответ James Franc
За 70 лет у Бразилии всего два поражения на домашнем стадионе и оба от Аргентины с Месси в составе.
и в обоих пеший был в роли пассажира с 0+0
+68
-44
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Domian
Ответ Aleksey Yashin
Откуда у Родриго столько гонора то?)
Пенку на забил Хорватии и Бразилия вылетела.
Преиспонился)
+21
-6
+15
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VERBLYUD
Ответ Leon Petov
и в обоих пеший был в роли пассажира с 0+0
Кринж в финале Евро вообще не играл, но Кринжофаны пишут, что он затащил тот матч)))
+53
-41
+12
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Aleksey Yashin
Откуда у Родриго столько гонора то?)
+17
-7
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Илья Мурашов
Ответ Кот под ногами майора
Месси назвал кого-то малышом? Иронично)
Скорее всего, неправильно перевели. Имелось ввиду возраст, а не рост. Родриго 22 года. Для Месси он мальчик.
+11
-3
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Reyz
Ответ James Franc
За 70 лет у Бразилии всего два поражения на домашнем стадионе и оба от Аргентины с Месси в составе.
А 1-7 от Германии?
+10
-2
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Антиглор17
Если б били болельщиков Бразилии, то один негрила уже выступал бы на тему расизма, а так все нормально, белых же долбили.
+18
-10
+8
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Tristan...
Ответ VERBLYUD
Кринж в финале Евро вообще не играл, но Кринжофаны пишут, что он затащил тот матч)))
Зато Криш играл в финале Евро 2004, где слили грекам...кек
А без него обыграли мощнейшую Францию
+12
-7
+5
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Юсуф Тайсумов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Leon Petov
и в обоих пеший был в роли пассажира с 0+0
0+0 у Кристинки за 20 лет в плей-офф чм
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QWertY
У Меси в последнее время пукан не в порядке
+6
-2
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Domian
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Спорц же не полностью как обычно написал)) Там Мес говорит "Мы чимпионы мира!!!" На что Родриго отвечает "Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил» Или это отдельной новостью будет?))
Давно фейк цитаты стали для фанатов Реала смыслом выживания?
+8
-5
+3
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VERBLYUD
Аргентина выиграла 3 подряд трофея, 2 раза подряд победили Бразилию на Маракане. У Бразильцев, скорее всего, дико полыхает от этого.
+15
-12
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James Franc
Ответ Андрей Евсеенко
Стоило взять турнир, на котором все было сделано для их победы и как распетушился. Без пенок опять бы пропал в плей-офф с 0+0
Сам Родриго был куплен и промазал в серии пенальти против Хорватов, чтобы Бразилия специально не попала на Аргентину
+4
-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ BananaMantana
Комментарий скрыт
Осталось узнать, почему именно Аргентина у ФИФА в любимчиках, а не другая сборная.
+2
0
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igor nn
Ответ Domian
А какой он должен быть?) Не желаете ли вы начать игру? Ну что вы, только после чашечки бразильского кофе) Так что ли?)
Достопочтенный Лионель,не соблаговолите ли вы пойти на одно место,куда идут самые отъявленные негодяи?
Только ,после вас,многоуважаемый Родриго..
Так?))
+3
-1
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James Franc
Ответ Reyz
А 1-7 от Германии?
Домашний стадион сборной Бразилии - Маракана, матч против сборной Германии играли на Минейран
+4
-2
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Iamliam
Родриго выглядит вдвойне клоуном, учитывая что Бразилия проиграла этот матч)
+2
0
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Вальдано
Ответ Игорь Климов
Да, а этого Родриго вообще не было видно на поле.
Малыш потому что.. 😄
+2
0
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AF007
Ответ Андрей Евсеенко
Стоило взять турнир, на котором все было сделано для их победы и как распетушился. Без пенок опять бы пропал в плей-офф с 0+0
Да по мне он наоборот излишне скромен. Давно мог выдать базу, что рыгалду - жалкий кусок дерьма на его фоне, не умеющий в дриблинг, плеймейкинг, штрафные и дальние удары. И 3 из 5 ЗМ ему подарили чисто чтобы футбол не превратился в спорт одного человека, как какая-нибудь формула1, где чемпион не сменяется по 10 лет.

Но нет, к сожалению всегда в интервью предельно корректен, когда речь заходит о гомосексуалисте
+3
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василий иванов
смотрелось со стороны Месси в тот момент не очень, но если это щегол и правда так сказал, то можно было и "леща" отвесить.
+5
-3
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vzi
Я специально настраивал себе ленту новостей без европейского футбола, чтобы не читать все эти нарезанные ради хайпа новости про Месси / Роналду. Но тут подъехал матч Бразилия—Аргентина и началось (увы, у меня есть тэг ЮА-квалифай и сб. Бразилии).
+2
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Спорц же не полностью как обычно написал))
Там Мес говорит "Мы чимпионы мира!!!"
На что Родриго отвечает "Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил»
Или это отдельной новостью будет?))
+12
-10
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Vinnipukh Vinni
Ответ Заборостроитель
Т.е Лео отвечает так на все вопросы, как и его почитатели на спортсе.😅
Да, делом ответил. Бразилия - Аргентина 0:1
+3
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SpilightTwarkle
Ответ Domian
А какой он должен быть?) Не желаете ли вы начать игру? Ну что вы, только после чашечки бразильского кофе) Так что ли?)
У вас в голове возможны только эти два варианта? Почему не может быть чего-то среднего?
+1
0
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barcelonistas
Ответ Любезный Коссутий
аргументация как у Oleg’a, еще про 22.12.2022 надо было вставить
Результат на табло, ало
+1
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Tristan...
Ответ Вальдано
Только после того, как опубликуют разговор Роналду с Майоргой в отеле..😄
А лучше видео
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Любезный Коссутий
аргументация как у Oleg’a, еще про 22.12.2022 надо было вставить
+6
-5
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Вальдано
Малыша-бразила заткнули на поле.. Конкретно.. 😄
+6
-5
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skytent1
Месси красава, осадил петуха по-отцовски
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zaebarca
Очень вежливо поговорили, кстати
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rasso
Из всех возможных вариантов он выбрал слово "малыш"? На испанском, очевидно, смысл был другой, но все равно забавно
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Серхио Огурцов
Как видели позже , Родриго только трепаться может .
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Tristan...
Ответ Любезный Коссутий
аргументация как у Oleg’a, еще про 22.12.2022 надо было вставить
В таком случае получился бы вариант Ван Перси - где твоя медаль ЧМ?
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Руслан Гафаров
que mira’, bobo?
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brace
наверное поэтому задержали матч - расшифровывали... вовсе не из -за трибун
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Aleksei Swift
Ответ igor nn
Достопочтенный Лионель,не соблаговолите ли вы пойти на одно место,куда идут самые отъявленные негодяи? Только ,после вас,многоуважаемый Родриго.. Так?))
братко, не мороси, давай уже погнали, на поле все порешаем, ты с чемпионами мира играешь
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Кот под ногами майора
Ответ Domian
Да все трое величайших не высокие) Месси 170, Пеле 174, Диего 169. Вот проблема то)
Так забавно не то, что они невысокие, а то, что один из них назвал кого-то малышом
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FNT
Ответ James Franc
Домашний стадион сборной Бразилии - Маракана, матч против сборной Германии играли на Минейран
Это очень лукавая стата. В отборе ЧМ-2022 они играли на Маракане один раз, в отборе ЧМ-2018 - ни разу, в отборе 2010 - два раза, в отборе ЧМ-2006 - ни разу. На ЧМ-2014 все матчи Бразилия провела на других стадионах. На Копах 2019 и 2021 она там сыграла по матчу, второй раз почти без зрителей, то есть эффект стадиона был минимальный - стены и стены.

Если на стадионе играть 5-6 раз за 20 лет, то такие серии можно и век тянуть, ха-ха. И его статус как домашнего стадиона в наше время весьма сомнителен. Одно название, не более того.
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БолельщикСоСтажем
Злой какой
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Domian
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Спорц же не полностью как обычно написал)) Там Мес говорит "Мы чимпионы мира!!!" На что Родриго отвечает "Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил» Или это отдельной новостью будет?))
https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/video-el-tenso-cruce-de-messi-con-rodrygo-en-brasil-vs-seleccion-argentina-id549082.html
Почитайте оригинал что ли)
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Игорь Климов
А затем своей победой на стадионе Маракана, сборная Аргентины указала место сборной Бразилии, и в том числе и этому Родриго. Всё правильно ему сказал Лео Месси!
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Вальдано
Ответ Геннадий Тимченко
а что с расшифровкой того, что сказал Месси Эдгару Давидсу - когда будет опубликована❓🤔
Только после того, как опубликуют разговор Роналду с Майоргой в отеле..😄
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Domian
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Это ты про самого титулованного и успешного игрока а истории?)
Серьезно?)))
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xa-xa
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ну липовых мячей было больше, в отличии от ЧМ 🤣
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