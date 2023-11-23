«Заткнись, малыш». Месси – Родриго, назвавшему аргентинцев «ссыкунами»
Расшифрован спор Лионеля Месси и Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина.
Матч отбора на ЧМ-2026 начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы». Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.
Перед началом матча отбора ЧМ-2026 Месси и Родриго Де Поль повздорили с Родриго. В ходе спора капитан сборной Аргентины слегка прихватывал бразильца за шею сзади. В ходе перепалки Месси сказал: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»
Как следует из опубликованной ESPN расшифровки, спор начался с того, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, говоря о задержке начала матча.
Ниже приведена расшифровка диалога между игроками Аргентины и Бразилии.
Родриго: «Вы ведете себя как ссыкуны. Вы не хотите играть?»
Месси: «Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Заткнись, малыш».
Родриго: «Посмотрим теперь, что будет в игре, посмотришь на нас».
Месси: «Посмотрим. Давай, вперед».
После этой реплики Родриго Де Поль разнял футболистов.
Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
судится со всей испанией из-за дурацких выкриков в ответ провокациям Винисиуса это герои. всем клубом участвовать в суде, героизм.
а вот когда пол стадиона перешли в рукопашную, и уже полиция участвует с дубинками, молотя всех подряд, когда капитан уводит команду что бы избежать более серьёзной трагедии, это ссыкуны?
главное не перепутать.
этот мадридский бегунок уже совсем берега попутал. ему и в правду следовало бы заткнуться. в итоге всё равно проиграли.
Не желаете ли вы начать игру?
Ну что вы, только после чашечки бразильского кофе)
Так что ли?)
Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0
Бгг
Преиспонился)
А без него обыграли мощнейшую Францию
Только ,после вас,многоуважаемый Родриго..
Так?))
Но нет, к сожалению всегда в интервью предельно корректен, когда речь заходит о гомосексуалисте
Там Мес говорит "Мы чимпионы мира!!!"
На что Родриго отвечает "Чемпионы мира, да? Мы все знаем, как ты победил»
Или это отдельной новостью будет?))
Если на стадионе играть 5-6 раз за 20 лет, то такие серии можно и век тянуть, ха-ха. И его статус как домашнего стадиона в наше время весьма сомнителен. Одно название, не более того.
Почитайте оригинал что ли)
Серьезно?)))