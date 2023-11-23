«Заткнись, малыш». Месси – Родриго, назвавшему аргентинцев «ссыкунами»

Расшифрован спор Лионеля Месси и Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина.

Матч отбора на ЧМ-2026 начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы». Капитан гостей уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.

Перед началом матча отбора ЧМ-2026 Месси и Родриго Де Поль повздорили с Родриго. В ходе спора капитан сборной слегка прихватывал бразильца за шею сзади. В ходе перепалки Месси сказал: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

Как следует из опубликованной ESPN расшифровки, спор начался с того, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, говоря о задержке начала матча.

Ниже приведена расшифровка диалога между игроками Аргентины и .

Родриго: «Вы ведете себя как ссыкуны. Вы не хотите играть?»

Месси: «Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Заткнись, малыш».

Родриго: «Посмотрим теперь, что будет в игре, посмотришь на нас».

Месси: «Посмотрим. Давай, вперед».

После этой реплики разнял футболистов.

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0.

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