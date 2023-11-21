НФЛ. 12-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй» и другие матчи
С 23 по 28 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
12-я неделя
23 ноября
Детройт – Грин-Бэй – 20.30
24 ноября
Даллас – Вашингтон – 0.30
Сиэтл – Сан-Франциско – 4.20
Нью-Йорк Джетс – Майами – 23.00
26 ноября
Атланта – Нью-Орлеан – 21.00
Индианаполис – Тампа-Бэй – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Нью-Ингленд – 21.00
Теннесси – Каролина – 21.00
Хьюстон – Джэксонвилл – 21.00
Цинциннати – Питтсбург – 21.00
27 ноября
Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 0.05
Денвер – Кливленд – 0.05
Лас-Вегас – Канзас-Сити – 0.25
Филадельфия – Баффало – 0.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Балтимор – 4.20
28 ноября
Миннесота – Чикаго – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
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