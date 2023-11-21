НФЛ. 12-я неделя. «Детройт» сыграет с «Грин-Бэй» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 23 по 28 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

12-я неделя

23 ноября

ДетройтГрин-Бэй – 20.30

24 ноября

ДалласВашингтон – 0.30

СиэтлСан-Франциско – 4.20

Нью-Йорк ДжетсМайами – 23.00

26 ноября

АтлантаНью-Орлеан – 21.00

Индианаполис – Тампа-Бэй – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Нью-Ингленд – 21.00

Теннесси – Каролина – 21.00

Хьюстон – Джэксонвилл – 21.00

Цинциннати – Питтсбург – 21.00

27 ноября

АризонаЛос-Анджелес Рэмс – 0.05

ДенверКливленд – 0.05

Лас-ВегасКанзас-Сити – 0.25

ФиладельфияБаффало – 0.25

Лос-Анджелес ЧарджерсБалтимор – 4.20

28 ноября

МиннесотаЧикаго – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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