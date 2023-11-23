«Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро, «Спартак» – 30,1, «Динамо» – 26,6, «Локо» – 22,4, ЦСКА – 22,2, «Краснодар» – 20,3
«Зенит», «Спартак» и «Динамо» тратят больше всех в Мир РПЛ на зарплаты игроков.
«Зенит» в сезоне-2023/24 потратит на зарплаты футболистов 32,54 млн евро, сообщает сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих европейских лиг.
В тройку также вошли «Спартак» (30,07 млн евро) и «Динамо» (26,62 млн).
В топ-10 попали «Локомотив» (22,39), ЦСКА (22,2), «Краснодар» (20,34), «Сочи» (16,12), «Рубин» (15,83), «Ростов» (15,38) и «Ахмат» (13,39).
В нижней части рейтинга оказались «Пари НН» (11,58), «Оренбург» (10,83), «Урал» (10,71), «Балтика» (9,56), «Крылья Советов» (9,08), «Факел» (7,69).
Все суммы указаны до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
100 млн евро как ни крути. Откуда они взяли 32?
Данные в этой новости минимум в 2 раза отличаются от действительности.
1. Чай с печенюшками - 1000 рублей.
2. Нытье в СМИ - бесплатно.
Как мы с такой экономической эффективностью, еще газовых не обогнали, ума не приложу.
Читаем первоисточник (перевод гугола):
"Все данные о заработной плате являются приблизительными, поскольку фактическая заработная плата может отличаться. Непроверенные игроки рассчитываются с использованием алгоритмов или на основе отчетов, которые еще не подтверждены. Страховое покрытие может быть ограниченным или неполным. ..... Свяжитесь с нами для исправлений."
Да и деньги всем регионам регулярно выделяются, где то дороги конфетка где губернатор не совсем охреневший, а где то (как в Курске например) дороги полный отстой,особенно если сравнивать с соседними Воронежской и Белгородской областью где все захудалые дороги перекатали.
Поэтому хватит уже ныть «надо было потратить на другое», ага, больше украсть, учитывая что суммы на инфраструктуру закладываются в бюджет отдельно и футбольные деньги тут вообще не причём.
mhtjmfau7y: КАК ТУТ У ВАС ПОЛЫХАЕТ!
Хрестоматийная ирония просто.
Но понятно, что всё это вилами по воде. =)
Ясно же, что у зенита там сумма вдвое больше
Все эти выбраковки бразильские получают кучу бонусов, с которых и стригут шерсть тамбовские и шишкановские
А результатов - ...