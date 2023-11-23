«Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро, «Спартак» – 30,1, «Динамо» – 26,6, «Локо» – 22,4, ЦСКА – 22,2, «Краснодар» – 20,3

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» тратят больше всех в Мир РПЛ на зарплаты игроков.

« » в сезоне-2023/24 потратит на зарплаты футболистов 32,54 млн евро, сообщает сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих европейских лиг.

В тройку также вошли « » (30,07 млн евро) и « » (26,62 млн).

В топ-10 попали « » (22,39), (22,2), « » (20,34), « » (16,12), « » (15,83), « » (15,38) и « » (13,39).

В нижней части рейтинга оказались « » (11,58), « » (10,83), « » (10,71), « » (9,56), «Крылья Советов» (9,08), «Факел» (7,69).

Все суммы указаны до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов.

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