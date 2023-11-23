«Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро, «Спартак» – 30,1, «Динамо» – 26,6, «Локо» – 22,4, ЦСКА – 22,2, «Краснодар» – 20,3

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи деньги Футбол

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» тратят больше всех в Мир РПЛ на зарплаты игроков.

«Зенит» в сезоне-2023/24 потратит на зарплаты футболистов 32,54 млн евро, сообщает сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих европейских лиг.

В тройку также вошли «Спартак» (30,07 млн евро) и «Динамо» (26,62 млн).

В топ-10 попали «Локомотив» (22,39), ЦСКА (22,2), «Краснодар» (20,34), «Сочи» (16,12), «Рубин» (15,83), «Ростов» (15,38) и «Ахмат» (13,39).

В нижней части рейтинга оказались «Пари НН» (11,58), «Оренбург» (10,83), «Урал» (10,71), «Балтика» (9,56), «Крылья Советов» (9,08), «Факел» (7,69).

Все суммы указаны до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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72 комментария

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luu
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
Газ - народный, а нефть - частная, - не перепутайте!
+73
-16
+57
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xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
+76
-24
+52
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Игорь Новиков
То есть по сути разница между Зенитом и Спартаком - меньше зарплаты Зобнина. Но в Зените игроков засыпают деньгами, а в Спартаке они играют за ромбик)
+60
-15
+45
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Krasnodar_07
Быки потратили на 4 ляма больше чем Сочи но идут ровно противоположно 1-16😂
+17
0
+17
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Ninjah
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
Самое забавное, что и Газпром и Лукойл пользуются природными ресурсами, при этом Газпром отдает 50% прибыли гос-ву. Но плохой именно газпром😂 Логика ☝️
+19
-6
+13
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Катя СПб
Ответ OneLad
какая-то не правильная статистика. Она точно не порочит честь лучшего клуба. Я вообще думал, за Зенит играют сердцем и для всех кто выходит на поле это честь и лучшая похвала. А тут про деньги
За Зенит играют за деньги. Это за Спартак за борщ. Хотя ценник на этот борщ мама не горюй.
+16
-4
+12
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Евгений Кузнецов
"Все суммы указаны до вычета налогов, без учёта премиальных и бонусов" - вот в этом весь сок)
+17
-5
+12
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Вечно в бане
Очередное заказное прогазпромовское «исследование». Все знают, что в нашем Спартаке все играют за тарелку борща, а в политпроекте за мешки с баблом. И вообще Зенит все чемпионства купил, будь у нашего Спартака такой же бюджет, он бы уже Лч выиграл.
+13
-4
+9
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Евгений Кузнецов
"Все суммы указаны до вычета налогов, без учёта премиальных и бонусов" - вот в этом весь сок)
Вот именно! Бонусы и премиальные могут умножить эту цифру на 2 , а может и на 3.
+8
-1
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Krasnodar_07
Ответ Игорь Новиков
То есть по сути разница между Зенитом и Спартаком - меньше зарплаты Зобнина. Но в Зените игроков засыпают деньгами, а в Спартаке они играют за ромбик)
Дак ещё и команда народная)
+8
-1
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unreality
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
Ну а про результаты лучше вообще помолчать 😁
+8
-2
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error505
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
Малком ушел, поэтому они практически поравнялись
+7
-1
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schwein
Фигня. Есть же официальные данные, как минимум по Зениту - около 9 млрд рублей.
100 млн евро как ни крути. Откуда они взяли 32?
+8
-3
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meowzzz
Вот настоящие данные, которые сами клубы в налоговую подают: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3134123.html?sl=1
Данные в этой новости минимум в 2 раза отличаются от действительности.
+4
-1
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Moron-Gunner
Приятно видеть, что платёжка Локомотива всё меньше и меньше от сезона к сезону.
+2
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Вечно в бане
Ответ mhtjmfau7y
Нормально тут у газовых полыхает. Зенит на фармы и судеек просто тратит много - не учтено в калькуляции
То ли дело работа с судьями нашего Спартака:
1. Чай с печенюшками - 1000 рублей.
2. Нытье в СМИ - бесплатно.

Как мы с такой экономической эффективностью, еще газовых не обогнали, ума не приложу.
+3
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Ashot Rager
Ответ Оригинальный Ник
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Ага, и 50% акций принадлежат зарубежным инвесторам (если верить слухам, там американские банки). Конечно же им позволяют контролировать одну из самых больших нефтяных компаний РФ, да и сами американские банки тоже невероятно рады быть держателями акций, которые более не торгуются на зарубежные рынках)))
+2
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Жорег Борщофф
Ответ Сергей Гаряшин
интересно бонусы бразил учтены в этом списке,за то чтоб не рвали контракты,дорого же нам обходится зинит
Вы-то тут при чём? =)
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schwein
Ответ dimitrii63
ты на автора статьи посмотри, Новиков - член счётной палаты на sports
Да я вижу, что нам Новиков очередную глупость пытается скормить.
Читаем первоисточник (перевод гугола):
"Все данные о заработной плате являются приблизительными, поскольку фактическая заработная плата может отличаться. Непроверенные игроки рассчитываются с использованием алгоритмов или на основе отчетов, которые еще не подтверждены. Страховое покрытие может быть ограниченным или неполным. ..... Свяжитесь с нами для исправлений."
+2
0
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Жорег Борщофф
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот именно! Бонусы и премиальные могут умножить эту цифру на 2 , а может и на 3.
Дайте точную информацию по каждому клубу, будьте любезны. Вы же не просто так балаболите, а опираетесь на факты.
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Светлана Агейкина
Ответ Оригинальный Ник
Российские клубы нужны от силы паре сотен тысяч человек. Эти десятки или даже сотни миллионов евро ежегодно могли бы пойти в куда более полезные отрасли: улучшение инфраструктуры городов, модернизация общественного транспорта, новые дороги, школы, больницы и т.д. А вместо этого 16*11 кривоногих поленьев пинают мячик
У нас в стране нет дорогой инфраструктуры для занятий зимними видами спорта, например, и дорог всё равно нет. Так давайте уберём ещё что-нибудь, чтобы опять ничего не построить. Огромная статья расходов другая сейчас.
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OneLad
какая-то не правильная статистика. Она точно не порочит честь лучшего клуба. Я вообще думал, за Зенит играют сердцем и для всех кто выходит на поле это честь и лучшая похвала. А тут про деньги
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Leon9
Ответ Игорь Новиков
То есть по сути разница между Зенитом и Спартаком - меньше зарплаты Зобнина. Но в Зените игроков засыпают деньгами, а в Спартаке они играют за ромбик)
так это про официальную,а не про конверт🤣🤣
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Покерный Футбол
Ответ Оригинальный Ник
Российские клубы нужны от силы паре сотен тысяч человек. Эти десятки или даже сотни миллионов евро ежегодно могли бы пойти в куда более полезные отрасли: улучшение инфраструктуры городов, модернизация общественного транспорта, новые дороги, школы, больницы и т.д. А вместо этого 16*11 кривоногих поленьев пинают мячик
Как вы задолбали со своими школами и больницами, вы школьно-больничная секта или культ? В каждом захудалом городе сейчас уже и школ и больниц понастроили/реставрировали да только работать там не кому. А в сёлах вообще порой стоит школа, а в классе по 2-3 человека, но все преподаватели работают. А вам все мало.
Да и деньги всем регионам регулярно выделяются, где то дороги конфетка где губернатор не совсем охреневший, а где то (как в Курске например) дороги полный отстой,особенно если сравнивать с соседними Воронежской и Белгородской областью где все захудалые дороги перекатали.
Поэтому хватит уже ныть «надо было потратить на другое», ага, больше украсть, учитывая что суммы на инфраструктуру закладываются в бюджет отдельно и футбольные деньги тут вообще не причём.
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Артем Гладских
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
хахаха, хороший комент
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Никита Аксанов
Ответ Вечно в бане
Очередное заказное прогазпромовское «исследование». Все знают, что в нашем Спартаке все играют за тарелку борща, а в политпроекте за мешки с баблом. И вообще Зенит все чемпионства купил, будь у нашего Спартака такой же бюджет, он бы уже Лч выиграл.
Так здесь для удобства литры борщ конвертовали в Евро.
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meowzzz
Ответ unreality
Ты перед тем, как что утверждать, разберись внимательно. Тут речь про зарплаты игроков. По твоей ссылке - вообще всех сотрудников. Плюс там с Малкомом;)
Ага, зарплата всех сотрудников 5 млрд рублей? Это средняя зп 400к рублей при 1000 сотрудников.
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Pelerin
А смысл приводить без премий и бонусов? Одни подписные бонусы бразильцев на всю их з/п тянут
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meowzzz
Крайне сомнительные данные. Не верю, что у Факела зарплатный фонд всего в 4 раза меньше.
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Vladimir Suprunchuk
Если судить по этим цифрам, то "Крылья" делают отличную работу.
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Марат Октябрьский
агенты игроков Краснодара призадумались. надо догонять
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Михаил Козинец
Россия - щедрая душа
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unreality
Ответ meowzzz
Вот настоящие данные, которые сами клубы в налоговую подают: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3134123.html?sl=1 Данные в этой новости минимум в 2 раза отличаются от действительности.
Ты перед тем, как что утверждать, разберись внимательно. Тут речь про зарплаты игроков. По твоей ссылке - вообще всех сотрудников. Плюс там с Малкомом;)
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FNT
Ответ mhtjmfau7y
Нормально тут у газовых полыхает. Зенит на фармы и судеек просто тратит много - не учтено в калькуляции
Болельщики Зенита на ветке: расслабленно и непринужденно иронизируют над тушинским середняком.

mhtjmfau7y: КАК ТУТ У ВАС ПОЛЫХАЕТ!

Хрестоматийная ирония просто.
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Катя СПб
Ответ ЦСКА УСБ
Тут важно "без учета премиальных и бонусов", а вот с ними Зенит тратит на игроков больше чем Спартак, Динамо и Локомотив вместе взятые.
С неменьшим основанием я могу сказать, что ЦСКА тратит на премиальные больше, чем все клубы РПЛ вместе взятые.
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Lindelmann
Комментарий удален пользователем
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Eric_Cartman
Сочи явно переплачивает 🤣 спецом идут на очищение платежки пердивом?
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Vitezslav
Разница между Зенитом и ЦСКА - полтора Факела или один Урал.
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Жорег Борщофф
Более-менее так и ожидалось.
Но понятно, что всё это вилами по воде. =)
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SMART789
Ответ Lindelmann
Комментарий удален пользователем
А что является мерилом эффективности?
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Konstantin_ZV
Ответ Lindelmann
Комментарий удален пользователем
А как же Факел?
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Otto Kretschmer
С учётом цены и качества, Зенит самый экономный клуб.
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Wiley Fox
С последнего абзаца надо начинать

Ясно же, что у зенита там сумма вдвое больше

Все эти выбраковки бразильские получают кучу бонусов, с которых и стригут шерсть тамбовские и шишкановские
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ЦСКА УСБ
Тут важно "без учета премиальных и бонусов", а вот с ними Зенит тратит на игроков больше чем Спартак, Динамо и Локомотив вместе взятые.
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schwein
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Я правильно понимаю, что если продать часть госдоли Газпрома (в принципе хватит где-то 0,25-0,30% чтобы государство стало миноритарием), то вас все устроит? Газпром станет формально частным и может тратить прибыли как считает нужным.
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Bot Vinnik
Ответ luu
Газ - народный, а нефть - частная, - не перепутайте!
Все недра народные, и нефть и газ. А Газпром тот же частник со смешанным капиталом
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sebastian1410
Ответ meowzzz
Вот настоящие данные, которые сами клубы в налоговую подают: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3134123.html?sl=1 Данные в этой новости минимум в 2 раза отличаются от действительности.
Неоднократно в комментариях на Sports обсуждали данные Capology. Скорее всего это данные по амортизации, а не зарплаты игроков.
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Diablosax
А с чего в Сочи такие ЗП? Подняли после удачного периода? Краснодар всего на 4 млн больше
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закрыт по беспределу
О как. Красно-белый мешок тратит в 1,5 раза больше Краснодара. Да и бело-голубой мешок не скромничает.
А результатов - ...
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ xyg2rdwzx4
Но грабит бабушек именно Газпром, а Спартак народная команда😂
абоссаль
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