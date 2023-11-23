Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с ЦСКА
В четверг, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС встретится с ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 19.30, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 8-4, Енисей – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-5, Самара – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 4-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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