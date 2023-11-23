Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с ЦСКА

В четверг, 23 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ УНИКС встретится с .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 8-4, – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-5, – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 4-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.