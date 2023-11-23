Родриго – Месси на слова о победе Аргентины на ЧМ: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл»

Родриго усомнился в честности победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Напомним, нападающий « » и сборной повздорил с и перед началом матча отбора ЧМ-2026 против сборной Аргентины, отложенного на 27 минут из-за драки болельщиков с полицейскими на одной из трибун «Мараканы».

Перепалка началась после того, как бразилец назвал аргентинцев «ссыкунами», говоря о том, что Месси увел свою команду с поля после начавшихся беспорядков.

«Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Придержи язык, малыш», – ответил капитан сборной Аргентины.

Как передает Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports, в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

« мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», – сказал нападающий.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи на турнире.

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