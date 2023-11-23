Родриго – Месси на слова о победе Аргентины на ЧМ: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Родриго Футбол

Родриго усомнился в честности победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Напомним, нападающий «Реала» и сборной Бразилии повздорил с Лионелем Месси и Родриго Де Полем перед началом матча отбора ЧМ-2026 против сборной Аргентины, отложенного на 27 минут из-за драки болельщиков с полицейскими на одной из трибун «Мараканы».

Перепалка началась после того, как бразилец назвал аргентинцев «ссыкунами», говоря о том, что Месси увел свою команду с поля после начавшихся беспорядков.

«Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Придержи язык, малыш», – ответил капитан сборной Аргентины.

Как передает Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports, в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», – сказал нападающий.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи на турнире.

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47 комментариев

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JURAVLI
у Родриго конечно невероятно горит, что Бразильцы проиграли хорватам, которых потом Аргентина просто размолола в муку. При этом вина Родриго в том поражении была не малая)
+31
-7
+24
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feelthedroom@mail.ru
Кто то читает sports
+28
-5
+23
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Папичслав
Ровно год назад Арги проиграли Саудам, тогда никто не говорил что все куплено для аргов и тп, все только смеялись рассказывая "ха-ха и это фаворит?", "где гном", а теперь заговорили иначе
+32
-14
+18
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JURAVLI
Ответ XxLeBRoNxX
В каком матче Аргентинцы играли хуже соперника на чм?
Ни в одном не играли хуже. Франция еле вылезла на чужую половину поля во втором тайме, Хорватов смели, голландцам обстучали все штанги, а сами они забили два шальных гола. Аргентина один из самых доминирующих чемпионов.
+24
-9
+15
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Bartez1986
как? по делу
+25
-11
+14
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XxLeBRoNxX
В каком матче Аргентинцы играли хуже соперника на чм?
+29
-17
+12
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Лев Бабенко
Ответ XxLeBRoNxX
В каком матче Аргентинцы играли хуже соперника на чм?
Саудовская Аравия
+13
-5
+8
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АРТУР АЛИЕВ
Ну, да, все мы знаем, как Месси выиграл, а бразильцы обо###лись
+17
-9
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SCHOKKKK
Рoдриго неплох. Как и старина Ван Гал, который не побоялся сказать правду, что весь чм был подстроен для аргентинского тихохода🤣🤣
+22
-15
+7
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Великий Алонсо
Хорош! По факту 👍👍👍
+25
-20
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Василий Леонов
Ответ А. Мостовой
Ни для кого не секрет уже что "величайшего" тащили за уши. Марадонне не нужны были пенки в каждой игре чтобы стать великим - вся суть
Твоя экспертиза полностью соответствует твоему нику
+9
-4
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Руслан Платонов
Справедливо и честно, в тяжелой борьбе
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Нургалиев Разрешил
Тупо база, которая местным глаза колет
+11
-8
+3
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Плеймейкер87
Родриго: «Чемпионы мира, да? Все мы юзеры спортса знаем, как ты выиграл»
+6
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Штаны Габора Кирая
Даже футболисты начинают понимать всю суть стероидного. Фейковый футболист, фейковый чм, фейковые 8 ЗМ.
+5
-3
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rej1sta
А еще все знают, как Родриго не забил пенальти Хорватии и домой отправился)
Лучше бы молчал.
+3
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А. Мостовой
Ни для кого не секрет уже что "величайшего" тащили за уши. Марадонне не нужны были пенки в каждой игре чтобы стать великим - вся суть
+24
-23
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rigobersong
Неймар в 23 года - 45 голов 30 голевых за сборную Бразилии

родриго почти в 23 года - 4 гола 1 голевая
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Не знаю что такое Требл
Выиграл, как чемпион, выдав один из лучших перформансов в истории.
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Vadim Medvedev
все мы знаем как они выиграли
забили 3 хорватам
в отличие от Бразилии
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bubareska
Родриго - пыль по сравнению с Месси, ноунейм. Так что пусть закроется.
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rigobersong
Все мы знаем что родрига растворился на поле, пока Неймар в одно рыло пытался вытащить Бразилию в полфинал, ну а апофеозом всей этой бездарности стал промах с пенальти от родриги, но главное не забывать, что в этом виновата Аргентина!:))

https://www.youtube.com/watch?v=2KNxjzllVZc

Позорище!:))
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benjamin92
Все знают как Родриго с Реалом выигрывают ЛЧ
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Spartakus1984
Великолепно выиграл. Родриго дурачок
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Гильяно
Смелое высказывание Родриго, мужчина.

Наверняка в сборной Бразилии это обсуждали, да и в Реале, думаю Родриго далеко не единственный в футбольном мире, кто считает этот ЧМ фейковым судейским.
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Iamliam
Упрекать игрока, что он якобы нечестно выиграл ЧМ - это вышка конечно, я думал такой бред только на спорсте можно прочитать)
Родриго тупеет на глазах.
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Угловой буллит
Родриго - конченное, т.е. ОБЫКНОВЕННОЕ бразильское чмо : плакса, анашист, карнавальщик и халявщик.
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Игорь Валуев
Завидно ему что его Бразилия 5 чемпов мира продула
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My Channels To Watch
А как он выиграл? Что не так? Что МЫ знаем? Кто МЫ?
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Drob003
Да что этот Родриго себе позволяет🧐
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TAGAY
Ответ Лев Бабенко
Саудовская Аравия
что за бред вы несете?! там арги размазывали арабов, 4 гола забили, но отменили 3 из за миллиметровых офсайдов, а арабы из 3-4 атак сотворили 2 гола.. такое бывает, но это не значит что играл хуже соперника. единственный соперник который играл не хуже, на равных - мексиканцы! тогда все решил детали, в данном случае дальний удар Лео.а так в плей офф, включая финальный матч с французами, арги размазывали соперников об газон. сейчас конечно, опять прибегут люди, которые будут говорить про камбэки голандцев и французов, но тут не по игре а по счету они сравняли, по игре из размазывали об газон, даже сильнее чем аустралийцев.
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