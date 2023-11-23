Илья Михеев рассказал об отношении к россиянам в НХЛ после 24 февраля 2022 года.

– Стало ли сюрпризом лояльное отношение НХЛ к российским игрокам после 24 февраля 2022 года? Далеко не везде в мире ведь так было.

– Мы не знали, чего ожидать. И никто не знал, как тут все отреагируют.

Клубы и лига помогли нам, отгородили от всего этого, санкций не наложили, никаких запретов не было. Нам сказали: «Мы все понимаем, просто продолжайте играть».

– Вы были в чате российских энхаэловцев, о котором рассказывал Задоров?

– Да, там все были. Как сказал Никита, так и было. Никто не понимал, как правильно поступить, у каждого было свое мнение – кто-то за, кто-то против. О совместном заявлении так и не договорились.

– Верите, что еще сможете сыграть за сборную России?

– Конечно, хотелось бы, но пока это невозможно. Даже если НХЛ разрешит нам принять участие в Кубке мира, какие-то сборные могут отказаться. В нашем случае все сложно. Знаем, что разговор о Кубке мира идет, но когда и в каком формате он будет – предсказать сложно, – сказал нападающий «Ванкувера» Илья Михеев.

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