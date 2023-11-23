Михеев о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Никто не понимал, как правильно поступить. У каждого было мнение – кто-то за, кто-то против»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Ванкувер НХЛ Никита Задоров Политика Илья Михеев Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Михеев рассказал об отношении к россиянам в НХЛ после 24 февраля 2022 года.

– Стало ли сюрпризом лояльное отношение НХЛ к российским игрокам после 24 февраля 2022 года? Далеко не везде в мире ведь так было.

– Мы не знали, чего ожидать. И никто не знал, как тут все отреагируют.

Клубы и лига помогли нам, отгородили от всего этого, санкций не наложили, никаких запретов не было. Нам сказали: «Мы все понимаем, просто продолжайте играть».

– Вы были в чате российских энхаэловцев, о котором рассказывал Задоров?

– Да, там все были. Как сказал Никита, так и было. Никто не понимал, как правильно поступить, у каждого было свое мнение – кто-то за, кто-то против. О совместном заявлении так и не договорились.

– Верите, что еще сможете сыграть за сборную России?

– Конечно, хотелось бы, но пока это невозможно. Даже если НХЛ разрешит нам принять участие в Кубке мира, какие-то сборные могут отказаться. В нашем случае все сложно. Знаем, что разговор о Кубке мира идет, но когда и в каком формате он будет – предсказать сложно, – сказал нападающий «Ванкувера» Илья Михеев.

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

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13 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Savarona25
"Никто не понимал, как правильно поступить". М-да, действительно сложная тема, требующая долгих размышлений. Особенно, как самому не пострадать. В итоге, конечно, так ни до чего и не договорились (!). Можно только позавидовать гибкости всех этих людей.
Дерево гибким не бывает.
Значительная часть хоккеистов - это люди из бедных провинциальных семей, с 3-4 класса образования. Не так много кто в этой среде вкладывается в интеллектуальное развитие, для большинства - пик развлечений это приставку погонять. Идеальная среда для российской госпропаганды, такие зачастую впитывают её как губка.
А ведь есть ещё такие как Овечкин, потомственные любители вождей...
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Radik_2.0
Ответ Savarona25
"Никто не понимал, как правильно поступить". М-да, действительно сложная тема, требующая долгих размышлений. Особенно, как самому не пострадать. В итоге, конечно, так ни до чего и не договорились (!). Можно только позавидовать гибкости всех этих людей.
ну да, у людей же не может быть разных мнений
+7
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GLW
Кажется у всех было одно мнение "сидим и молчим, вдруг пронесёт". Сработало!
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Александр Кузнецов
Ответ Птюч, Ёж.
интересно, а сейчас у них есть общий чат?
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Виктор Войнов
Ответ Savarona25
"Никто не понимал, как правильно поступить". М-да, действительно сложная тема, требующая долгих размышлений. Особенно, как самому не пострадать. В итоге, конечно, так ни до чего и не договорились (!). Можно только позавидовать гибкости всех этих людей.
вы то бы конечно , на их месте, поступили однозначно как надо
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Павел Мельников
Ответ Savarona25
"Никто не понимал, как правильно поступить". М-да, действительно сложная тема, требующая долгих размышлений. Особенно, как самому не пострадать. В итоге, конечно, так ни до чего и не договорились (!). Можно только позавидовать гибкости всех этих людей.
Наверняка об этом речь и шла. В СКА или ЦСКА возвращаться, если вдруг злые западные боссы покажут на дверь.
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