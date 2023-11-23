Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Алвеса за изнасилование и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование.

Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро, сообщает EFE.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
+91
-15
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
Отдельную, с блэкджеком и ригоберками.
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ Оригинальный Ник
Не было никакого преступления. Этот случай ещё раз напомнил, насколько уязвимы мужчины в современном мире
Бедные мужики. Нельзя в толчке бабу оттрахать без её согласия, чтобы она заяву не написала. Как жить-то?
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Оригинальный Ник
Уже были новости, что та баба зашла в толкан к Алвесу, так что выводы однозначны. Мужчина, конечно, может изнасиловать женщину, только в случае знаменитостей в девяти случаях из десяти это просто шантаж и прогрев на компенсацию
А еще были новости, что она при подаче заявления отказалась от требований компенсации. А еще были новости, что Алвес 10 раз менял показания. И еще куча новостей было.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Оригинальный Ник
Не было никакого преступления. Этот случай ещё раз напомнил, насколько уязвимы мужчины в современном мире
Это вы решили, что не было? Может хоть результатов суда дождетесь? А вы вообще даже не рассматриваете возможность того, чтобы мужчина мог изнасиловать женщину?
+33
-14
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ny7qbh8n4y
За преступление надо отвечать, кем бы ты ни был
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Ответ Ruscello
Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
Пусть начинает на ютубе смотреть как правильно в хату входить.)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ Оригинальный Ник
Уже были новости, что та баба зашла в толкан к Алвесу, так что выводы однозначны. Мужчина, конечно, может изнасиловать женщину, только в случае знаменитостей в девяти случаях из десяти это просто шантаж и прогрев на компенсацию
Что-то в теории, о том, что это прогрев, не вяжется то, что она сходу сказала, что деньги её не интересуют. Разве не логичнее было бы кучу денег у Алвеса потребовать, а не идти в полицию?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Ответ Ruscello
Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
Или 10+ бонусы и условно)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ Ruscello
Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
Ага, только она сама сказала, что ей важно, чтобы Алвес именно присел на как можно дольше.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ответ ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
Если он при деньгах,а он при деньгах,то будет сидеть без напрягов даже с такой статьей
В тюрьме сейчас в почете только бабло
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Жертва зашла в туалет с Алвесом добровольно, жертва по ее же словам села на Алвеса сверху, единственные травмы у жертвы это царапины на коленках.

Итого единственным доказательством изнасилования являются слова "жертвы".
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xabi Alonso78
Кстати, те кто говорил, что она его сдала отказавшись от денег, просто ради того, чтобы посадить его в тюрьму, где вы? Она прекрасно знала, что его в итоге заставят выплатить компенсацию в двое больше, чем он предлагал ей изначально, чтобы она молчала
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Присядет. Может скостят немного, но не условка. Пусть советы у Саши и Паши спрашивает, как в хату заходить правильно. Хотя, по такой статье, может надо и задом входить...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Теперь настанет черёд Месси делать передачи
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ ny7qbh8n4y
За преступление надо отвечать, кем бы ты ни был
Не было никакого преступления. Этот случай ещё раз напомнил, насколько уязвимы мужчины в современном мире
+38
-34
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Ответ Ruscello
Думается, она бы скорее согласилась на 9 лямов компенсации и 150 дней ареста для Дани Алвеса.
Это твои мысли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Арсений Чернобаев
никто не отрицает, что мог. но (к этому следствию не относится) девушки же когда едут к парню не о чае же думают? сколько было историй о том сто "я приехала к нему домой, а он изнасиловал меня"
Приехала а гости - обязана дать / села в машину / пошла в ресторан и т.д.? Вот таких мыслителей и исправляют в колонии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bdfy dcfff
Ответ Оригинальный Ник
Уже были новости, что та баба зашла в толкан к Алвесу, так что выводы однозначны. Мужчина, конечно, может изнасиловать женщину, только в случае знаменитостей в девяти случаях из десяти это просто шантаж и прогрев на компенсацию
ну да) отличный аргумент! Она сама пошла. А то что случилось внутри это не иметь значения ,на же сама пошла ! ты конечно сказочный ...

если бы она хотела денег ..то бы взяла деньги на второй день!
150 к ...это вообще ни о чем компенсация ! учитывая что речь идет о преступнике с зп больше миллиона в год...

ты противоречишь сам себе. Хотела шантажировать и денег ,поэтому получит 150 к и срок для насильника !))

логика это твое .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ xQcoW
Типичный игрок бчк. Другого и не ожидал
как там игроки молодёжки Реала, которые слили порно с несовершеннолетней? Тоже Барса виновата?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
нет во Владимирский централ он не поедет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Xabi Alonso78
Кстати, те кто говорил, что она его сдала отказавшись от денег, просто ради того, чтобы посадить его в тюрьму, где вы? Она прекрасно знала, что его в итоге заставят выплатить компенсацию в двое больше, чем он предлагал ей изначально, чтобы она молчала
с чего бы она это знала? так в законе прописано?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Lisic
Надеюсь, оправдают, как Менди, а эта прошмандовка и ее дети, внуки и правнуки будут выплачивать компенсацию Алвесу и его соответственно детям, внукам и правнукам. Вообще, надо поискать связь между всеми девицами, из-за которых страдают известные спортсмены. Возможно, это какой-то феминистический фонд, цель которого дискредитировать мужчин, ну и, конечно, заработать.
здесь уже всё доказано, сынок. Вопрос лишь в том, сколько дадут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Ответ Арсений Чернобаев
никто не отрицает, что мог. но (к этому следствию не относится) девушки же когда едут к парню не о чае же думают? сколько было историй о том сто "я приехала к нему домой, а он изнасиловал меня"
да никто ж не спорит что девушки не за чаем ходят к мужчинам, но вы разницу понимаете "заняться сексом-любовью" и быть изнасилованной? одно дело ты с мужиком идешь позаниматься любовью, другое дело он тебя силой валит на пол и заставляет делать ему ртом "массаж змеи"? когда она это даже не планировала делать, а ее силой заставляли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
Ну да, богатеи ведь рядом с обычными смертными сидят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kl139
Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют,
Пусть летит она по свету,
Я дарю вам песню эту,
Эту песенку про пять минут.
Пять минут... Пять минут...
Бой часов раздастся вскоре,
Пять минут... Пять минут...
Помиритесь все, кто в ссоре.
Пять минут... Пять минут...
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Абдрахимов
Если он реально это сделал, то пусть заказывает красную ковровую дорожку к своей заднице. А так все это печально. Изза 5 минут угробил достижения всей жизни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авл Агерий
Не повезло чуваку. От такой беды никто не застрахован в современном мире. С детьми и женщинами на всякий случай лучше всего встречаться в присутствие свидетелей.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
В тюрьме ещё парочку трофеев заработает.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Ответ Flow market Victor Mercedes
Комментарий удален модератором
Свою дочь, надеюсь, так же будешь воспитывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Прокурор - Вышинский?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igornemo
А нет варианта увеличить компенсацию и снизить срок? Вопрос на миллион))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Напомню, что это первое в истории изнасилование, когда женщина была сверху.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
server34
Ответ Тёма Тёма
Присядет. Может скостят немного, но не условка. Пусть советы у Саши и Паши спрашивает, как в хату заходить правильно. Хотя, по такой статье, может надо и задом входить...
Наши Саша и Паша не насильники. Они понторезы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ Тёма Тёма
Присядет. Может скостят немного, но не условка. Пусть советы у Саши и Паши спрашивает, как в хату заходить правильно. Хотя, по такой статье, может надо и задом входить...
Саша и Паша в тюрьме не сидели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Иван Алейников
Здесь и опыт не нужен чтоб знать. К примеру, о вреде наркотиков можно быть осведомленным не употребляя их.
Знать что либо не равнозначно личному опыту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
С такими бабками мог любую поиметь, но решил вписаться в блудняк. Хозяин-барин. Тупой чувак.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
мутная история, то что он по прям заломал её притащил в туалет и изнасиловал по самое не хочу я особо не верю, скорее всего что то не понравилось девчонке или тупо охота за деньгами. Самое смешное , что Алвес сначала всё отрицал что бы скрыть измену от жены красавицы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птюч, Ёж.
Ответ ny7qbh8n4y
За преступление надо отвечать, кем бы ты ни был
если бы это всегда работало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
server34
Лучше наоборот. 900 тыс для потерпевшей и 1,5 года тюрьмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tankist231
Девушка идущая одна(или с подругами) в клуб, идёт с целью не просто потанцевать, а в 99% подцепить иборька, уверен, тут износилования (классического), не было и в помине, тупо узнала кто это и решила поиметь с него.... Щя реально, баба может тебя сама в койку затащить, а потом сказать изнасиловал и всё, приплыл пацан, хрен отмажешься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Serpen
Я так понимаю, что в Европе теперь бдсм под запретом.
А то любые ссадины, синяки и царапины можно к изнасилованию приписать 🤷🏼‍♂️

Это не про Алвеса. Тот скорее всего реально принудил к сексу эскортницу и поплатился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bdfy dcfff
Ответ ta-tosha
Алыче в курсе, что делают на тюрьме с осужденными по этой статье? Или он себе отдельную тюрьму построит?
ничего не делают !) поверь бро ! работал следаком, изнасилования на зоне ..это когда реально мужик кирпичом голову проломил и заволок в кусты !

а этот эпизод все будут рассматривать как наказал "динамо")
так что сомневаюсь, что ему нужно волноваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ VictorVallecano
Отдельную, с блэкджеком и ригоберками.
там скоро будут свои аншлаги :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ andr d
Поделись опытом
Здесь и опыт не нужен чтоб знать. К примеру, о вреде наркотиков можно быть осведомленным не употребляя их.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий