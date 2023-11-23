Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование.

Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро, сообщает EFE.

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