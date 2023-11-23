Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Алвеса за изнасилование и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей
Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование.
Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро, сообщает EFE.
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Итого единственным доказательством изнасилования являются слова "жертвы".
если бы она хотела денег ..то бы взяла деньги на второй день!
150 к ...это вообще ни о чем компенсация ! учитывая что речь идет о преступнике с зп больше миллиона в год...
ты противоречишь сам себе. Хотела шантажировать и денег ,поэтому получит 150 к и срок для насильника !))
логика это твое .
Эту песенку мою пускай поют,
Пусть летит она по свету,
Я дарю вам песню эту,
Эту песенку про пять минут.
Пять минут... Пять минут...
Бой часов раздастся вскоре,
Пять минут... Пять минут...
Помиритесь все, кто в ссоре.
Пять минут... Пять минут...
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать очень много.
А то любые ссадины, синяки и царапины можно к изнасилованию приписать 🤷🏼♂️
Это не про Алвеса. Тот скорее всего реально принудил к сексу эскортницу и поплатился.
а этот эпизод все будут рассматривать как наказал "динамо")
так что сомневаюсь, что ему нужно волноваться