«Металлург» выиграл 9-й матч подряд, обыграв «Трактор» (6:3). Команда Разина лидирует на Востоке
«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина переиграла «Трактор» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Магнитогорский клуб продлил победную серию до девяти игр.
«Металлург» ранее дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), трижды «Сибирь» (6:3, 3:1 и 4:1), дважды «Барыс» (3:2 и 3:0) и «Ак Барс» (3:0).
«Металлург» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 играх.
Жаль, что потеряли концентрацию в конце. Испортили сухую серию Набокову. Большинство сегодня было ужасное, конечно.
Честно и Трактор наиграл на 3, но магниты лучше!!! Р - реализация!!!!))))
Теперь остался Спартак! Вперёёёёд Магнитка!!!!
Обновление клубного рекорда Михайлиса, который набрал 6 очков
Петунина с хет-триком
Но нельзя так расслабляться, за это будут наказывать