«Металлург» выиграл 9-й матч подряд, обыграв «Трактор» (6:3). Команда Разина лидирует на Востоке

«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера переиграла « » (6:3) в матче Фонбет чемпионата .

Магнитогорский клуб продлил победную серию до девяти игр.

« » ранее дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), трижды «Сибирь» (6:3, 3:1 и 4:1), дважды «Барыс» (3:2 и 3:0) и «Ак Барс» (3:0).

«Металлург» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 играх.