«Металлург» выиграл 9-й матч подряд, обыграв «Трактор» (6:3). Команда Разина лидирует на Востоке

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина переиграла «Трактор» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Магнитогорский клуб продлил победную серию до девяти игр.

«Металлург» ранее дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), трижды «Сибирь» (6:3, 3:1 и 4:1), дважды «Барыс» (3:2 и 3:0) и «Ак Барс» (3:0).

«Металлург» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 играх.

8 комментариев

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Stepan Moris
Молодцы!!! С победой Металлург!!! Победа пришла откуда не ждали))) Петунина с хет-триком. Да, и всю пятерку Юрова с отличной игрой!
Жаль, что потеряли концентрацию в конце. Испортили сухую серию Набокову. Большинство сегодня было ужасное, конечно.
Честно и Трактор наиграл на 3, но магниты лучше!!! Р - реализация!!!!))))
Теперь остался Спартак! Вперёёёёд Магнитка!!!!
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cv4j7fq4ks
1+5 Михайлин
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+2
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krasno-siniyman
С победой Металлург!
Обновление клубного рекорда Михайлиса, который набрал 6 очков
Петунина с хет-триком
Но нельзя так расслабляться, за это будут наказывать
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provodchic
Ответ Stepan Moris
Молодцы!!! С победой Металлург!!! Победа пришла откуда не ждали))) Петунина с хет-триком. Да, и всю пятерку Юрова с отличной игрой! Жаль, что потеряли концентрацию в конце. Испортили сухую серию Набокову. Большинство сегодня было ужасное, конечно. Честно и Трактор наиграл на 3, но магниты лучше!!! Р - реализация!!!!)))) Теперь остался Спартак! Вперёёёёд Магнитка!!!!
уж больно часто они теряют концентрацию в 3 периоде. В своей зоне дают играть противнику. Из силовых только легонькое подталкивание.Игра в собачку: "а нука отними"
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Xell
Ну что всех с победой. Реванш у Трактора взяли, он и те три матча подряд не должен был выигрывать, только в последнем нашем матче в Челябинске он победил по делу. Сегодня я доволен и уже отмечаю победу прекрасным ужином, пюре+кура гриль и бокал красного итальянского вина. Серия продолжается господа заседатели и 9побед подряд не предел)) И да мы по делу лидеры Востока!
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Dura Ace Di2
Я в восторге от этой команды!!!❤️
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Илья Семёнов
Эти победы - не только моя заслуга.
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Stepan Moris
Ответ provodchic
уж больно часто они теряют концентрацию в 3 периоде. В своей зоне дают играть противнику. Из силовых только легонькое подталкивание.Игра в собачку: "а нука отними"
Согласен. Слишком халатно играют в своей зоне. Начинают мудрить. Или может соперник перекрывает линии для паса. Тогда вопрос к нападающим. Но, хорошо, что не начали чудить раньше.
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