На стадионе «Спартака» может появиться легкая крыша: «Изучаем возможность. Работаем над утеплением арены»

Теги Спартак Зенит ВТБ Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Открытие Банк Арена Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Cтадион Краснодар стадионы Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» рассматривают возможность сооружения крыши на стадионе.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

– Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

– Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы.

Первое – стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.

– «Зениту» завидуете?

– Зависть – неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене «Динамо», «Газпром Арене», на стадионе в Краснодаре.

Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре.

Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену.

Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик, – сказал Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум».

Напомним, «Открытие Банк Арена» была открыта в сентябре 2014 года, ее вместимость – 45 496 зрителей.

Как стадион «Спартака» стал «Открытием» и сколько клуб на этом заработал?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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66 комментариев

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Hitgoe Himgob
Если сделают это будет просто прекрасно, на год и в Лужу всегда можно переехать.
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swvk5xw7zr
Ответ dolia1989@icloud.com
Цены на билеты лучше бы ниже сделали . У динамо значительно ниже
Так себе сравнение) на динамо и так полторы калеки ходит. Если цены поднимут, совсем пустые трибуны будут
+15
-2
+13
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pav11k
Это нужная вещь. Если по уму сделают, и посещаемость несколько повысится, наверняка, потому что под осадками сидеть удовольствие не из приятных
+13
-2
+11
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Спартак Уокер
Молодцы ,надо модернизировать !
+16
-5
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pav11k
Ответ Аналитик/
Крыши нет только над полем. Над трибунами она уже есть.
Она не всегда способна полностью защитить. Дождь же иногда и под углом идёт.. Всяко лучше с полноценной крышей, нежели без неё
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schwein
Хотелось бы узнать, что такое "легкая крыша"? Которая не выдерживает снеговые нагрузки?
Или имеется в виду какой-нибудь дешевый поликарбонат? Или вообще пленкой как парник затянуть?
А открываться эта "легкая" крыша планирует? Ездовые фермы и прочие металлоконструкции для этого тоже "легкие"?
А текущие опоры крыши и ее каркас рассчитаны на новые "легкие" элементы?
Короче столько вопросов, столько вопросов.
+10
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Lutyr
"это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре."

проснулись и наконец-то вспомнили, где вообще играют.
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Вячеслав Припузов
Ответ schwein
Хотелось бы узнать, что такое "легкая крыша"? Которая не выдерживает снеговые нагрузки? Или имеется в виду какой-нибудь дешевый поликарбонат? Или вообще пленкой как парник затянуть? А открываться эта "легкая" крыша планирует? Ездовые фермы и прочие металлоконструкции для этого тоже "легкие"? А текущие опоры крыши и ее каркас рассчитаны на новые "легкие" элементы? Короче столько вопросов, столько вопросов.
Специалисты разберутся, было бы решение и возможности
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-2
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Николай Мельник
Ответ pav11k
Это нужная вещь. Если по уму сделают, и посещаемость несколько повысится, наверняка, потому что под осадками сидеть удовольствие не из приятных
Да, согласен. недавно был там на игре с Ростовом. Очень холодно, продувается со всех сторон.В том числе и сверху
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Дмитрий9779
Надо было к ЧМ сразу несколько стадионов с крышей строить,но это если по уму.
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Аналитик/
Ответ pav11k
Она не всегда способна полностью защитить. Дождь же иногда и под углом идёт.. Всяко лучше с полноценной крышей, нежели без неё
Крыша тут скорее для футболистов и поддержания нормальной температуры в чаше стадиона. Даже косой дождь зрителям сейчас мало может помешать. Если только нескольким нижним рядам. Но там никто не сидит, как правило. Даже в лучшие годы при полном заполнении стадиона нижние ряды редко заняты были
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Furyus
Хорошо. Побольше стадионов красивых и с крышей необходимо в стране иметь.
+4
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MstAndreev
Не надо крышу. Она же сразу поедет. Да что там, уже поехала)
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anatol&#8242;
Ответ Roman Araslanov
А бывает тяжёлая крыша?
Естественно, разные по конструкции в принципе
Скорее всего имеются в виду раздвижные крыши как например на Arena Națională (Бухарест), Stadion Narodowy (Варшава), Waldstadion (Франкфурт-на-Майне)
Складные варианты, более легкие, проще установить на уже готовом объекте
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schwein
Ответ anatol&#8242;
Плохо помню, но есть вроде ограничения по температуре при которой можно закрывать, и точно нельзя во время дождя.
Нет, в принципе в качестве решения для удобства зрителей в конкретный момент времени - 2 часа матча, такая крыша + ИК обогреватели существенно повысят комфорт без сумасшедших капиталовложений.
Почему нет.
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Ilya Shilovskiy
Ответ schwein
Хотелось бы узнать, что такое "легкая крыша"? Которая не выдерживает снеговые нагрузки? Или имеется в виду какой-нибудь дешевый поликарбонат? Или вообще пленкой как парник затянуть? А открываться эта "легкая" крыша планирует? Ездовые фермы и прочие металлоконструкции для этого тоже "легкие"? А текущие опоры крыши и ее каркас рассчитаны на новые "легкие" элементы? Короче столько вопросов, столько вопросов.
Я думаю модернизироваться существующую конструкцию вполне возможно, у вонючек кровля из мембраны сделана, она не тяжелая, другой вопрос по отведению осадков, но это реконструкция, в любом случае. Но, я думаю, что это первое и последнее упоминание о кровле на стадионе)
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schwein
Ответ Вячеслав Припузов
Специалисты разберутся, было бы решение и возможности
Я не сколько не сомневаюсь, что специалисты разберутся. Это была тонкая подводка, что вероятно это грозит как минимум демонтажем существующей крыши, укреплением опор и сбором новой крыши. Плюс нужно разработать решения по вентиляции, с полем того глядишь проблемы начнутся. И после "разбирательств" специалистов цена стадиона приблизится к цене Газпром Арены, на которую не ныл только ленивый.
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dolia1989@icloud.com
Цены на билеты лучше бы ниже сделали . У динамо значительно ниже
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Андрей Фоминых
Ответ teo_heel
А это-то причём? Крыши нужны, правильно задумываются. Если смогут сделать открывающуюся, вообще же шикарно будет.
такие вещи проектируются на этапах строительства. Сейчас же могут сделать купол из оргстекла или т.п.
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teo_heel
Ответ Андрей Фоминых
но ведь они ни разу не хотят быть похожими на Зенит.
А это-то причём? Крыши нужны, правильно задумываются. Если смогут сделать открывающуюся, вообще же шикарно будет.
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Ale87
Ответ catcher69
играйте летом а не зимой
А остальные полгода что делать?
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Зубы Дзюбы
Ответ Жорег Борщофф
В Испании, например, старт в августе, у нас в июле. Или в самое пекло играть?
В Краснодаре, Ростове, Грозном и Сочи можно поиграть в ноябре побольше, в июле поменьше.

В других регионах прямо пекла нет.
Да и в любом случае, если футбол для зрителей, то лучше жара, чем холод
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Жорег Борщофф
Ответ igor.igorev
Так дал бы денег на строительство стадионов с крышами. В какой стране мира ты видел чтобы государство строило стадионы за свой счёт?
А нафига на кого-то равняться? Можем позволить.
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По одной
Одно из немногих правильных решений, на какое то время можно в химки либо Лужники переехать!
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Кирилл Романьков
Ответ schwein
Я не сколько не сомневаюсь, что специалисты разберутся. Это была тонкая подводка, что вероятно это грозит как минимум демонтажем существующей крыши, укреплением опор и сбором новой крыши. Плюс нужно разработать решения по вентиляции, с полем того глядишь проблемы начнутся. И после "разбирательств" специалистов цена стадиона приблизится к цене Газпром Арены, на которую не ныл только ленивый.
Стадион Спартака стоит 14,5 млрд ₽, стадион Зенита - 43-45 млрд ₽. 30 миллиардов на крышу?)
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dolia1989@icloud.com
Ответ swvk5xw7zr
Так себе сравнение) на динамо и так полторы калеки ходит. Если цены поднимут, совсем пустые трибуны будут
Ну так и у нас будет не 10 тыс , а 15-20
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Evengar
Хорошая идея! 👍
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Вячеслав Припузов
Ответ Furyus
Хорошо. Побольше стадионов красивых и с крышей необходимо в стране иметь.
Возможно Минспорту стоит задуматься о разработке соответствующей федеральной программы по модернизации стадионов страны
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igor.igorev
Ответ Ale87
А остальные полгода что делать?
Дети с трудом представляют сколько месяцев в году.
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AIBOLIT66
Построил Ниф-Ниф домик из соломы, Нуф-Нуф из веток и прутьев, а Газ-Газ из стекла и бетона...
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Ринат Якупов
Вряд ли.. Денег не хватает.
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igor.igorev
Лёгкая крыша хороша где-нибудь в Испании, Италии. А у нас есть такая фигня как снег зимой и лёгкая крыша его не выдержит.
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Зубы Дзюбы
Ответ Жорег Борщофф
В том числе температурный режим, например. У нас же летом жарко, зимой холодно, прикинь.
Ерунда. Не жарче других стран Европы
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Жорег Борщофф
Ответ Зубы Дзюбы
Мне кто-то может объяснить, в чем необходимость завершать чемпионат в декабре? Нельзя пару матчей посреди недели организовать в июле, августе, сентябре?
В том числе температурный режим, например. У нас же летом жарко, зимой холодно, прикинь.
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ant_dammit
Уж с чем с чем - а со световым шоу давно уже отстали, это факт, увы. Ещё бы настройки звуковой системы пересмотреть - звуковое давление подвесных массивов иногда зашкаливает, особенно на полупустой арене
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Николай Мельник
Ответ Жорег Борщофф
Инфракрасные обогреватели для этого существуют.
Я был на семейном секторе и как я заметил, холодно там было не только мне
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Вячеслав Припузов
Ответ pav11k
Это нужная вещь. Если по уму сделают, и посещаемость несколько повысится, наверняка, потому что под осадками сидеть удовольствие не из приятных
На счёт посещаемости конечно спорное утверждение, вопрос решился бы и без крыши в случае отмены Fan ID
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Жорег Борщофф
Ответ Николай Мельник
Да, согласен. недавно был там на игре с Ростовом. Очень холодно, продувается со всех сторон.В том числе и сверху
Инфракрасные обогреватели для этого существуют.
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Stanislav Fakhretdinov
Ответ pav11k
Это нужная вещь. Если по уму сделают, и посещаемость несколько повысится, наверняка, потому что под осадками сидеть удовольствие не из приятных
готовы предложить решение по анкерной линии на кровлю на крышу
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Dr.Gebbelsss
если бы в заголовке слову "Крыша" добавить кавычки, новость была бы более обсуждаема)
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Вячеслав Припузов
Хорошая идея по крыше стадиона, обязательно нужно реализовать в приоритетном порядке с учётом наличия реальных денег Лукойла
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Pok_Toholo
Вы там облицовку сначала доделайте, зияет щель по периметру на самом верху, позорище
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Аналитик/
Ответ pav11k
Это нужная вещь. Если по уму сделают, и посещаемость несколько повысится, наверняка, потому что под осадками сидеть удовольствие не из приятных
Крыши нет только над полем. Над трибунами она уже есть.
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Александр Солодухин
Зачем зимои утеплить!?)
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ABIBAS
Ответ schwein
Хотелось бы узнать, что такое "легкая крыша"? Которая не выдерживает снеговые нагрузки? Или имеется в виду какой-нибудь дешевый поликарбонат? Или вообще пленкой как парник затянуть? А открываться эта "легкая" крыша планирует? Ездовые фермы и прочие металлоконструкции для этого тоже "легкие"? А текущие опоры крыши и ее каркас рассчитаны на новые "легкие" элементы? Короче столько вопросов, столько вопросов.
Поле ещё будет выезжать, бгг
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Андрей Фоминых
но ведь они ни разу не хотят быть похожими на Зенит.
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schwein
Ответ Ilya Shilovskiy
Я думаю модернизироваться существующую конструкцию вполне возможно, у вонючек кровля из мембраны сделана, она не тяжелая, другой вопрос по отведению осадков, но это реконструкция, в любом случае. Но, я думаю, что это первое и последнее упоминание о кровле на стадионе)
Посмотрим, у Лукойла денег много. Вдруг реально сделают.
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anatol&#8242;
Ответ schwein
Спасибо! А в такой технологии она предполагает быть закрытой длительное время, или просто как зонт открывается в случае непогоды исключительно под матч и потом снова открывается?
Плохо помню, но есть вроде ограничения по температуре при которой можно закрывать, и точно нельзя во время дождя.
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schwein
Ответ anatol&#8242;
Складной тефлон (без ездовых ферм, на тросах). В другом комменте писал примеры, Arena Națională (Бухарест), Stadion Narodowy (Варшава), Waldstadion (Франкфурт-на-Майне) Видео с процессом по названию легко гуглятся, если интересно
Спасибо!
А в такой технологии она предполагает быть закрытой длительное время, или просто как зонт открывается в случае непогоды исключительно под матч и потом снова открывается?
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Дениска Воропаев
Ответ anatol&#8242;
Складной тефлон (без ездовых ферм, на тросах). В другом комменте писал примеры, Arena Națională (Бухарест), Stadion Narodowy (Варшава), Waldstadion (Франкфурт-на-Майне) Видео с процессом по названию легко гуглятся, если интересно
ну там не такие холода сильные ,а так же снега...
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