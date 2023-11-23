На стадионе «Спартака» может появиться легкая крыша: «Изучаем возможность. Работаем над утеплением арены»
В «Спартаке» рассматривают возможность сооружения крыши на стадионе.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.
– Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?
– Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы.
Первое – стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит «Спартаку». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.
– «Зениту» завидуете?
– Зависть – неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене «Динамо», «Газпром Арене», на стадионе в Краснодаре.
Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре.
Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену.
Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик, – сказал Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум».
Напомним, «Открытие Банк Арена» была открыта в сентябре 2014 года, ее вместимость – 45 496 зрителей.
Как стадион «Спартака» стал «Открытием» и сколько клуб на этом заработал?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Или имеется в виду какой-нибудь дешевый поликарбонат? Или вообще пленкой как парник затянуть?
А открываться эта "легкая" крыша планирует? Ездовые фермы и прочие металлоконструкции для этого тоже "легкие"?
А текущие опоры крыши и ее каркас рассчитаны на новые "легкие" элементы?
Короче столько вопросов, столько вопросов.
проснулись и наконец-то вспомнили, где вообще играют.
Скорее всего имеются в виду раздвижные крыши как например на Arena Națională (Бухарест), Stadion Narodowy (Варшава), Waldstadion (Франкфурт-на-Майне)
Складные варианты, более легкие, проще установить на уже готовом объекте
Почему нет.
В других регионах прямо пекла нет.
Да и в любом случае, если футбол для зрителей, то лучше жара, чем холод
А в такой технологии она предполагает быть закрытой длительное время, или просто как зонт открывается в случае непогоды исключительно под матч и потом снова открывается?