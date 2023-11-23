На стадионе «Спартака» может появиться легкая крыша: «Изучаем возможность. Работаем над утеплением арены»

В «Спартаке» рассматривают возможность сооружения крыши на стадионе.

Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах по развитию инфраструктуры красно-белых.

– Какие у вас планы по развитию инфраструктуры «Спартака»?

– Расскажу в общем. Когда докрутим планы, расскажем подробнее. Есть несколько направлений работы.

Первое – стадион в Тушино. Это хороший классный стадион, который верой и правдой служит « ». Хочется не отставать от других арен, выигрывать конкуренцию у зрителя. Смотрим на то, чтобы обновить возможности с точки зрения света.

– « » завидуете?

– Зависть – неправильное чувство. С интересом наблюдаем что делают на арене « », «Газпром Арене», на стадионе в .

Изучаем возможность сооружения легкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре.

Параллельно с этим есть инвестиционная программа. Вышли на стадию детального планирования. Планируется возвести многофункциональную арену.

Видим необходимость перестройки базы в Сокольниках. Планируется увеличение количества полей. Планируется перестройка стадиона, превратить его в небольшой комфортный стадиончик, – сказал Малышев в рамках мероприятия «Арена Форум».

Напомним, «Открытие Банк Арена» была открыта в сентябре 2014 года, ее вместимость – 45 496 зрителей.

Как стадион «Спартака» стал «Открытием» и сколько клуб на этом заработал?

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