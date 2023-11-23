Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 начнется в 14:00. Украина, Финляндия и Исландия узнают соперников
23 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.
Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария. Начало – в 14:00 по московскому времени.
В жеребьевке определится путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Две из этих команд пойдут по пути В, одна – по пути А. Жеребьевка пути С не состоится, так как пары уже известны.
На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия
Путь В
Израиль – Украина/Исландия
Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.
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