Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 начнется в 14:00. Украина, Финляндия и Исландия узнают соперников

23 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В жеребьевке определится путь сборных Финляндии, и . Две из этих команд пойдут по пути В, одна – по пути А. Жеребьевка пути С не состоится, так как пары уже известны.

На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

–

– Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.

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