ФИДЕ разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2025 года

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ФИДЕ разрешила шахматистам из России выступать в нейтральном статусе до 2025-го.

«Российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом ФИДЕ, будет предоставлено продление для продолжения игры под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года», – говорится в заявлении пресс-службы ФИДЕ.

Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

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12 комментариев

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Николай Козлов
Ответ Александр Иванов
То есть получается, что ФИДЕ запретило российским и белорусским игрокам выступать под флагами своих стран до 1 января 2025 года. Суть-то именно такова.
Если вам выдали 100 тыс. рублей, то можно считать что вам выдали 100 тыс, а можно считать что вас лишили получить возможные 500 тыс.- 1 млн.- и т.д. Это как посмотреть.
К сожалению, в данной ситуации у других российских атлетов нет и этого.
+17
0
+17
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Иванов
То есть получается, что ФИДЕ запретило российским и белорусским игрокам выступать под флагами своих стран до 1 января 2025 года. Суть-то именно такова.
+12
-7
+5
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mamama
и это решение федерации, которой руководит верный единорос - Аркадий Дворкович! стыд и позор! теперь Карякину точно придётся вешать фигуры на гвоздь и идти в депутаты... а ведь мог принести корону в Россию
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ДМ-1чемпион
А что там с израильскими шахматистами!? Это другое!? Запад же не наказывает за геноцид!

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Сергей Лепехин
Карякину можно тоже выступать ?
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Жорег Борщофф
Ответ old folk
Под бело-красно-белым белорусам, я думаю, можно)
С чего бы? Или вы думаете, что с любой тряпкой можно выходить?
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Георгий Большаков
Ответ Николай Козлов
Если вам выдали 100 тыс. рублей, то можно считать что вам выдали 100 тыс, а можно считать что вас лишили получить возможные 500 тыс.- 1 млн.- и т.д. Это как посмотреть. К сожалению, в данной ситуации у других российских атлетов нет и этого.
Если у вас отобрали 500 тысяч, а потом выдали 100, то это именно наш случай
0
0
0
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