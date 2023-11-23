ФИДЕ разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2025 года

ФИДЕ разрешила шахматистам из России выступать в нейтральном статусе до 2025-го.

«Российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом , будет предоставлено продление для продолжения игры под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года», – говорится в заявлении пресс-службы ФИДЕ.

Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.