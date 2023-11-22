Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Коростелев, Мальцев, Семиков пробегут коньковую «разделку» на 15 км

23 ноября на Кубке России по лыжам пройдет мужская коньковая «разделка» на 15 км.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 8:20 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

57. Денис Филимонов

70.

73. Сергей Волков

79.

84. Иван Горбунов

85.

86.

88. Андрей Собакарев

94.

96. Савелий Коростелев

98. Илья Порошкин

100. Андрей Мельниченко

102. Антон Тимашов

104. Артем Мальцев

106. Илья Семиков

108. Денис Спицов

110. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи