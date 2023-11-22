Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Коростелев, Мальцев, Семиков пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков гонка 15 км Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Денис Филимонов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

23 ноября на Кубке России по лыжам пройдет мужская коньковая «разделка» на 15 км.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 8:20 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

57. Денис Филимонов

70. Виктор Жуль

73. Сергей Волков

79. Дмитрий Жуль

84. Иван Горбунов

85. Александр Ившин

86. Андрей Ларьков

88. Андрей Собакарев

94. Сергей Ардашев

96. Савелий Коростелев

98. Илья Порошкин

100. Андрей Мельниченко

102. Антон Тимашов

104. Артем Мальцев

106. Илья Семиков

108. Денис Спицов

110. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

3 комментария

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Йенс Мустерманн
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Спицов опять стартует прямо перед вечно вторым, значит опять зарюкзачит на нём.
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Грюденфельдер
Ответ Йенс Мустерманн
Спицов опять стартует прямо перед вечно вторым, значит опять зарюкзачит на нём.
100%, нет ни малейшего сомнения что после 6-7 км так и будет- хотя 1 минута разницы.
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