Семак посетил раздевалку СКА после победы над «Спартаком». Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!»

Александр Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком».

СКА обыграл « » (3:2) в матче Фонбет чемпионата , продлив победную серию до семи игр.

Встречу посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а после завершения игры появился в раздевалке СКА с шарфом клуба на плечах.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг преподнес Семаку форму команды, затем Семак, Ротенберг и находившийся рядом председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сделали совместную фотографию.

После фотографирования Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!».

Это первая победа СКА над «Спартаком» в этом сезоне после двух поражений – 0:3 и 2:3.