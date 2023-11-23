Семак посетил раздевалку СКА после победы над «Спартаком». Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!»

Теги Зенит Сергей Семак СКА Спартак премьер-лига Россия видео Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Александр Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком».

СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив победную серию до семи игр.

Встречу посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а после завершения игры появился в раздевалке СКА с шарфом клуба на плечах.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг преподнес Семаку форму команды, затем Семак, Ротенберг и находившийся рядом председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сделали совместную фотографию.

После фотографирования Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!».

Это первая победа СКА над «Спартаком» в этом сезоне после двух поражений – 0:3 и 2:3.

17 комментариев

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sd4fmwrvz8
Животные
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jqzn88xn6n
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TaR
Комплексов, конечно же, нет
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Кайван белоглазый
Ну а чо от него ещё ждать?
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HockeyMan
Сегодня может быть и рыбный день. Но Россия без мяса не сможет))
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The Best 20
позорненько
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Алешка Терминатор
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Провинциальные комплексы. В принципиальные соперники не берут. А Петротрест закрылся: не с кем дерби проводить.
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T622222
Присоединился к одному такому из локо. А так позор и ничего кроме омерзения на таком уровне так себя вести….
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T622222
Богданычу даже стыдно за него стало….
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Павел Нечаев
да неплохо вышло, четверг же
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Machine Head
Семаку даже неловко стало быть на одном уровне с гениальным тренером СКА. Семак то в полном адеквате , не в коматозе. Комплексы в полный рост .
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T622222
Ответ Chernoy
Многие в нашей стране давно вообще «на воде»
Многие в нашей стране давно без мозгов….
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HockeyMan
Ответ Chernoy
Многие в нашей стране давно вообще «на воде»
Аппетита нет?)
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