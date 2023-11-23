Семак посетил раздевалку СКА после победы над «Спартаком». Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!»
Александр Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком».
СКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, продлив победную серию до семи игр.
Встречу посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а после завершения игры появился в раздевалке СКА с шарфом клуба на плечах.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг преподнес Семаку форму команды, затем Семак, Ротенберг и находившийся рядом председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сделали совместную фотографию.
После фотографирования Медведев крикнул: «Рыбный день! Страна без мяса!».
Это первая победа СКА над «Спартаком» в этом сезоне после двух поражений – 0:3 и 2:3.
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