Ротенберг о сборной России: «Важна любовь к родине. Люди должны видеть команду. Чтобы дети воспитывались в патриотическом духе. Нам нужна культура, идеология»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная России по футболу НХЛ Кубок мира Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о воспитании детей в патриотическом духе.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

– Как вы относитесь к тому, что НХЛ собирается организовать Кубок мира без участия сборной России?

– У нас задача – победить в каждом матче. И каждая игра, каждая смена, тем более в сборной России – они особенные.

Я очень горжусь тем, что в декабре мы сможем сыграть в Санкт-Петербурге в традиционном турнире, собрав полные трибуны. Показать наш истинный хоккей – и российский, и даже советский. Очень важно для нас, чтобы сборная жила, как мы видим в футболе.

– Сыграли с Кубой.

– Сборная живет, о ней говорят. Это очень важно. Люди должны видеть свою национальную команду, проявлять патриотизм. Чтобы дети воспитывались в патриотическом духе. Важна любовь к родине. Нам нужна культура, идеология, всегда необходима идея, смысл.

Дети видят – надо стремиться к тому, чтобы попасть в сборную. Это их мечта. Она есть у каждого ребенка. У меня в детстве была мечта попасть в сборную России. Поэтому важно, чтобы сборная играла – в любом виде спорта. Это крайне нужно для развития хоккея, – заявил главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

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69 комментариев

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Алексей Воскресенский
Пошел на ***
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Павел Мельников
Идеология запрещена Конституцией. Впрочем, по этому поводу уже готовится очередное голосование на пеньках. О чем можно говорить, когда главный закон страны можно переделывать по 100 раз, когда это удобно.
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Назар Игорь
Ротенберг, тут не партсобрание едристов.
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Rudenzik
Рома,с такими речами тебе в Госдуму идти надо,а мы тебя поддержим,главное хоккей только оставь в покое
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brig_Mercury
Вот что бывает, когда ребенку ах какого человека в классовой обществе в детстве не давали чего он хочет. Пожалуйста, целую сборную взял в заложники.
+19
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Вечно в бане
Ответ brig_Mercury
Вот что бывает, когда ребенку ах какого человека в классовой обществе в детстве не давали чего он хочет. Пожалуйста, целую сборную взял в заложники.
Да там родители этого ребёнка целую страну взяли в заложники, а ты про какую-то сборную.
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Margor
Ты сдал финский паспорт?
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Николай Козлов
Во первых, скажите уважаемый Роман Борисович какой стране из тех что у вас есть паспорт нужна, по вашему, идеология. То есть кто такие "мы".
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Darshan
Про то что нужны мозги и совесть он забыл сказать.
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Антиглор17
В (__*__) затолкай себе свою идеологию, да поглубже.
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Антон Фалафель
Патриот, имеющий минимум 4 паспорта.
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Рустам Ахметдинов
Ответ Rudenzik
Рома,с такими речами тебе в Госдуму идти надо,а мы тебя поддержим,главное хоккей только оставь в покое
Не-не-не, пускай и дальше сосиска без тренера играет
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_Абырвалг_
Какой -же он лицемер ! Имея несколько гражданств, втирать про патриотизм .(((
+6
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Илья Савчук
Идеологию будем копировать с КНДР или Германии?
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Руслан Платонов
Сами говорят про любовь к Родине и патриотизме, а у самих дети за границей или граждане других государств или и то и другое
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Ми Ша
Нужна любовь к родине .., к Финляндии
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Kit244098
Он сумасшедший или просто дурак? Что он мелет? Читая этот бред, моя плакаль))
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Капитан Кек
Кому как не Ротенбергам учить нас патриотизму, они из патриотичных соображений переехали жить в Финляндию и получили их гражданство в свое время
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Antonio1888
Роман Борисович, в рамках воспитания патриотизма жаждуем хоккейного зрелища в виде суперсерии Россия - Куба..)
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Babusya
Фарисейство говорить про патриотизм с финским гражданством. Жесть!
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Toporila
От финского паспорта уже отказался?
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Сергей Иванов
В конце концов спросит у него когда нибудь, кто нибудь про финский паспорт!?
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Всё знаю
Гойдаааааааааа
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Саша Васильев
Ромка сломался,он не разу не употребил слово "система".
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vzi
В детстве мечтал попасть в сборную. И ведь попал!
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Duck Nightingale
Ответ Алексей Воскресенский
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Недооцененный комментарий
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Elegante
На такого клоуна с тремя гражданствами долны равняться???
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Vladislav Zhalobkevich
Урааа!
Россия! Путин! Ротенберг! Победа! Красная Машина!
Как вам идеология? Другой всё-равно нету.
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s_kapa
Опять этот псевдопатриотический навоз 🤮
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Howard Norfolk
Мне интересно,он реально так думает, или это изощрённый план, дурить всем голову.
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Максим Черкашин
Нам нужна идеология.
Зачем Финляндии идеология?:)))
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Сергей Иванов
Ответ ivan555navi
А что, финский паспорт? Тут сидят русофобы с российскими паспортами и призывают всех "бежать", а он, имея все возможности, не только не куда не бежит, а живёт в России, работает в России и ещё враги России ему санкции применяют.
Ты с "русофобией" ,"либералами", "хохлами" и "предателями" по всем веткам уже успел пробежать... Не устал? Или платят хорошо?
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sasaicustoms
слышь, люби!
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Duck Nightingale
Никто так не убивает патриотизм как подобные ротенбергам
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SS19
Патриотизм - это очень хорошо! Но иногда еще и кушать хочется...
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PolarBear
Этот идиот совсем нас за дураков держит ?
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Adeen
Насчёт "нужен смысл" - полностью согласен. Нам нужен здравый даже здесь, в сраных комментариях. Чего уж тут говорить о чём-то глобальном?
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Verhovn
- Так он же финн.
- Кто финн?
- Я! 🤣
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Arty Novikoff
🤡
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Классный руководитель
всю ночь походу учил методичку наизусть, чтоб от зубов отскакивало
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jayokocha
Деградация властьимущих поражает воображение
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alireal
Знаем мы этих поцреотов с вилами во "вражеских" странах и тремя гражданствами.
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Verhovn
Ответ Howard Norfolk
Мне интересно,он реально так думает, или это изощрённый план, дурить всем голову.
Да он просто идиот. Не принимайте близко к сердцу))
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Отличник Ослов
Спасибо Легенда , что ты просто есть !!! Ты Солнце нашего спорта !!!
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Российский пользователь
Через пару недель как Фетисов начнет ныть что его в Финку не пускают
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PolarBear
Это кто там еще вякает ? Олигарх с чухонским паспортом
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Геннадий Тимченко
Ответ ivan555navi
И в какой же стране он находится? Для чего себе нацепил фамилию патриота России? От этого ты им не станешь.
Сейчас он в России, но вражеские гражданства Великобритании и Финляндии сохраняет... А ты тоже "западопоклонник" под патриота маскируешься, сделав ник не па русских буквах🤬
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Геннадий Тимченко
Сейчас он в России, но вражеские гражданства Великобритании и Финляндии сохраняет... А ты тоже "западопоклонник" под патриота маскируешься, сделав ник не па русских буквах🤬
А кто у тебя патриот лжетимченко?
ходорковский, каспаров?
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XBB
Так иди на фронт, в окопы к патриотам
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Петроград
"На патриотизм напирают. Значит, где-то проворовались."(С)
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