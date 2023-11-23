Ротенберг о сборной России: «Важна любовь к родине. Люди должны видеть команду. Чтобы дети воспитывались в патриотическом духе. Нам нужна культура, идеология»

Роман Ротенберг высказался о воспитании детей в патриотическом духе.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

– Как вы относитесь к тому, что НХЛ собирается организовать Кубок мира без участия сборной России?

– У нас задача – победить в каждом матче. И каждая игра, каждая смена, тем более в сборной России – они особенные.

Я очень горжусь тем, что в декабре мы сможем сыграть в Санкт-Петербурге в традиционном турнире, собрав полные трибуны. Показать наш истинный хоккей – и российский, и даже советский. Очень важно для нас, чтобы сборная жила, как мы видим в футболе.

– Сыграли с Кубой.

– Сборная живет, о ней говорят. Это очень важно. Люди должны видеть свою национальную команду, проявлять патриотизм. Чтобы дети воспитывались в патриотическом духе. Важна любовь к родине. Нам нужна культура, идеология, всегда необходима идея, смысл.

Дети видят – надо стремиться к тому, чтобы попасть в сборную. Это их мечта. Она есть у каждого ребенка. У меня в детстве была мечта попасть в сборную России. Поэтому важно, чтобы сборная играла – в любом виде спорта. Это крайне нужно для развития хоккея, – заявил главный тренер и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

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