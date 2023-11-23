СКА выиграл 7-й матч подряд, победив «Спартак»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА продлил победную серию до семи матчей в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1) и ЦСКА (2:1).

Добавим, что СКА победил «Спартак» впервые в этом сезоне после двух поражений.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 баллов в 33 играх чемпионата.

«Спартак» идет на первой позиции в конференции, имея в активе 49 очков в 35 матчах.

24 комментария

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Тёма Тёма
Пока самый интересный чемпионат за последние годы, если не самый интересный в истории КХЛ.
+9
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AndreyEN
Ответ Alext
Где чётко, ты игру то смотрел, или лишь бы тявкнуть?
Ну конечно смотрел! Всё по делу!
+5
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1905vb
Перед матчем: Спартак порвет СКА как Тузик грелку!
После матча: Что случилось с Тузиком?
+11
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_Абырвалг_
Ну ,справедливости ради, у Локомотива ,СКА "выиграл" с помощью судьи . Так как коментариев от судейсого корпуса , на счет того беспредела , до сих пор не последовало !
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каток Третьяка
система заработала
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amadeus_amadeus
Походу йозе отстранили от тренировок и оставили как праздничного генерала
Реально же хорошо играли, как и в целом последние матчи
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AndreyEN
Вперёд, наш СКА 💙 ❤️ чётко СПаМ убрали 👍!
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1905vb
Что примечательно: Бывший, в меньшинстве принес победу! Круто!
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vadiasik
Отличная игра! СКА с заслуженной победой! Уважуха игрокам и тренерскому штабу, во главе с Р. Б. Ротенбергом!
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БУРЧАЛКИН
Ответ Alext
Где чётко, ты игру то смотрел, или лишь бы тявкнуть?
Да смотрели мы игру
если бы не ужасная реализация у СКА и хорошая игра Рыбаря
то
СКА должен был с двузначным счетом выигрывать
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Alext
Ответ AndreyEN
Ну конечно смотрел! Всё по делу!
Пересмотри, наверное часто отвлекался
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okkervil
Ответ Blaumerc
так система всё таки работает? я так и не понял.
Не понял, так и ни к чему...
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