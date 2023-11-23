СКА выиграл 7-й матч подряд, победив «Спартак»

СКА продлил победную серию до семи матчей в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Спартак» (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1) и ЦСКА (2:1).

Добавим, что СКА победил «Спартак» впервые в этом сезоне после двух поражений.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 баллов в 33 играх чемпионата.

« » идет на первой позиции в конференции, имея в активе 49 очков в 35 матчах.