Лыжи. Кубок России. Степанова, Смирнова, Прокофьева, Истомина, Кулешова выступят в коньковой «разделке» на 10 км
23 ноября на Кубке России по лыжам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
1-й этап
Вершина Теи
Женщины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 7:00 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.
Старт-лист
30. Екатерина Мегедь
35. Дарья Непряева
42. Ольга Жолудева
44. Арина Кусургашева
47. Алина Пеклецова
48. Алена Баранова
50. Алеся Рушенцева
52. Елизавета Пантрина
54. Анастасия Фалеева
56. Алия Иксанова
58. Анастасия Доценко
60. Евгения Крупицкая
62. Алена Перевозчикова
64. Алиса Жамбалова
68. Лариса Рясина
70. Мария Истомина
72. Вероника Степанова
74. Анастасия Прокофьева
76. Екатерина Смирнова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
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