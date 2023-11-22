Лыжи. Кубок России. Степанова, Смирнова, Прокофьева, Истомина, Кулешова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) гонка 10 км (жен) Анастасия Доценко Алия Иксанова Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лариса Рясина Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Мегедь Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Арина Кусургашева Лыжи

23 ноября на Кубке России по лыжам пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

1-й этап

Вершина Теи

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 7:00 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

30. Екатерина Мегедь

35. Дарья Непряева

39. Христина Мацокина

42. Ольга Жолудева

44. Арина Кусургашева

45. Анастасия Кулешова

47. Алина Пеклецова

48. Алена Баранова

50. Алеся Рушенцева

52. Елизавета Пантрина

54. Анастасия Фалеева

56. Алия Иксанова

58. Анастасия Доценко

60. Евгения Крупицкая

62. Алена Перевозчикова

64. Алиса Жамбалова

68. Лариса Рясина

70. Мария Истомина

72. Вероника Степанова

74. Анастасия Прокофьева

76. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

4 комментария

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Юрий Костыгин
Сорина опять не стартует.
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SkierNSK
Должно быть интересно: коньковая разделка сейчас у девушек пожалуй самый конкурентный вид программы.
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SkierNSK
Ух ты, всё же Телеспорт показывает.
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SkierNSK
Ответ Юрий Костыгин
Сорина опять не стартует.
Проблемы с мышцами, на сколько я понял, после первой гонки. Врачи и физиотерапевты против участия в соревнованиях пока, надеются к разделке классикой привести её в порядок.
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