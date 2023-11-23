«Локомотив» чаще всех в РПЛ задействует воспитанников в этом сезоне, «Динамо» – 2-е, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Зенит» – 7-й

«Локомотив» чаще всех в Мир РПЛ задействует воспитанников в этом сезоне.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование по итогам первого круга чемпионата России-2023/24. Ключевой показатель исследования – сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба.

« » в 15 играх сезона задействовал 10 своих воспитанников, средний возраст которых – 24,9, они сыграли 42,2% времени.

Второе место заняло « » – 11 воспитанников бело-голубых сыграли 38,3%. Третий – « », 7 воспитанников которого провели на поле 33,8% времени.

В топ-5 также вошли (9 воспитанников, 28%) и « » (5 воспитанников, 23,3%).

Шестое место занял «Ростов» (4 воспитанника, 15,4%), седьмое – «Зенит» (6 воспитанников, 11,7%).

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