«Локомотив» чаще всех в РПЛ задействует воспитанников в этом сезоне, «Динамо» – 2-е, «Краснодар» – 3-й, ЦСКА – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Зенит» – 7-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Футбол

«Локомотив» чаще всех в Мир РПЛ задействует воспитанников в этом сезоне.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование по итогам первого круга чемпионата России-2023/24. Ключевой показатель исследования – сколько минут в процентном соотношении провели на поле воспитанники клуба.

«Локомотив» в 15 играх сезона задействовал 10 своих воспитанников, средний возраст которых – 24,9, они сыграли 42,2% времени.

Второе место заняло «Динамо» – 11 воспитанников бело-голубых сыграли 38,3%. Третий – «Краснодар», 7 воспитанников которого провели на поле 33,8% времени.

В топ-5 также вошли ЦСКА (9 воспитанников, 28%) и «Спартак» (5 воспитанников, 23,3%).

Шестое место занял «Ростов» (4 воспитанника, 15,4%), седьмое – «Зенит» (6 воспитанников, 11,7%).

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18 комментариев

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Максим Табаран
у Локо сейчас хорошая академия
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EternallyMissed
Удивительно, как Локомотив из года в год использует огромное количество воспитанников, но при этом в инфополе об этом почти никто не говорит. Всё время помню всплывали статьи и обсуждения про молодое поколение ЦСКА, про академию Краснодара. А Локо как-то стороной обходят за редкими исключениями, будто это само собой разумеющееся..
+11
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Moron-Gunner
Ответ Максим Табаран
у Локо сейчас хорошая академия
Да уже много-много лет хорошая, одна из лучших
+7
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Moron-Gunner
О, прям день отличных показателей у Локомотива. Возможно, курс на сокращение ФОТ имеет отношение к более активному задействованию воспитанников?)
+6
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Ден Ден
Тренерам и сотрудникам академии Локо респект, качественно работают, год за годом воспитывая игроков для основы👍
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Diablosax
Локо молодцы, снова верны себе!
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riverman1980
Ответ Moron-Gunner
О, прям день отличных показателей у Локомотива. Возможно, курс на сокращение ФОТ имеет отношение к более активному задействованию воспитанников?)
Не может быть, ведь воспитанники Лрко зажравшмеся паспортисты в отличие от трудолюбивых и неприхотливых легов )
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nikitosdaipoltos
Ответ Вячеслав Припузов
Думаю если анализировать стартовые составы с максимальным привлечением российских игроков, то Спартак будет однозначно первым. Были матчи, когда в старте не было легионеров совсем или 1-2 по ситуации. То же самое касается по максимальному использованию всех игроков команды. Думаю нет таких, кто не играл, либо единицы.
неоднозначно
у Локо выходит Митай, да Фассон
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WelcomeBackPURE
Зениту академия не нужна, Газпром и бабло же есть
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Moron-Gunner
Ответ riverman1980
Не может быть, ведь воспитанники Лрко зажравшмеся паспортисты в отличие от трудолюбивых и неприхотливых легов )
))) Ещё 2-3 сезона в изоляции, как сейчас, и термин вообще рискует превратиться в архаизм)
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Dmitry Orlov
Ответ Moron-Gunner
))) Ещё 2-3 сезона в изоляции, как сейчас, и термин вообще рискует превратиться в архаизм)
Изоляция прям такая изоляция, когда даже у Балтики (!) в старте 8 легов выходят.
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