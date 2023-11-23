Елизавета Туктамышева: «Я бы не стала отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Поехала бы, очень люблю атмосферу соревнований за рубежом»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что согласилась бы выступать в нейтральном статусе.

Перед началом текущего сезона фигуристка объявила, что приостанавливает карьеру. 

– Решение как-то связано с тем, что сейчас нашим спортсменам недоступны международные соревнования?

– Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно.

– А ты чувствуешь, что лично у тебя вот эта ситуация – с запретом участия в международных соревнованиях, олимпийских играх, требования выступать с нейтральными флагам — что-то отняла?

– Я достаточно долго и, бывали года, удачно каталась в спорте, когда нас еще допускали. Выиграла достаточно много, и у меня нет ощущения, что я что-то упустила за последние два года.

Я уже стала чемпионкой мира и Европы, в целом я удовлетворена тем, что имею. Но боюсь, что у более молодого поколения может быть иное чувство. Что делать в их случае – уже сложнее вопрос, мне кажется.

– Ты бы стала кататься под нейтральным флагом, если бы другого варианта попасть на международные соревнования не было?

– Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться.

Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом, – сказала чемпионка мира 2015 года. 

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?

23 комментария

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Титюля
Конечно надо договариваться, хотя-бы о нейтральном статусе. В противном случаи это поколение молодых спортсменов не дождется международных турниров. Это очевидно.
+18
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+16
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Ебздрогыч
Уважение Лизе за честность
+14
-3
+11
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shvez62
Молодец Лиза, хоть кто то сказал адекватные вещи
+11
-2
+9
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Mr Nobody
Здравая позиция!
Сейчас у некоторых деятелей полыхнет конечно🤳
+7
-3
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Anneta28
Да, Роднина права. Первенства ЖЭКа они и есть первенства ЖЭКа, как их не назови, какие медали не отлей и сколько миллионов призовых не дай.
+5
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Ротенберг
Ответ Титюля
Конечно надо договариваться, хотя-бы о нейтральном статусе. В противном случаи это поколение молодых спортсменов не дождется международных турниров. Это очевидно.
Надо менять гражданство... в противном случае придётся постоянно договариваться, и не факт, что каждый раз разрешат. Подвешенное состояние скажется на мастерстве(((
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-4
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ Игорь Валуев
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Все эти агенты запада - они сейчас с вами, в этой палате?
+4
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Maria L
думаю большинство спортсменов согласны выступать без флага и гимна и для них это не является проблемой, другой вопрос кто их отпустит
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Грязный лютик
Эх, жизнь - она одна. И, к сожалению, не так уж и длинна. А спортивная - и того короче.
А выбор сложен всегда. Но тут такой вопрос, что стоило бы и воздержаться от осуждения
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КВАД
Новости ЖЭКа за вчерашний день. На детской площадке готовятся к очередному этапу гран-при среди подъездов. Больше новостей нет.
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Вячеслав Пустохин
Только один вопрос, почему никто из действующий спортсмкнов не выйдет и не скажет: я/мы хотим ехать на соревнования в нейтральном статусе. Пока никто этого громко вслух не скажет - так никто и не будет ничего делать, что бы наши фигуристы попали на международку.
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Atsuktuvas
"На границе люди ходят хмуро,
За границей - ходят веселей."
(КВН Пятигорск)
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
Спортсменам важна конкурентная среда, которую можно достичь на до́лжном уровне только на международном уровне.
Если пускают под нейтральным флагом, надо ехать.
Все, абсолютно все прекрасно понимают и поймут, кого именно представляет "нейтральный атлет", а если он ещё и победит - это вдвойне выявит нелепость и нефункционирование таких схем. Наоборот, вдвойне пригорит от того, что Россия все равно побеждает.
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Omar Sivori
Почему у наших фигуристов не чувства собственного достоинства??
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Николай Козлов
Когда то видел ее и других ребят сборников, когда они летели на Гран При в Гренобле 2017, а я - в Лион. И они и я стояли первыми в очереди на посадку, которую чуть подзадержали, так что волею случая минут 10 почти побыл в их компании:)

Запомнилось радостное-возбужденное настроение у ребят -предвкушение чего то радостного. Чувствовалось, что им нравится именно атмосфера таких -международных - соревнований. Поэтому понимаю, о чем она говорит. Нет, я понимаю что Ижевск с Саратовым это тоже хорошо, но не вместо Гренобля.

Как будто все это было в другом мире. И для меня, и для них.
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КВАД
Комментарий удален пользователем
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Федя Букин
Ответ Ротенберг
Надо менять гражданство... в противном случае придётся постоянно договариваться, и не факт, что каждый раз разрешат. Подвешенное состояние скажется на мастерстве(((
Кто их там так кормить будет как здесь? Не смеши
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miladoc1
Ответ КВАД
А как же гордость за Родину, которую представляешь, за поднимающийся флаг, за звучащий гимн? Стоит какой-нибудь мексиканец, чилиец, француз, не говоря уж об американце или китайце, на пьедестале, и у него слёзы текут под его гимн и флаг от гордости, радости.. Мы готовы это потерять и стать бомжами на этих праздниках? Как вы быстро привыкли, а точнее - как вас быстро к этому приучили.
Можно подумать, что вам только флага не хватает…
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Оксана Васильева
Ответ Anneta28
Да, Роднина права. Первенства ЖЭКа они и есть первенства ЖЭКа, как их не назови, какие медали не отлей и сколько миллионов призовых не дай.
Только в нашем мире слепого преклонения перед всем иностранным. Игроки НБА, НХЛ, например, спокойно существуют без международных стартов
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