Елизавета Туктамышева: «Я бы не стала отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Поехала бы, очень люблю атмосферу соревнований за рубежом»
Елизавета Туктамышева заявила, что согласилась бы выступать в нейтральном статусе.
Перед началом текущего сезона фигуристка объявила, что приостанавливает карьеру.
– Решение как-то связано с тем, что сейчас нашим спортсменам недоступны международные соревнования?
– Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно.
– А ты чувствуешь, что лично у тебя вот эта ситуация – с запретом участия в международных соревнованиях, олимпийских играх, требования выступать с нейтральными флагам — что-то отняла?
– Я достаточно долго и, бывали года, удачно каталась в спорте, когда нас еще допускали. Выиграла достаточно много, и у меня нет ощущения, что я что-то упустила за последние два года.
Я уже стала чемпионкой мира и Европы, в целом я удовлетворена тем, что имею. Но боюсь, что у более молодого поколения может быть иное чувство. Что делать в их случае – уже сложнее вопрос, мне кажется.
– Ты бы стала кататься под нейтральным флагом, если бы другого варианта попасть на международные соревнования не было?
– Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться.
Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом, – сказала чемпионка мира 2015 года.
«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru
Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?
Сейчас у некоторых деятелей полыхнет конечно🤳
А выбор сложен всегда. Но тут такой вопрос, что стоило бы и воздержаться от осуждения
За границей - ходят веселей."
(КВН Пятигорск)
Если пускают под нейтральным флагом, надо ехать.
Все, абсолютно все прекрасно понимают и поймут, кого именно представляет "нейтральный атлет", а если он ещё и победит - это вдвойне выявит нелепость и нефункционирование таких схем. Наоборот, вдвойне пригорит от того, что Россия все равно побеждает.
Запомнилось радостное-возбужденное настроение у ребят -предвкушение чего то радостного. Чувствовалось, что им нравится именно атмосфера таких -международных - соревнований. Поэтому понимаю, о чем она говорит. Нет, я понимаю что Ижевск с Саратовым это тоже хорошо, но не вместо Гренобля.
Как будто все это было в другом мире. И для меня, и для них.