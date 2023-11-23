Елизавета Туктамышева: «Я бы не стала отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Поехала бы, очень люблю атмосферу соревнований за рубежом»

Елизавета Туктамышева заявила, что согласилась бы выступать в нейтральном статусе.

Перед началом текущего сезона фигуристка объявила, что приостанавливает карьеру.

– Решение как-то связано с тем, что сейчас нашим спортсменам недоступны международные соревнования?

– Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно.

– А ты чувствуешь, что лично у тебя вот эта ситуация – с запретом участия в международных соревнованиях, олимпийских играх, требования выступать с нейтральными флагам — что-то отняла?

– Я достаточно долго и, бывали года, удачно каталась в спорте, когда нас еще допускали. Выиграла достаточно много, и у меня нет ощущения, что я что-то упустила за последние два года.

Я уже стала чемпионкой мира и Европы, в целом я удовлетворена тем, что имею. Но боюсь, что у более молодого поколения может быть иное чувство. Что делать в их случае – уже сложнее вопрос, мне кажется.

– Ты бы стала кататься под нейтральным флагом, если бы другого варианта попасть на международные соревнования не было?

– Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться.

Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом, – сказала чемпионка мира 2015 года.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?