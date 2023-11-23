«МЮ» готов продать Варана за 20-30 млн евро зимой. Защитник недоволен своим положением в команде

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.

Английский клуб знает, что защитник недоволен своим положением в команде. Манкунианцы могут отпустить игрока зимой. 

В данный момент «Юнайтед» готов рассмотреть только предложения о полноценном трансфере. Игрока оценивают в 20-30 миллионов евро. 

Ранее стало известно, что в услугах Варана заинтересована «Бавария». Мюнхенцы продолжают следить за ситуацией. 

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 8 матчей и забил 1 гол. В среднем он проводит на поле 42 минуты. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Евгений Есиков
Ответ Грозовая Тень
30 млн - неплохая цена за этот хрусталь. Ещё бы от Каземиро избавиться. Пусть толстеют в другом клубе
Он и в Реале не выделялся атлетичеостью. В МЮ он один из немногих игроков который играет и старается. Проблема в том , что его окружает многий нелеквид и из за этого он иногда ошибается ...
+18
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+16
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stanvixx
Чем может быть недоволен центрзащ, лечащийся 360 дней в году из 365? ))
Тренер просто уже психанул и решил защитить парнягу от травм, тупо перестав выпускать на поле )
+8
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revodrok
Ответ charly001
Варан каземиро эриксен марсиаль от этих надо избавляться в январе еще
клонировать Мактома и воткнуть на все освободившиеся позиции, хотя бы голы будут.)
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jeHbka(BLR)
бред какой-то. с возвращением мартинеза, оба должны играть
+8
-5
+3
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red hikkikomori
Ответ jeHbka(BLR)
бред какой-то. с возвращением мартинеза, оба должны играть
контракт до 2025г+ с возможностью продления на сезон, одна из самых больших ЗП в клубе, хрустальный+ возраст здоровья не добавит. логично выручить хоть что-то за него и разгрузить платёжку
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Тухель
Ответ Cearvm
Варан без Рамоса посыпался. Наверняка сказались раннее начало карьеры, усталость от трофеев и травмы, но чего-то монструозного в МЮ он так и не показал, даже Мартинес его переигрывал. Сейчас и вовсе проиграл место Магуайру. Все-таки не зря Реал так легко от него отказался.
МЮ же клуб где все показывают монструозную игру. После ухода САФа ну может несколько месяцев Фернандеша можно назвать монструозной игрой и несколько месяцев де Хеи еще времен Маура и на этом всё, а игроков прошло через МЮ за это время дофига. Да и француз явно доигрывать и за деньгами в МЮ ехал.
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Supreme Allah
За это полено , кто бы 10 хоть дал😬
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Грозовая Тень
30 млн - неплохая цена за этот хрусталь. Ещё бы от Каземиро избавиться. Пусть толстеют в другом клубе
+7
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Абдула Магомедсаидов
Очень хрустальный, на долго его не хватает. Поэтому все же лучше его продать раз можно что то выручить
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charly001
Варан каземиро эриксен марсиаль от этих надо избавляться в январе еще
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Cearvm
Варан без Рамоса посыпался. Наверняка сказались раннее начало карьеры, усталость от трофеев и травмы, но чего-то монструозного в МЮ он так и не показал, даже Мартинес его переигрывал. Сейчас и вовсе проиграл место Магуайру. Все-таки не зря Реал так легко от него отказался.
+1
-1
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Александер Мухаметшин
Не слежу за мю. Есть у них защитники сильнее варана?
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Will Turner
Ответ Любезный Коссутий
жаль, связка Варан-Мартинес была одной из лучших в АПЛ, в прошлом сезоне.
Инасиу докупят зимой и будет тоже самое
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revodrok
Ответ rigobersong
Какая Бавария, этому нанейму только бутсы Упамекане чистить:)
пересмотри перформанс Упомекано против Парижа в прошлом году.)
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