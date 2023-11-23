«МЮ» готов продать Варана за 20-30 млн евро зимой. Защитник недоволен своим положением в команде
Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
Английский клуб знает, что защитник недоволен своим положением в команде. Манкунианцы могут отпустить игрока зимой.
В данный момент «Юнайтед» готов рассмотреть только предложения о полноценном трансфере. Игрока оценивают в 20-30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что в услугах Варана заинтересована «Бавария». Мюнхенцы продолжают следить за ситуацией.
В текущем сезоне АПЛ защитник провел 8 матчей и забил 1 гол. В среднем он проводит на поле 42 минуты. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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