«МЮ» готов продать Варана за 20-30 млн евро зимой. Защитник недоволен своим положением в команде

Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.

Английский клуб знает, что защитник недоволен своим положением в команде. Манкунианцы могут отпустить игрока зимой.

В данный момент « » готов рассмотреть только предложения о полноценном трансфере. Игрока оценивают в 20-30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в услугах заинтересована « ». Мюнхенцы продолжают следить за ситуацией.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей и забил 1 гол. В среднем он проводит на поле 42 минуты. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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