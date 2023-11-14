Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

1. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на итоговом турнире ATP в Турине, Карлос Алькарас уступил Александру Звереву.

Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона. Он танцевал перед церемонией.

2. НБА. «Бостон» справился с «Нью-Йорком», «Милуоки» был сильнее «Чикаго» и другие результаты.

3. Опубликован расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала. В списке 15 игроков из СКА.

4. Василий Березуцкий переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду».

5. В КХЛ ЦСКА обыграл «Нефтехимик» (2:1), «Сочи» уступил «Витязю» (2:3).

6. Призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру.

7. Александр Кержаков и «Спартак» расторгли контракт. Клуб из Суботицы месяц не побеждает и идет 11-м в лиге Сербии.

8. Акатьева, Садкова, Хромых, Гуменник, Дикиджи, Савосин, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Самаре 18-19 ноября.

9. Майкл Мэлоун продлил контракт с «Денвером» и станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров НБА.

10. Литвинов, Зиньковский, Уткин и Лунев по медпоказаниям исключены из заявки сборной России перед матчем с Кубой.

11. «Автодор» уступил «Зениту», «Самара» нанесла «Нижнему» 6-е поражение кряду, «Енисей» обыграл «Руну» благодаря 33 очкам Рэтан-Мэйса в Единой лиге ВТБ.

12. Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут просить политическое убежище на выездах. Сборная не играет с 2020 года.

13. Алина Загитова пришла на премию глянцевого журнала в платье с прозрачной юбкой, Щербакова – в белом макси. Также Загитова объявила о выпуске мерча: 16 ноября в магазине «Красная Машина» состоится презентация.

14. При прорыве канализационных труб затопило склад «Рубина» с формой – осталась лишь зеленая. Казанцы уговорили «Сочи» поменяться цветами.

Цитаты дня.

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

Родригао о «Зените» в ЛЧ: «100 процентов вышли бы из группы, точно играли бы в 1/4 финала. У нас хорошая команда»

Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»

Аршавин не понимает переход Кузяева в «Гавр»: «Зенит» намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб Далер все равно не попадет»

Дмитрий Медведев: «Томас Бах показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора берлинской Олимпиады-1936»

Томас Бах: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия. Это будет означать захват государством международного спорта»

«Гвардиола сказал: «Тебе нужны яйца размером с две дыни, а не техника». Экс-вратарь «Барселоны» Пинто о диалоге с тренером

Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?