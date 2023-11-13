Василий Березуцкий переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду»
Экс-игрок сборной России Василий Березуцкий переехал в Испанию.
Об этом бывший защитник и тренер ЦСКА рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
– Ты учишь испанский?
– Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].
– Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?
– 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.
– Дети ходят в школу там?
– Да.
– То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?
– Да.
– Что будешь делать?
– Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.
– Тебе нравится Испания?
– Да, очень, – сказал Березуцкий.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
- Завидовать будем! (с)
Вася заслужил
Сам был в Испании недавно, очень понравилось!🇪🇸
Вот я москвич, и да, я не стал жить беднее. Но стал жить значительно дороже. Отрицать сей прискорбный факт - глупость несусветная. Но кто о чем, а вшивый о Киеве.
https://www.youtube.com/watch?v=rc6_aDiKASw