Василий Березуцкий переехал в Испанию: «Очень нравится. Не уверен, что буду что-то делать. Хорошо жить буду»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Нобель Арустамян Футбол

Экс-игрок сборной России Василий Березуцкий переехал в Испанию.

Об этом бывший защитник и тренер ЦСКА рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

– Ты учишь испанский?

– Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].

– Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?

– 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.

– Дети ходят в школу там?

– Да.

– То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?

– Да.

– Что будешь делать?

– Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.

– Тебе нравится Испания?

– Да, очень, – сказал Березуцкий.

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76 комментариев

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Ебздрогыч
- Что будем делать?
- Завидовать будем! (с)

Вася заслужил
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Сергей Ефимов
Ну остается порадоваться и позавидовать, если человек может себе позволить жить и ничего не делать в Испании.
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Nicitos
Заслужил че
+41
-5
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Николай Шелудько
И игроком был по-футбольному умным, и, как видим, человек далеко не глупый.
+40
-16
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korysh
Ответ bubareska
Комментарий удален пользователем
чушь то не пиши, как будто он жил где то в бедном районе в провинции. В Москве по уровню жизни, тем более там где жил он, точно не хуже. А вот климат там точно лучше. Если есть деньги, то можно там круто жить.
+25
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Spaten
Ехал бы к брату в Москву... Глядишь, пристроит тебя куда.
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-4
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justbored
Ответ Николай Шелудько
И игроком был по-футбольному умным, и, как видим, человек далеко не глупый.
Чот вы загнули.
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La Crosse Bobcats
в нашем футболе оказался не востребован, в европейском понятно никому не нужен. ну и поехал прожигать честно заработанное, в хороший климат. собственно имеет полное право)
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Я Ты
белая зависть!
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Игорь Луценко
У Терюшкова и подобных взрыв пятой точки будет - бывший игрок ЦСКА и переехал в недружественную страну, точно иноагентом объявят)
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ASH11
Ответ bubareska
Комментарий удален пользователем
Справедливости ради, описанная вами Россия, Васю почти не касалась. Ну, и то, на что он себе может позволить сейчас Испанию, как раз таки было заработано в России. Деньги закончатся, вернется назад соответственно. Это протоптанный путь - Мостовой, Карпин и прочие Гусевы не дадут соврать.
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David Rigert
ща Свищёвы начнут вонять,чтоб Вася деньги за образование в школе вернул.
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JENNINGS
Молодец! Очень рад за Василия!
Сам был в Испании недавно, очень понравилось!🇪🇸
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Вечно в бане
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
Не, Москва не беднеет, просто цветет и пахнет. Особенно цветут и пахнут цены на жилье и автомобили.

Вот я москвич, и да, я не стал жить беднее. Но стал жить значительно дороже. Отрицать сей прискорбный факт - глупость несусветная. Но кто о чем, а вшивый о Киеве.
+3
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bevooch
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Самолёты испанских авиалиний Марбелью облетают стороной даже. Настолько там русская мафия сильна. Всех коренных испанцев переселили, ужасы в общем.
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BertNiKK
Ответ last_guard
Думаю лукавит, что ничего делать не будет. Так быстро все бабло спустит. Но молодец, что не строит какие-то воздушные замки. Все честно сказал, за это респект.
Скорее всего, есть какой-то пассивный доход. Васька в отличие от многих других коллег по цеху мозгами не обделен.
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igls54
Базилио Абедульский, стало быть, в Испании будет
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Severfan
эх, жаль. казалось, Вася ещё поможет армейцам..
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Валерий Рзянин
Ответ Spaten
Ехал бы к брату в Москву... Глядишь, пристроит тебя куда.
К третьему? В бар?) Выбор наисложнейший)
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Берни Парент
"Хорошо жить буду.."

https://www.youtube.com/watch?v=rc6_aDiKASw
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Gvozd
Ответ Ебздрогыч
- Что будем делать? - Завидовать будем! (с) Вася заслужил
Наверное правильнее будет не заслужил, а заработал?)
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AERN
Ответ Николай Шелудько
И игроком был по-футбольному умным, и, как видим, человек далеко не глупый.
Особенно его ответы: да-да. Ну очень умно отвечает.
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SDef
Ответ Zonder Dnepr
А как насчёт Авдеевку завоевать ?)
Думаю, справятся и без Березуцкого
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RWMen
Ответ Zonder Dnepr
А как насчёт Авдеевку завоевать ?)
А как насчёт защитить?
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.ru
И ты, Брат...
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