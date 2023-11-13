«Гвардиола сказал: «Тебе нужны яйца размером с две дыни, а не техника». Экс-вратарь «Барселоны» Пинто о диалоге с тренером

Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Пинто вспомнил о диалоге с Пепом Гвардиолой.

«Я сказал ему: тренер, у меня нет техники, но яйца у меня размером с пианино». Гвардиола тогда ответил: «Это все, что мне нужно от тебя. Когда нападающие приближаются, ты должен отразить мяч. Затем жди, пока они снова подойдут к тебе, и тогда отдавай пас центральному защитнику.

Вот почему тебе не нужна техника, тебе просто нужно, чтобы твои яйца были как две дыни», – рассказал в эфире Jijantes FC.

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