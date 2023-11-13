«Гвардиола сказал: «Тебе нужны яйца размером с две дыни, а не техника». Экс-вратарь «Барселоны» Пинто о диалоге с тренером

Теги Барселона Хосе Пинто Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Пинто вспомнил о диалоге с Пепом Гвардиолой.

«Я сказал ему: тренер, у меня нет техники, но яйца у меня размером с пианино». Гвардиола тогда ответил: «Это все, что мне нужно от тебя. Когда нападающие приближаются, ты должен отразить мяч. Затем жди, пока они снова подойдут к тебе, и тогда отдавай пас центральному защитнику.

Вот почему тебе не нужна техника, тебе просто нужно, чтобы твои яйца были как две дыни», – рассказал Пинто в эфире Jijantes FC.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
В атаке надо играть пошире, а в защите поуже (с)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Бабуев
Ну да, площадь большую покрывать, читеры!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
почему-то в испаноязычных странах какой-то гипер культ кохонес, комплексы что-ли?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Давненько на Спортсе ничего не было про яйца. Дня два
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Спортивная новость на нашем сайте бахчеводства.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Пасхальные деньки, что-то рановато начались!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пацаваца
Яйца Холанда где вы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нионель Ералду
Холланду вчера помогли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kranmeister
"Яйца размером с мою голову или на худой конец голову Пьера Вудмана! Каждое!Но ты не я, поэтому ничего не выйдет" добавил каталонский специалист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Так вот про что Пеп говорил🤓
https://youtube.com/shorts/yelIiFf_yhk?si=vAvxZXgn6X-9YTYd
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камбоджа Иванов
Испанцы настолько устали, что арабы отдирают их девушек, что, хотя бы, на словах рассказывают про свои яйца?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
И трусы размером с чехол для пианино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Пинто гений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MK
Вчера Холланд забил через свои дыня)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Давненько на Спортсе ничего не было про яйца. Дня два
Да не, вчера вечером было, как Холанд прокомментировал свой второй гол в ворота Челси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий