Сорокин пропустил 3 шайбы от «Эдмонтона», отразив 28 бросков из 31. Поражение – 4-е подряд

Теги Айлендерс Эдмонтон НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин пропустил 3 шайбы от «Эдмонтона», отразив 28 бросков из 31.

«Айлендерс» уступили «Ойлерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота. 

Поражение стало для российского вратаря 4-м подряд (2 из них пришлись на овертаймы). 

В 9 играх сезона у Сорокина 3 победы при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21. С его статистикой также можно ознакомиться здесь

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2 комментария

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TBFTT
Последние 2 сезона наших вратарей возносили, но в этом сезоне все сдулись и находятся во второй половине в списке. На визину уже ни кто не претендует.
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FaithDevotion
Сорокин плох. А думал, за везину побьётся
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