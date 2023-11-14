Сорокин пропустил 3 шайбы от «Эдмонтона», отразив 28 бросков из 31. Поражение – 4-е подряд
Илья Сорокин пропустил 3 шайбы от «Эдмонтона», отразив 28 бросков из 31.
«Айлендерс» уступили «Ойлерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
Поражение стало для российского вратаря 4-м подряд (2 из них пришлись на овертаймы).
В 9 играх сезона у Сорокина 3 победы при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21. С его статистикой также можно ознакомиться здесь.
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