Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб, отразив 18 из 19 бросков «Сиэтла». Он стал 3-й звездой

Александр Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб.

Вратарь « » был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата против « » (5:1).

Россиянин отразил 18 бросков из 19. В предыдущих 7 играх он пропускал не менее 3 шайб.

Победа стала для 8-й в 12 матчах сезона. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.