Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб, отразив 18 из 19 бросков «Сиэтла». Он стал 3-й звездой
Александр Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб.
Вратарь «Колорадо» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1).
Россиянин отразил 18 бросков из 19. В предыдущих 7 играх он пропускал не менее 3 шайб.
Победа стала для Георгиева 8-й в 12 матчах сезона. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
Василевский на травме,
Сорокин, Георгиев, Кочетков, Самсонов - больше трех голов за матч, у некоторых сильно больше.
Боб стабильно пропускает под три и % третьей десятки лиги среди основных.
Просветов пока без чудес.
Шестеркин (не обошлось без травмы), Варламов - пока полет нормальный.
С другой стороны, посмотришь, сколько там наших и все не так плохо, спады бывают у всех, и далеко не у всех это вина вратаря, а не команды (см.тт)
В АХЛ у нас 3 основных кипера, Аскаров с 1,60 и 0,935 настроен подвинуть Ланкинена.