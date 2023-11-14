Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб, отразив 18 из 19 бросков «Сиэтла». Он стал 3-й звездой

Теги Колорадо НХЛ Сиэтл Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев впервые за 8 матчей пропустил менее 3 шайб.

Вратарь «Колорадо» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1). 

Россиянин отразил 18 бросков из 19. В предыдущих 7 играх он пропускал не менее 3 шайб. 

Победа стала для Георгиева 8-й в 12 матчах сезона. Со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь

4 комментария

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Jarome
Какой-то год для наших вратарей пока не самый удачный.
Василевский на травме,
Сорокин, Георгиев, Кочетков, Самсонов - больше трех голов за матч, у некоторых сильно больше.
Боб стабильно пропускает под три и % третьей десятки лиги среди основных.
Просветов пока без чудес.
Шестеркин (не обошлось без травмы), Варламов - пока полет нормальный.

С другой стороны, посмотришь, сколько там наших и все не так плохо, спады бывают у всех, и далеко не у всех это вина вратаря, а не команды (см.тт)

В АХЛ у нас 3 основных кипера, Аскаров с 1,60 и 0,935 настроен подвинуть Ланкинена.
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+2
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Антон Якимцев
Поработать пришлось лишь первые 40 минут, но в целом всё равно молодец, подтащил.
+1
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Кино Музыка
Крепкие нервы у тренеров.
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See what
Опять началась "белая полоса", как на старте
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