« » удалось совершить крупный камбек в домашнем матче с « » в понедельник.

«Рэпторс» по ходу встречи уступали «-23» (48:71 в начале третьей четверти).

В последние 5 минут и 47 секунд игры канадский клуб совершил рывок 16:0, превратив 95:107 в итоговые 111:107. «Уизардс» с результатом 2-8 идут предпоследними на Востоке.

Ключевое попадание на последних секундах исполнил .

5 ноября «Торонто» одолел «Сан-Антонио», уступая по ходу «-22».