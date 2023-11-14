«Торонто» одолел «Вашингтон», уступая по ходу «-23». Канадцы завершили встречу рывком 16:0

Теги Торонто НБА Вашингтон Баскетбол - видео Паскаль Сиакам Баскетбол

«Торонто» удалось совершить крупный камбек в домашнем матче с «Вашингтоном» в понедельник.

«Рэпторс» по ходу встречи уступали «-23» (48:71 в начале третьей четверти). 

В последние 5 минут и 47 секунд игры канадский клуб совершил рывок 16:0, превратив 95:107 в итоговые 111:107. «Уизардс» с результатом 2-8 идут предпоследними на Востоке.

Ключевое попадание на последних секундах исполнил Паскаль Сиакам.

5 ноября «Торонто» одолел «Сан-Антонио», уступая по ходу «-22».

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