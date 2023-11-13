Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Теги Новак Джокович рейтинги ATP ATP Finals Теннис

Новаку Джоковичу в Турине вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

Серб завершит восьмой сезон в качестве №1 (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021, 2023). Он обновит собственный рекорд по этому показателю.

Напомним, вчера Джокович обыграл Хольгера Руне в первом туре группового этапа итогового турнира.

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

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11 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
И счетчик рекордов продолжает тикать
+8
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Daaannn1k
Легенда!
+3
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Iva_Nova
"Моя прелесть" :)
+2
0
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Александр Аствацатуров
Ответ Лютый альбинос
Джокович, конечно, абсолютный гигант мирового спорта, равный Джордану, Али, Гретцки и Фелпсу, а может быть со временем и Карелину с Емельяненко, но авторы спорца не хотят запостить недавние высказывания украинской теннисистки Ястремской?))
Джокеру не хватает ОИ. Прям очень хочется чтобы взял
+2
0
+2
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Сергей
Поздравления от всего российского народа!
+3
-2
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Ярик01
И куда такую дуру дома ставить )
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marchellinos
Ответ Лютый альбинос
Джокович, конечно, абсолютный гигант мирового спорта, равный Джордану, Али, Гретцки и Фелпсу, а может быть со временем и Карелину с Емельяненко, но авторы спорца не хотят запостить недавние высказывания украинской теннисистки Ястремской?))
Что она сказала?
0
0
0
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