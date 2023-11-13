Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Новаку Джоковичу в Турине вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона.

Серб завершит восьмой сезон в качестве №1 (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021, 2023). Он обновит собственный рекорд по этому показателю.

Напомним, вчера Джокович обыграл Хольгера Руне в первом туре группового этапа итогового турнира.

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

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