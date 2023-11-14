«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера – 4:1 против «Айлендерс». Драйзайтль набрал 1+3, Макдэвид – 1+1

Теги Айлендерс Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Стюарт Скиннер Джей Вудкрофт Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера.

Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ

«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо Джея Вудкрофта команду возглавил Крис Кноблаух, ранее работавший с капитаном команды Коннором Макдэвидом в юниорской лиге. 

Канадец сегодня отметился голом и результативной передачей, прервав серию из 3 игр без очков. Его признали 3-й звездой встречи. 

Первой звездой стал форвард Леон Драйзайтль, набравший 4 (1+3) очка. Второй звездой – вратарь Стюарт Скиннер, отразивший 32 броска из 33. 

C 9 очками в 14 матчах «Эдмонтон» остается на предпоследнем месте в Западной конференции и общей таблице лиги. 

«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает

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7 комментариев

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BigHead
Эдмонтон 2 в лиге по нанесенным броскам и 7 по допущенным по своим воротам, при этом 26 в лиге по забитым голам и 29 по пропущенным. Конечно, эта статистика не отражает опасность бросков, но, тем не менее, налицо статистическая аномалия. Два приличных вратаря не могут весь сезон отбивать смешные 86% бросков, а две звезды лиги и группа хороших нападающих не могут весь сезон реализовывать 8% бросков (хуже всех в лиге), поэтому по сезону эта статистика все равно придет к равновесию
+10
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+10
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Антон Никитин
Против Айлендерс не считается
+6
-1
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akrets
Ответ TR31HK
Проигрывали, не стараясь играть, старого тренера, сейчас поддерживая своего ставленника, стали играть и побеждать. Византийщина какая-то, не спортивными победами занят клуб, а интригами, подствами и перстановками...
Как раз-таки, сегодня играли ужасно, гораздо хуже большинства игр этого сезона. Просто, результат пришел, да и соперник позволил
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Сергей Кильцов
Можно что угодно рассуждать, но сегодня совсем мало хоккея на площадке было. Очень всё уныло. Если от Айлендерс это привычно и предсказуемо, то Ойлерз ждёшь развлечения.
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Кино Музыка
Заголовок неправильный. Выиграл 1-й ЖЕ матч после смены тренера.
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raspisanie77
А как вам удар сзади под колени от Драйза Хорвату?
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