«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера – 4:1 против «Айлендерс». Драйзайтль набрал 1+3, Макдэвид – 1+1
«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера.
Канадский клуб обыграл «Айлендерс» (4:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо Джея Вудкрофта команду возглавил Крис Кноблаух, ранее работавший с капитаном команды Коннором Макдэвидом в юниорской лиге.
Канадец сегодня отметился голом и результативной передачей, прервав серию из 3 игр без очков. Его признали 3-й звездой встречи.
Первой звездой стал форвард Леон Драйзайтль, набравший 4 (1+3) очка. Второй звездой – вратарь Стюарт Скиннер, отразивший 32 броска из 33.
C 9 очками в 14 матчах «Эдмонтон» остается на предпоследнем месте в Западной конференции и общей таблице лиги.
«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает
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