«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера – 4:1 против «Айлендерс». Драйзайтль набрал 1+3, Макдэвид – 1+1

«Эдмонтон» выиграл 1-й матч после смены тренера.

Канадский клуб обыграл « » (4:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата .

«Ойлерс» провели первую игру после смены тренера – вместо команду возглавил Крис Кноблаух, ранее работавший с капитаном команды в юниорской лиге.

Канадец сегодня отметился голом и результативной передачей, прервав серию из 3 игр без очков. Его признали 3-й звездой встречи.

Первой звездой стал форвард , набравший 4 (1+3) очка. Второй звездой – вратарь Стюарт Скиннер, отразивший 32 броска из 33.

C 9 очками в 14 матчах «Эдмонтон» остается на предпоследнем месте в Западной конференции и общей таблице лиги.

«Эдмонтон» хочет, чтобы Макдэвид решил все проблемы. Так не бывает