Акатьева, Садкова, Хромых, Гуменник, Дикиджи, Савосин, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Самаре

Теги сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Егор Базин Александр Самарин Петр Гуменник Софья Шевченко Александр Вахнов Роман Савосин Алексей Ерохов Елизавета Худайбердиева Артур Даниелян Девид Нарижный Ксения Синицына Софья Тютюнина Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Софья Акатьева Майя Хромых Ирина Хавронина Владислав Дикиджи Дарья Садкова Полина Свириденко Тимур Смирнов-Бабаев Даниил Постарнаков Михаил Терновский Ксения Гущина Матвей Грачев Серия Гран-при России Арсений Димитриев Людмила Фурсова Елена Черникова Ульяна Ермакова Артем Крылов Степан Тартыгин Вероника Малышева Виктория Федянина Волжский пируэт Варвара Жданова Олеся Козлова Андрей Ежлов Ксения Краусова Даниил Корочкин Фигурное катание

Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Мужчины: Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Алексей Ерохов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Степан Тартыгин, Михаил Терновский.

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Олеся Козлова, Вероника Малышева, Дарья Садкова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Елена Черникова.

Танцы на льду: Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Соревнования пройдут 18-19 ноября.

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

24 комментария

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Delirium
Надеюсь увидеть Акатьеву в добром здравии и приличной форме.
+13
0
+13
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Ольга Воеводина
Ну у мальчиков и заруба будет! Гуменник, Дикиджи, Савосин, Мозалев, Самарин, Ерохов🤯
+8
0
+8
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Мурманчанин37
У мужчин: два открытия сезона по взрослым - Дикиджи и Савосин, жаждущие реабилитации после предыдущих стартов Мозалев и Гуменник, Ерохов с серебром и грибы Самарина))
+6
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+6
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Алексей Токарев
Очень хочу увидеть новую произвольную Софьи Акатьевой. Акатьевой победы а Садковой второе место желаю.
+5
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Храбрая виолончелистка
О, Гущина заявлена. Давно её не было видно.
+4
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+4
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Ягун Ягунини
Соне Акатьевой, Ксюше Синицыной и Ксении Гущиной удачного дебюта в сезоне.
+3
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+3
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artpal
За Суперсоника!
P.S. В мужском катании состав чумовой
+3
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+3
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Defender64
Синичке и Софье лучи поддержки. После травм обе только -только
+3
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Маргарита В Сафронова
Сонечка, удачи!
+3
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Вся в Витоне
Болею за Сонечку и Дашу! И интересно на Владислава ещё раз посмотреть!
+2
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steelhard
Майя, удачных стартов!
+2
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Ян Матвеев
А где Яблоков?
+2
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steelhard
Ответ Мурманчанин37
Жесть. Кристина Мудрая меня обманула, Валиевой не будет(( https://www.sports.ru/figure-skating/1115635218-sudi-mogli-izmenit-vektor-esli-poluchili-chetkie-rasporyazheniya-esli-.html?comment_id=7212401%C2%A6news%C2%A61115635218
Вот и верь женщинам после этого((
+3
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tanya_1111
Отлично, жду Хавронину с Нарижным.
+2
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Ольга Воеводина
Ответ Храбрая виолончелистка
О, Гущина заявлена. Давно её не было видно.
Да, тоже про нее думала, куда она пропала
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Мурманчанин37
Ответ Храбрая виолончелистка
О, Гущина заявлена. Давно её не было видно.
Писали про серьезную травму летом
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Мороженко
О Жилиной никакой информации и официального заявления. Она пропускает сезон?
Но заявлено пока 11 участник, есть время заявиться
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polinarmax
ураааа Акатьева
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Храбрая виолончелистка
Ответ Мурманчанин37
Писали про серьезную травму летом
Да, читала про травму. Много девочек после травм здесь заявлены. Надеюсь, что справятся с прокатами.
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Е...С
Ответ Oleandra
Этери не будет за бортиком.. и то хорошо.
Почему не будет? Никто из родной сборной Грузии вроде-бы нигде не соревнуется эту неделю.
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Беглый*
Жилина, я так понимаю, фсё? Ни ЧР, ни ФГП?
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Alex1104
Будет интересно: что скажет Иоланда Чен после этого этапа?
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Мурманчанин37
Жесть. Кристина Мудрая меня обманула, Валиевой не будет((
https://www.sports.ru/figure-skating/1115635218-sudi-mogli-izmenit-vektor-esli-poluchili-chetkie-rasporyazheniya-esli-.html?comment_id=7212401%C2%A6news%C2%A61115635218
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