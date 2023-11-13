Акатьева, Садкова, Хромых, Гуменник, Дикиджи, Савосин, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Самаре
Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
Мужчины: Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Алексей Ерохов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Степан Тартыгин, Михаил Терновский.
Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Олеся Козлова, Вероника Малышева, Дарья Садкова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Елена Черникова.
Танцы на льду: Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Соревнования пройдут 18-19 ноября.
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин
P.S. В мужском катании состав чумовой
Но заявлено пока 11 участник, есть время заявиться
https://www.sports.ru/figure-skating/1115635218-sudi-mogli-izmenit-vektor-esli-poluchili-chetkie-rasporyazheniya-esli-.html?comment_id=7212401%C2%A6news%C2%A61115635218