Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут просить политическое убежище на выездах. Сборная не играет с 2020 года

Теги ФИФА происшествия сборная Эритреи квалификация ЧМ Африка Политика Футбол

Эритрея не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026.

Федерация футбола страны приняла решение снять свою сборную с соревнований из-за опасений, что во время выездов за границу игроки будут предпринимать попытки не возвращаться на родину, сообщает The Guardian.

«По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина заключается в том, чтобы не дать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от деспотичного режима президента Эритреи Исайяса Афеворки, который навязывает многим гражданам пожизненную военную службу», – говорится в статье.

Все матчи Эритреи отменены за несколько дней до встречи с Марокко. Футболисты готовились к первым двум играм в квалификации на протяжении трех месяцев, но в конце октября были уведомлены о том, что они не состоятся. Никаких объяснений на официальном уровне не предоставлено.

Сборная Эритреи не играет с января 2020 года и исключена из рейтинга ФИФА.

В 2022 году сообщалось, что за предшествующие 13 лет из страны сбежали свыше 60 футболистов национальных команд – как мужских, так и женских.

Эритрея – одна из беднейших стран Африки. Но когда-то местные клубы играли в чемпионате Италии

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makoflaco
Друзья наши💪🏼😂
+66
-1
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут запрашивать политическое убежище на выездах. Команда не играет с 2020 года.

Ну идеальный же соперник для нашей сборной! И решения нашего лидера во всем поддерживают! РФС, не спи!
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Ответ Makoflaco
Друзья наши💪🏼😂
Братушки решили поддержать и тоже снялись с отбора.👍
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_FoX-
Бред какой-то. Зачем наговаривают на человека. Он уже с 1993 года президент Эритреи. Уж, наверное, народ ему доверяет раз он столь продолжительный срок находится у власти. Был бы диктатор - свергли бы уже за это время.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ответ _FoX-
Бред какой-то. Зачем наговаривают на человека. Он уже с 1993 года президент Эритреи. Уж, наверное, народ ему доверяет раз он столь продолжительный срок находится у власти. Был бы диктатор - свергли бы уже за это время.
Если не Афеверка, то кто?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Шелудько
Достойный союзник у геостратега
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Ну в Россию могут ехать спокойно играть, тут полит. убежище им не грозит!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_FoX-
Ответ Makoflaco
Друзья наши💪🏼😂
Бери выше - там и президент православный) Единоверцы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Шанс на товарняк для РФС. К нам можно и под конвоем.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Как гойда будет по-эритрейски?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Чтобы сыграть с Россией
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavik Martyshun
аххаххахах
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прекрасная РФПЛ будущего
Эритрея будет свободной!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Всеволод Бобров
как же без приплетения России, либерал и дня не может без этого прожить)
бобер, с чего ты взял, что они либералы? + ты явно и понятия не имеешь, что означает это слово
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Руководству РФС можно принять во внимание эту информацию. Чтобы Головины/Кузяевы не убегали в другие лиги.
В хоккее уже вроде близко к этому
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Афеверки=Арстотцки
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ LaffyTaffy
Как гойда будет по-эритрейски?
goida
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
братушки посыпались😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ _FoX-
Бред какой-то. Зачем наговаривают на человека. Он уже с 1993 года президент Эритреи. Уж, наверное, народ ему доверяет раз он столь продолжительный срок находится у власти. Был бы диктатор - свергли бы уже за это время.
да, да. народ доверяет). а снялись они в знак солидарности с РФ)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максат Тобыш
Каф включила все сборные в отбор, хотя раньше не делала, по пути эритреи могут поити Джибути, Чад, Сомали, весь их календарь придёт в негодность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лубянков
Ответ Всеволод Бобров
как же без приплетения России, либерал и дня не может без этого прожить)
Ну у тебя и тебе подобных пригорает, значит правильно всë делают)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Kukhov
Участники универсиады нарисовались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthurino
Ответ Николай Шелудько
Достойный союзник у геостратега
Несмываемый умеет найти правильных партнеров💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максат Тобыш
Ответ _FoX-
Бред какой-то. Зачем наговаривают на человека. Он уже с 1993 года президент Эритреи. Уж, наверное, народ ему доверяет раз он столь продолжительный срок находится у власти. Был бы диктатор - свергли бы уже за это время.
Всё кто хотели, над грунтом или за границей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Makoflaco
Друзья наши💪🏼😂
Не друзья, братушки же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий