Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут просить политическое убежище на выездах. Сборная не играет с 2020 года

Эритрея не будет участвовать в отборе на ЧМ-2026.

Федерация футбола страны приняла решение снять свою сборную с соревнований из-за опасений, что во время выездов за границу игроки будут предпринимать попытки не возвращаться на родину, сообщает The Guardian.

«По словам нескольких источников, близких к команде, основная причина заключается в том, чтобы не дать футболистам воспользоваться зарубежными матчами сборной, чтобы сбежать и попросить политического убежища от деспотичного режима президента Эритреи Исайяса Афеворки, который навязывает многим гражданам пожизненную военную службу», – говорится в статье.

Все матчи Эритреи отменены за несколько дней до встречи с Марокко. Футболисты готовились к первым двум играм в квалификации на протяжении трех месяцев, но в конце октября были уведомлены о том, что они не состоятся. Никаких объяснений на официальном уровне не предоставлено.

Сборная Эритреи не играет с января 2020 года и исключена из рейтинга .

В 2022 году сообщалось, что за предшествующие 13 лет из страны сбежали свыше 60 футболистов национальных команд – как мужских, так и женских.

Эритрея – одна из беднейших стран Африки. Но когда-то местные клубы играли в чемпионате Италии

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