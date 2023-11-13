Аршавин не понимает переход Кузяева в «Гавр»: «Зенит» намного круче. Чего он там добьется? В топ-клуб Далер все равно не попадет»

Теги Зенит Андрей Аршавин Аталанта премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин не одобрил решение Далера Кузяева из «Зенита» уехать в «Гавр».

– Вы говорили, что русским футболистам не нужно уезжать в средние европейские клубы.

– Сильные футболисты должны стремиться в сильные клубы, в том числе и европейские, здесь вопросов нет. Просто не нужно уезжать «лишь бы в Европу».

Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы.

Миранчук мало зарабатывает?

– Ну а что он приобрел? Даже я, находясь в «Арсенале», понимал, что все равно первое место не выиграю. И мне, как спортсмену… для чего я играю? Я привык играть в «Зените», потому что я могу что-то выиграть, но там я понимал, что точно ничего не выиграем.

– Зачем тогда было переходить в «Арсенал»?

– Пока я там не оказался, думал, что они рассчитывают на первое место.

Надо соизмерять свой уровень. Эти люди не готовы играть в топ-командах.

– Сейчас уехал Кузяев за очень маленькие деньги. «Гавр» сейчас борется за еврокубки.

– Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр».

– А что, круче играть в «Зените» без еврокубков?

– Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется?

– Может быть, он отыграет сезон в «Гавре» и пойдет на повышение или с ними попадет в Лигу Европы.

– Дай бог, но, думаю, в топ-клуб он все равно не попадет.

Все остальное, колупаться…Может, ему европейская жизнь больше нравится, потом он хочет остаться в Европе жить – это одно. Но с точки зрения спорта – я бы в его случае оставался в «Зените».

– В чем интерес сейчас играть в «Зените», кроме заработка?

– Это тоже важно.

– Амбиций же нет никаких. Ни сборной, ни еврокубков.

– Сборная есть, сборная играет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

Андрей Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать в Европу. Чем «Локо» отличается от «Торино» или «Аталанты»? Называю такие переходы «ни денег, ни славы». В РПЛ хотя бы деньги»

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118 комментариев

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Roman Araslanov
Любой клуб топ пяти лиг круче зенита
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+120
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Loki fan
Обычно Андрей вещает здравые вещи, но тут…непонятно. Как можно сравнивать Арсенал и Зенит ( при всей моей любви и верности Зениту) , очень странное суждение. Имхо
+81
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+63
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brig_Mercury
Хочу напомнить, что Аршавин с 2016 по 2018 годы играл за Кайрат. А Сезон 2015/2016 начинал в...Кубани. Как эти факты вяжутся с логикой его ответов на вопросы - не ясно.
+57
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TaR
Ответ Loki fan
Обычно Андрей вещает здравые вещи, но тут…непонятно. Как можно сравнивать Арсенал и Зенит ( при всей моей любви и верности Зениту) , очень странное суждение. Имхо
Да нет, все вполне понятно. Потому что Андрей был футболистом уровнем сильно выше, которым реально интересовались топ-клубы и мыслит он с этой позиции. Просто таких как он у нас больше особо и не было да и в мире не так уж много (на 7 то млрд). Понятно что он бы в Гавр не перешел, а для того же Кузяева это хороший уровень. Про Зенит он тоже рассуждает вспоминая каким он был
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Дмитрий9779
А я одобряю его переход,у человека была мечта,он ее осуществил,удачи Далеру!
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Тиджани Бабангида
Кузяев в «Гавре» прочный игрок основы с хорошими перспективами.
Пожить и поиграть в Европе - дело стоящее для тех,кто ищет новое и хочет профессионального роста
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Владимир Владимирович
И ведь послушаются в глупое интервью Аршавина наши паспортисты. Я понимаю если бы Кузяев перешёл в условный Брондбю. А он добившись с Зенитом всех внутренних трофеев в свои 30 лет решил поиграть хоть и в слабой, но в команде топ5 лиг , поиграет против Псж Марселя Монако Лиона, чем болтаться сто раз по маршруту питер-оренбург-грозный.
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copti_san
Тут легко всем с дивана конечно моральными героями быть. По факту я думаю далеко не каждый из здешних комментаторов окажись на месте условного Кузяева выбрал бы пылить в каком-нибудь Гавре без особых денег и перспектив, а не лутать бабло в том же Зените и иметь какую-никакую известность и популярность. Аршавин хотя бы честно признаётся, что он относится к категории тех, кто выбрал бы деньги, не вижу смысла его за это осуждать. Если кому и предъявлять, то не футболистам, а тем, кто платит им такие деньги
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ks-1993
Ответ brig_Mercury
Хочу напомнить, что Аршавин с 2016 по 2018 годы играл за Кайрат. А Сезон 2015/2016 начинал в...Кубани. Как эти факты вяжутся с логикой его ответов на вопросы - не ясно.
он закачивал карьеру, кто-то к арабам едет, кто-то в ЮА домой, кто-то в США. Некорректный пример.
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brig_Mercury
Ответ ks-1993
он закачивал карьеру, кто-то к арабам едет, кто-то в ЮА домой, кто-то в США. Некорректный пример.
И Далер тоже не на пике карьеры, чего его попрекать?
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ Семён Страшников
Андрюша, потому что играть во Франции на заполненных стадионах с красивыми газонами против ПСЖ, Монако, Лилля и тд намного ценнее и интереснее со спортивной точки зрения, чем в очередной раз ехать на пустой Газовик в Оренбург
Заполненные стадионы кста,ты матч Монако открой и не позорься с этим враньем
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FNT
Ответ Garikus89
Да я тоже не очень понимаю, зачем ехать в 30 лет в Гавр за копейку. Понимаю, зачем ехать в Аталанту, зачем ехать в Монако, но зачем ехать в Гавр - не знаю. Хотя мб это будет случай условного Ди Натале или Варди, которые после тридцати играть начали, но позиция у Далера не та, чтобы сильно выделяться)
Да просто себя попробовать на хорошем уровне, поменять атмосферу, поиграть против настоящего топ-клуба пару раз и против неплохих крепких еврокоманд раз 6 за сезон. Денег он заработал уже достаточно, еврокубки в Зените в ближайшие годы вряд ли светят. Почему бы и нет? Чувак выбрал футбол. Да и пока шанс зацепить ЛЕ или ЛК у Гавра есть.
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itemme
Ответ Roman Araslanov
Любой клуб топ пяти лиг круче зенита
С чего бы это, лол
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Leon Petov
Ответ MaaRek
Ему 30 лет, какие перспективы?
Учитывая работоспособность Далера и готовность пахать, он вполне может играть в топ-лигах ещё лет 5
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Влад Игнатенков
Шава, ну чего то ты погнал, на ночь глядя
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Zhukker
Ответ Roman Araslanov
Любой клуб топ пяти лиг круче зенита
Это конечно бред, но что ещё можно услышать от человека болеющего за Анжи??)
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Football_legend
Ну Андрюша, ему всего 30 лет. Понятно что в твои времена игроки этого возраста уже вовсю курили кальян, но в современном футболе даже в 30+ есть шанс попасть в топ клуб
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Егор Тюшляев
Так Далер то ли магистер, то ли аспирант) Конечно Аршавину не понять намерение Кузи просто пожить в другой стране/культуре: кругозоры неизмеримы (думаю, что карьерные причины тут вообще ни при чем, поэтому Далеру в 30 - респект)
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Mamontov
Ответ Влад Игнатенков
Шава, ну чего то ты погнал, на ночь глядя
походу с Мостовым засиделся!
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Джанлука Нальюка
Попробовать себя в более сильном чемпионате, пожить во франции, подучить язык.что в этом плохого. Тот самый выход из зоны комфорта.можно только поаплодировать кузяеву.
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Football_legend
Ответ Roman Araslanov
Любой клуб топ пяти лиг круче зенита
Вот не надо оскорблять Аякс, Порту, Бенфику итд
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Severfan
Ключевые слова:
«Пока я там не оказался, думал, что они рассчитывают на первое место»
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Pushka Zotova
Чипс зарплату зама отрабатывает? Очевидно же, что одни еврокубки уже достаточный повод для перехода. Да и для футбольного роста нужно выбирать сильный чемп с сильными противниками. Что-то Андрюша в последнее время скатился в какую-то урапатриотичную далекую от реальности риторику а-ля Гена Орлов. Хочет по наработкам Дяди Гены карьеру в Газпроме делать?
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ Доктор Броманталь
Чем Зенит круче ? Тем что работает с судьями в России ? Одни и те же моменты в матчах Зенита и других команд оцениваются совершенно по разному.
Это лишь твое восприятие реальности,когда в пользу соперника зенита ошибаются - ну это ошибка,так бывает.Когда в пользу Зенита - он все купил,ааааа заговор.
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Кот под ногами майора
Кажется, Андрей стал многое не понимать, когда занял пост заместителя гендиректора "Зенита"
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