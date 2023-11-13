НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» – «Кливленд» и другие матчи
В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
«Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» – «Кливленд».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 14 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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