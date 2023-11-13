НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» – «Кливленд» и другие матчи

Теги результаты Бостон Чикаго Кливленд Милуоки Нью-Йорк Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

«Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» – «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
14 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сакраменто – Кливленд
Дата проведения
14 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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