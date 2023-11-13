НБА. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» – «Кливленд» и другие матчи

В понедельник, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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