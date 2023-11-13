Родригао о «Зените» в ЛЧ: «100 процентов вышли бы из группы, точно играли бы в 1/4 финала. У нас хорошая команда»

Родригао предположил, чего мог бы добиться «Зенит» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.

« » боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал защитник сине-бело-голубых.

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