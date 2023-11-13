Родригао о «Зените» в ЛЧ: «100 процентов вышли бы из группы, точно играли бы в 1/4 финала. У нас хорошая команда»
Родригао предположил, чего мог бы добиться «Зенит» в Лиге чемпионов.
«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.
«Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал защитник сине-бело-голубых.
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Самое сочное, что чем дольше отечественный ногомяч будет изолирован от мирового, то ставки будут повышаться и уже скоро мы услышим, мол Зенит мог бы побороться и за полуфинал, а там и...
Некоторые уже этим бредили :
22 апреля 2022
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Короче, простор для спекуляций огромен.
А если объективно посмотреть на игру сборной друзей Карпина, то это минимум финал ЧЕ.
в ЛЧ бы полную авоську вынимали каждый матч.
Почему после бана в Европе у зенита нет традиционного осеннего провала?
Да потому что нет допинг-контроля. Были бы еврокубки, то снова бы зенит позорил Россию