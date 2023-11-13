Родригао о «Зените» в ЛЧ: «100 процентов вышли бы из группы, точно играли бы в 1/4 финала. У нас хорошая команда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Родригао Футбол

Родригао предположил, чего мог бы добиться «Зенит» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.

«Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал защитник сине-бело-голубых. 

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81 комментарий

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corazón blanco
Тут даже такие клубы, как Юнайтед не могут себе гарантировать выход в 1/8. Причем в не с самой сложной группе, что уж говорить про Зенит, который в этом сезоне в матчах против топ-клубов РПЛ не слишком убедителен.
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Саша Пушкин
Ответ corazón blanco
Тут даже такие клубы, как Юнайтед не могут себе гарантировать выход в 1/8. Причем в не с самой сложной группе, что уж говорить про Зенит, который в этом сезоне в матчах против топ-клубов РПЛ не слишком убедителен.
Мы что-то похожее уже читали про четвертьфинал недавно.
10 ноября. Луческу о «Зените» в ЛЧ: «Могли бы выйти в четвертьфинал.»

Самое сочное, что чем дольше отечественный ногомяч будет изолирован от мирового, то ставки будут повышаться и уже скоро мы услышим, мол Зенит мог бы побороться и за полуфинал, а там и...
Некоторые уже этим бредили :

22 апреля 2022
Соболев: «Спартак» бы выиграл Лигу Европы, если бы нас не сняли»

Короче, простор для спекуляций огромен.
А если объективно посмотреть на игру сборной друзей Карпина, то это минимум финал ЧЕ.
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Ебздрогыч
Да выиграли бы, без вопросов! Сергеев в финале Эдерсону трешку бы легко закинул!
+33
-6
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Volgogradets
газовые фантазии бгггггг
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Никита Аксанов
Выиграли бы ЛЧ, а в суперкубке играли бы со Спартаком!
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fussballer
Ответ Ебздрогыч
Да выиграли бы, без вопросов! Сергеев в финале Эдерсону трешку бы легко закинул!
И это до матча!
+17
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Министерство Правды!
Этот уже надышался газом
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Tornado V
да да ,помню каждый год Зенит в 1/2 лиги чемпионов
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карабашка
100% вылетели бы с 4го места.И вся страна опять бы ржала над ними.Только ради этого стоило бы их допустить до ЛЧ.Настроение бы подняли людям.
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jqzn88xn6n
Ахахахаххахахахаххахахахахкх 🦁
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Светлана Агейкина
А чего Краснодар не обыграли? Некогда, готовились к финалу ЛЧ
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fussballer
У Спартака вообще победу в ЛЕ украли в 2022 году.
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Спартак сила
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Хахахаха
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Любезный Коссутий
я сомневаюсь, что Зенит даже в азиатской ЛЧ вышел бы из группы
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karaDENIZZZ
Клоун, от которого даже Мелкадзе по скорости убегает.

в ЛЧ бы полную авоську вынимали каждый матч.
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Альтависта
Какие же клоуны. Видели мы ваc в 1/4, бггг.
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evgen-elektromen
Шутка минутка
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men555
Ответ Homelender_666
От создателей "Разобранную Барселону точно обыграли бы":)
А Зенит хоть когда то Барселону обыграл, не важно разобранную не разобранную?
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men555
Самое интересное, что Зенит даже в лучшие времена с Аршавиным в 1/4 не выходил. Логика как в одного гражданина, который говорил, что чем $ дороже, тем лучше для россиян...
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Евгений Кузнецов
вы сначала "Краснодар" обыграйте)
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Михаил Хромаков
а чего сразу не в финале?
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Martinas
вангую что не вышли бы из самой слабой группы
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Wiley Fox
Какой, нахрен, выход из группы?

Почему после бана в Европе у зенита нет традиционного осеннего провала?

Да потому что нет допинг-контроля. Были бы еврокубки, то снова бы зенит позорил Россию
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Ковид 07.10.52
Во наБЫкал...мы бы им дали, если б они нас догнали...
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saxaneta
а не замахнуться ли нам на Вильяма понимаете ли нашего Шекспира) (с)
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