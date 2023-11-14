Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»
Василий Березуцкий рассказал о своей мечте.
– О чем ты мечтаешь, Вась?
– На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно. И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.
Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Про Китай вообще смешно. Система полностью замкнута сама на себе. И людей даже для вида ни о чем не спрашивают
Убедиться в этом легко: что обезьяны в джунглях так определяют альфа-самца, что дети в школе выясняют отношения на кулаках за право быть лидером и не быть изгоем, что полупьяные мужички на выходе из бара меряются стволами, что бандосы на стрелке. По-другому решить вопрос «Кто главный, а кто должен подчиняться?» (основная причина любых конфликтов) получается, увы, редко
России с госВПК тратить бюджет на войны крайне не выгодно, как и Китаю
Так что все эти штучки про К, родственников и тд - мимо