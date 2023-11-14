Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

Василий Березуцкий рассказал о своей мечте.

– О чем ты мечтаешь, Вась?

– На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно. И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.

Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет, – сказал бывший защитник и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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