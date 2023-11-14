Василий Березуцкий: «Мечтаю, чтобы во всем мире был мир. И человечество одумалось, что некоторые вещи не нужны»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Нобель Арустамян Политика Футбол

Василий Березуцкий рассказал о своей мечте.

– О чем ты мечтаешь, Вась?

– На данный момент я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно. И человечество в конце концов одумалось, что некоторые вещи просто-напросто не нужны.

Какой-то мечты, кроме этой, наверное, нет, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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36 комментариев

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Михо
Молодец Вася, думаю об этом мечтают все нормальные люди, со всех сторон противостояний
+28
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David Rigert
ну,все. теперь на Васю посыпется всякая гадость. мечтать о мире гражданину страны,которая начала и продолжает войну, не разрешается. дискредитация армии,инноагент - 8 лет.
+14
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+7
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Nothern Lord
Ответ Leon Petov
Хочешь мир - готовься к войне. А то мало ли кому-то захочется маленькую победоносную
Готовиться-то можно, лишь бы до действия не доходило.
+5
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LaffyTaffy
Ответ dereds
Все мы за мир но на условиях Рф
Китай против того, чтобы слово вассала что то решало )
+4
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Savardus
Ответ Всеволод Бобров
сша думает по-другому. Разделяй и властвуй.
Поверьте, в США миллионы таких же Вась Березуцких. И десятки миллионов которым ваще пофиг на то что там происходит на другом конце шарика, потому что им сегодня в магазин идти и ребенка забирать из школы, а бензин подорожал.
+5
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Leon Petov
Хочешь мир - готовься к войне. А то мало ли кому-то захочется маленькую победоносную
+4
-3
+1
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Savardus
Ответ Объективный отзыв
Конечно по другому В России и Китае не такой "капитализм"
Ну да, России далеко до такого. Чистое совпадение что всеми госкомпаниями управляют не эффективные менеджеры, а друзья или однокурсники/одноклассники/родственники президента. А в одном субъекте вообще достаточно родиться под фамилией на К, чтобы получить все награды мира и все посты в республике. Вы правы, это не "Капитализм", это Феодализм.

Про Китай вообще смешно. Система полностью замкнута сама на себе. И людей даже для вида ни о чем не спрашивают
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Объективный отзыв
Ответ Savardus
Поверьте, в США миллионы таких же Вась Березуцких. И десятки миллионов которым ваще пофиг на то что там происходит на другом конце шарика, потому что им сегодня в магазин идти и ребенка забирать из школы, а бензин подорожал.
Толку от этих миллионов, если ВПк принадлежит десятку лиц, которые управляют этими миллионами?)))
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Savardus
Ответ Объективный отзыв
Толку от этих миллионов, если ВПк принадлежит десятку лиц, которые управляют этими миллионами?)))
дык а где-то по-другому? В России? в Китае? В Зимбабве?
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Боевой Бурят Путина
Я лично обеими руками за прекращение кровопролития, особенно между братскими славянскими народами, но «Мир во всем мире» - такая же утопия как и коммунизм, так как это против самой человеческой природы, в которой заложена внутривидовая агрессия.
Убедиться в этом легко: что обезьяны в джунглях так определяют альфа-самца, что дети в школе выясняют отношения на кулаках за право быть лидером и не быть изгоем, что полупьяные мужички на выходе из бара меряются стволами, что бандосы на стрелке. По-другому решить вопрос «Кто главный, а кто должен подчиняться?» (основная причина любых конфликтов) получается, увы, редко
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Объективный отзыв
Ответ Savardus
Ну да, России далеко до такого. Чистое совпадение что всеми госкомпаниями управляют не эффективные менеджеры, а друзья или однокурсники/одноклассники/родственники президента. А в одном субъекте вообще достаточно родиться под фамилией на К, чтобы получить все награды мира и все посты в республике. Вы правы, это не "Капитализм", это Феодализм. Про Китай вообще смешно. Система полностью замкнута сама на себе. И людей даже для вида ни о чем не спрашивают
Ну так ВПК то государству принадлежит, а не частникам, которым выгодно мировые конфликты создавать
России с госВПК тратить бюджет на войны крайне не выгодно, как и Китаю
Так что все эти штучки про К, родственников и тд - мимо
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Всеволод Бобров
Ответ Savardus
Поверьте, в США миллионы таких же Вась Березуцких. И десятки миллионов которым ваще пофиг на то что там происходит на другом конце шарика, потому что им сегодня в магазин идти и ребенка забирать из школы, а бензин подорожал.
это хорошо, но решают не такие Васи и Сэмы, а те кто сидят у власти и знаешь им не без разницы, что где происходит.
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Velirpa
ответ на комментарий Михо, который запретил мне ему отвечать - мало мечатать, надо открыть объявлять свою позицию.
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Mordegard Glezgorv
Ответ Syndycate
Мира во всем мире никогда не будет, это утопия, такова человеческая натура. Да и сейчас, те кто кричат за мир, сами зарабатывают на войне миллиарды, так что...🤷‍♂️
Очень удобная позиция сторонников военной агрессии сами знаете кого против сами знаете кого, да. Действительно, если не добиться мира во всем мире, почему бы не устроить глобальный экстерминатус, обнулить свои шансы на нормальное будущее и заложить почву для реваншизма и новой войны в дальнейшем. Л - Логика
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Pigmalion
Ответ Mordegard Glezgorv
Очень удобная позиция сторонников военной агрессии сами знаете кого против сами знаете кого, да. Действительно, если не добиться мира во всем мире, почему бы не устроить глобальный экстерминатус, обнулить свои шансы на нормальное будущее и заложить почву для реваншизма и новой войны в дальнейшем. Л - Логика
Пока ещё ничего лучше войны для разрешения конфликтов не придумали.
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Leganessi
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Ответ David Rigert
ну,все. теперь на Васю посыпется всякая гадость. мечтать о мире гражданину страны,которая начала и продолжает войну, не разрешается. дискредитация армии,инноагент - 8 лет.
Каждый человек мечтает о мире во всем мире. И даже у самого конченного вояки есть своя идеология о мире во всем мире. Только все и балаболят об этом и ничего не делают сами для достижения этой цели, АБСОЛЮТНО ничего. Суть в том что его высказывания смехотворны и он выглядит глупым крестьянином, ну а тебя соответственно также это притянуло магнитом и такой же крестьянин. Лучше промолчать, чем выдвигать такие детские сказочные популистические лозунги. Хотя бы за умного сойдешь.
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dimitrii63
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Ответ Мишаня Кашников
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конечно не мы, вот Израиль поддержал мир во всем мире, кто следующий, не нам решать
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David Rigert
Ответ Мишаня Кашников
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24.02.2022 в 4.00 Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. ты не знал об этом?
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dimitrii63
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Ответ David Rigert
24.02.2022 в 4.00 Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. ты не знал об этом?
Израиль до сих пор с терроризмом борется, закатывая в том числе и заложников, и гражданских
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dimitrii63
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легко мечтать из Испании
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