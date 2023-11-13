Томас Бах: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия. Это будет означать захват государством международного спорта»
Томас Бах раскритиковал государства за организацию «политических» турниров.
Обращение главы Международного олимпийского комитета к международным спортивным федерациям опубликовано на сайте МОК.
«Нынешняя геополитическая ситуация чрезвычайно сложна. В такие времена объединяющая сила спорта важнее, чем когда-либо. Сегодня миллионы людей по всему миру жаждут силы, которая объединит нас всех. Наша роль ясна: объединять, а не усугублять разногласия.
Объединяющая миссия спортивного движения подрывается, если не сказать подвергается нападкам со стороны того или иного правительства.
Автономия спорта – ваша автономия как международной спортивной федерации – находится под угрозой. Действия этих политических сил, вызывающих разногласия, фактически означают, что они берут на себя вашу роль международных федераций.
Некоторые хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать. Другие хотят решать, где будут проходить ваши соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват государством международного спорта.
Если им это удастся, роль международных федераций и роль олимпийского движения станут неактуальными.
В таком политизированном спорте реальные чемпионаты мира больше не будут возможны, соревнования будут проводиться только между блоками политических единомышленников, и спорт не сможет стать объединяющей силой для всего человечества.
По всем этим причинам я призываю всех вас выступить против политизированного спорта. Никто из нас не должен каким-либо образом участвовать в таких политически мотивированных спортивных мероприятиях», – говорится в обращении Баха.
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
Врядли поможет, хоть душу отвести)
Да и сам же спорт политизировал нагло, а теперь ноет , что другие такие плохие и делать так не хорошо...
Много его слов читал, впечатление, что очень мерзкий и двуличный человечишка
Кто же эти негодяи? Вот бы их найти и примерно наказать.