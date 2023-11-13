Томас Бах: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия. Это будет означать захват государством международного спорта»

Теги МОК Томас Бах Политика Легкая атлетика

Томас Бах раскритиковал государства за организацию «политических» турниров.

Обращение главы Международного олимпийского комитета к международным спортивным федерациям опубликовано на сайте МОК. 

«Нынешняя геополитическая ситуация чрезвычайно сложна. В такие времена объединяющая сила спорта важнее, чем когда-либо. Сегодня миллионы людей по всему миру жаждут силы, которая объединит нас всех. Наша роль ясна: объединять, а не усугублять разногласия.

Объединяющая миссия спортивного движения подрывается, если не сказать подвергается нападкам со стороны того или иного правительства. 

Автономия спорта – ваша автономия как международной спортивной федерации – находится под угрозой. Действия этих политических сил, вызывающих разногласия, фактически означают, что они берут на себя вашу роль международных федераций.

Некоторые хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать. Другие хотят решать, где будут проходить ваши соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват государством международного спорта.

Если им это удастся, роль международных федераций и роль олимпийского движения станут неактуальными. 

В таком политизированном спорте реальные чемпионаты мира больше не будут возможны, соревнования будут проводиться только между блоками политических единомышленников, и спорт не сможет стать объединяющей силой для всего человечества.

По всем этим причинам я призываю всех вас выступить против политизированного спорта. Никто из нас не должен каким-либо образом участвовать в таких политически мотивированных спортивных мероприятиях», – говорится в обращении Баха. 

Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vostokto8
Мне одному хочется дать ему с носака?!
Врядли поможет, хоть душу отвести)
+72
-6
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgeni009
Помоему именно бах больше всех подорвал идеалы чистого спорта и нарушил олимпийскую хартию.
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Не имеешь права запрещать никакие соревнования,которые не сопряжены с соревнованиями под эгидой МОК,по простому иди на.
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Он в своем уме? Сначала сами блоканули, 2 года спортсмены сидят под арестом, а как пошёл разговор о параллельных турнирах-еще и угрожать начал. Зашибись.
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Смирнов
Я когда его читаю,всегда задаюсь вопросом. Это такой перевод его речей или он наркоман?)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Политизированным международный спорт является уже давно. Некоторые государства захватили его, чтобы решать, кого допускать до соревнований, а кого - нет.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Большаков
Государство (на североамериканском континенте) уже захватило международный спорт.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgeni009
Ответ Vostokto8
Мне одному хочется дать ему с носака?! Врядли поможет, хоть душу отвести)
Не только вам
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Vostokto8
Мне одному хочется дать ему с носака?! Врядли поможет, хоть душу отвести)
Давайте, мы подержим.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
С одной стороны - похвальная самокритика, но не проще ли просто прекратить творимые им самим безобразия?🤔 И не будет поводов для такого неистового самобичевания🤷‍♀️
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darth_Pershman
Ответ Игорь Смирнов
Я когда его читаю,всегда задаюсь вопросом. Это такой перевод его речей или он наркоман?)
Просто вертится, как уж на сковородке. Кстати, от наших орденов, если правильно помню, тоже не отказывается))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Сам не желает признавать что позволил государству захватить международный спорт
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Рзянин
Кто-то чувствует, что бабосики утекают в другую сторону....
Да и сам же спорт политизировал нагло, а теперь ноет , что другие такие плохие и делать так не хорошо...
Много его слов читал, впечатление, что очень мерзкий и двуличный человечишка
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Это давно известно: кто громче всех кричит "держи вора", вор сам
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люсия Федосова
Какую ересь несет Бах.Сам разрушает основы мирового спорта .
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramisik
Весь профи спорт - давно бизнес и политика. Тут же деньги мимо кассы потекут!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Иванов
"Если им это удастся, роль международных федераций и роль олимпийского движения станут неактуальными", – дай боже так и произойдет)) МОК в нынешнем виде пора на свалку истории.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Кстати,Бах,ты в своем расследовании не на себя ли вышел?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
А может все наоборот? Освободить от жуликов и проходимцев?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина Новацкая
Бах начал переживать?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федор Петров
"Некоторые хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать."

Кто же эти негодяи? Вот бы их найти и примерно наказать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Vostokto8
Мне одному хочется дать ему с носака?! Врядли поможет, хоть душу отвести)
Думаю , что у вас будет очень много единомышленников.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милошевич
1984 "министерство правды"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Матыгин
то есть мы вас не пускаем,но свои вы тоже проводить не можете?) логика)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Ответ Дмитрий9779
Кстати,Бах,ты в своем расследовании не на себя ли вышел?
Да, сам себя кусает за хвост)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий