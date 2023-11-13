Призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру
Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, объявили об уходе из спорта в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
«Мы приняли решение завершить спортивную деятельность. К сожалению или к радости, на соревнованиях мы больше выступать не будем», – сказал Морозов.
Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год. На Олимпиаде-2022 они завоевали серебро в парном катании, на Играх-2018 стали серебряными призерами командного турнира.
Фигуристы дважды брали серебряные медали чемпионатов мира (2018, 2019), а в 2017-м завоевали бронзу.
Также в активе Тарасовой и Морозова два золота (2017, 2018), три серебра (2019, 2020, 2022) и две бронзы (2015, 2016) чемпионатов Европы.
Объективно, могли стать ЧМ
Но все-таки много и других титулов, плюс долгожданная медаль игр
Рыжики, мы вас любим, радуйте нас в шоу и живите полной жизнью.
Их выступление на Олимпиаде до сих пор перед глазами. Прокат жизни!
И молодцы, что честно сказали, что завершили соревновательную карьеру.
Да, смена поколений идёт в ФК несоизмеримо быстрее, чем во многих других видах, так что процесс естественный. Когда карьера была успешной, то и расстраиваться не стоит.
Конечно, трудно уже продолжать выступать, когда неопределенность такая, а усилия надо прикладывать максимальные, чтобы не улетать далеко в нашей конкуренции.
Оставляют парное катание в России в очень хорошем состоянии с кучей молодых звёзд.
Успехов в дальнейшей жизни, и движемся все дальше.
Уже хорошо, что прошлый сезон покатались.
Спасибо ребятам за карьеру и удачи в дальнейшей деятельности!)
Спасибо! Жене и Владимиру успехов в жизни после спорта!
Спасибо Транькову, что не бросил их. Мне кажется без него бы они закончили раньше.