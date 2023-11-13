Призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру

Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру.

и , выступающие в парном катании, объявили об уходе из спорта в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Мы приняли решение завершить спортивную деятельность. К сожалению или к радости, на соревнованиях мы больше выступать не будем», – сказал Морозов.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год. На Олимпиаде-2022 они завоевали серебро в парном катании, на Играх-2018 стали серебряными призерами командного турнира.

Фигуристы дважды брали серебряные медали чемпионатов мира (2018, 2019), а в 2017-м завоевали бронзу.

Также в активе Тарасовой и Морозова два золота (2017, 2018), три серебра (2019, 2020, 2022) и две бронзы (2015, 2016) чемпионатов Европы.