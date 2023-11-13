Призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады фигуристы Тарасова и Морозов завершили карьеру.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, объявили об уходе из спорта в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Мы приняли решение завершить спортивную деятельность. К сожалению или к радости, на соревнованиях мы больше выступать не будем», – сказал Морозов.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год. На Олимпиаде-2022 они завоевали серебро в парном катании, на Играх-2018 стали серебряными призерами командного турнира.

Фигуристы дважды брали серебряные медали чемпионатов мира (2018, 2019), а в 2017-м завоевали бронзу.

Также в активе Тарасовой и Морозова два золота (2017, 2018), три серебра (2019, 2020, 2022) и две бронзы (2015, 2016) чемпионатов Европы.

66 комментариев

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King_bez_ice
Неплохая получилась карьера
Объективно, могли стать ЧМ
Но все-таки много и других титулов, плюс долгожданная медаль игр
+60
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Рябиновые бусы
ну хоть кто-то озвучил то, что и так всем ясно.
Рыжики, мы вас любим, радуйте нас в шоу и живите полной жизнью.
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ретроградный меркурий
Ожидаемо, но грустно. Спасибо "рыжикам" за замечательную карьеру и их катание. Это была славная охота. Не всегда катались стабильно, но качество исполнения элементов всегда отличало их пару. Нынешним парам еще учиться и учиться. Прокат на ОИ-2022 - навсегда в сердце. Избитая фраза "серебряная медаль с золотым отливом" тут как нельзя более к месту. В любой другой стране, кроме Китая, это было бы золото
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Аленка_76
Ожидаемо(
Их выступление на Олимпиаде до сих пор перед глазами. Прокат жизни!
+40
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Маргарита В Сафронова
Спасибо вам, ребята, за прекрасную спортивную борьбу! Жду продолжения в шоу!
+37
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Syndycate
Не приостановили, а завершили? Удивительно, респект за честность
+36
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ДИОНИС
Спасибо Евгении и Владимиру за их прекрасную спортивную карьеру! Удачи в дальнейшей жизни!
+34
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Elena Savanuk
Успехов Жене и Володе в пост-спортивной жизни ! Последний международной старт был на высокой ноте !
+24
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polinarmax
Ответ KMR
Но и не сильно торопились об этом сказать
ну хоть сказали. большинство предпочитают этого не делать вовсе
+24
-1
+23
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Katerina Sunny
Уходят с серебром ОИ. Следующие ОИ, после похода в Лужники, им не светили в любом случае.
И молодцы, что честно сказали, что завершили соревновательную карьеру.
+30
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+22
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N-fox
Карьера была очень достойной! Столько красоты нам подарили, такой непростой путь прошли! Хочется поблагодарить эту талантливую пару!!!
+22
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Sedibus Perito
Грустно. Да, были нестабильны, но по красоте катания и скатанности пары, передаче эмоций сейчас из действующих вряд ли кто может сравниться.
+21
-2
+19
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Olga Krayz
Удачи Евгении и Владимиру в дальнейшем!
+16
0
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Рус Харис
Завтра матч Ак-барс СКА в Казани, было бы правильно чтобы их пригласили на открытие или первый вброс, они заслужили, и Женька к тому же Казанская, не все одиночникам разъезжать.
+17
-1
+16
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Sveta Arhipova
Эта пара запомнится надолго🧡
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Defender64
Спасибо за карьеру. Она была достойной. Несмотря на то, что не стали ребята ни ЧМ, ни ОЧ, всё равно везде были в медалях, показали кучу программ. Запомнились.
Да, смена поколений идёт в ФК несоизмеримо быстрее, чем во многих других видах, так что процесс естественный. Когда карьера была успешной, то и расстраиваться не стоит.
Конечно, трудно уже продолжать выступать, когда неопределенность такая, а усилия надо прикладывать максимальные, чтобы не улетать далеко в нашей конкуренции.
Оставляют парное катание в России в очень хорошем состоянии с кучей молодых звёзд.
Успехов в дальнейшей жизни, и движемся все дальше.
Уже хорошо, что прошлый сезон покатались.
+16
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+16
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Reggi
Логичное решение. Международных стартов не предвидится, а выбирая между заработком на шоу и выступлениями на местных водокачках, ребята сделали очевидно более выгодный выбор.
Спасибо ребятам за карьеру и удачи в дальнейшей деятельности!)
+15
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Tatiana Klm
Спасибо вам, дорогие Рыжики, за спортивный ПУТЬ! Он был прекрасен! Спасибо за красоту на льду, эталонную парность, чудесные программы! У нас не осталось ни одной пары с таким уровнем парных элементов, вы - исчезающий вид! Буду ждать ваших прокатов на шоу! Удачи и счастья вам впереди!
+14
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Аврора кубик
Спасибо ребятам за их спортивный путь! Красивая пара!!остается пожелать удачи )))
+15
-2
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Ягун Ягунини
Спасибо Рыжикам за удовольствие смотреть на их программы. У них была достойная спортивная карьера.
+13
0
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romeo5555
Рыжики, спасибо вам за все. Вы - пример спортивной стойкости, терпения. Успехов в личной жизни и здоровья!
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-2
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Елена Спирина
Спасибо этой паре за красивый, но непростой спортивный путь. Радуйте нас в шоу, у вас прекрасно получилось сыграть свои роли в "Кармен", была приятно удивлена.
+12
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люблю тутберят
Спасибо за все,Рыжики!!!Особенно за прокаты на ОИ❤️❤️
+13
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+11
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Marya Y
Жаль, но к этому всё шло.
Спасибо! Жене и Владимиру успехов в жизни после спорта!
+10
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Бузина
Карьера была сложной, не представляю каких моральных сил им стоило все-таки доехать до своей второй олимпиады и так достойно выступить там.
Спасибо Транькову, что не бросил их. Мне кажется без него бы они закончили раньше.
+11
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