Алина Загитова презентует свой мерч в магазине «Красная машина»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о выпуске мерча.
«Мои дорогие, хочу порадовать вас отличной новостью! Я выпускаю свою первую коллекцию одежды! Совсем скоро грандиозное событие!🥳
16 ноября — официальный старт продаж! И мы подготовили для вас кое-что очень интересное! В этот день в магазине «Красная Машина» состоится презентация!
Я расскажу вам о том, как создавался мерч, а вы сможете первыми оценить его, примерить и приобрести со скидкой 30%.
А еще вас ждет автограф-сессия, фото и видео самых ярких моментов со мной! Не обойдется и без сюрпризов – надеюсь, я заинтриговала вас еще больше😉
Жду вас с приятным волнением❤️
С любовью, Алина!» – написала Загитова.
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