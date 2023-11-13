Алина Загитова презентует свой мерч в магазине «Красная машина»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о выпуске мерча.

«Мои дорогие, хочу порадовать вас отличной новостью! Я выпускаю свою первую коллекцию одежды! Совсем скоро грандиозное событие!🥳

16 ноября — официальный старт продаж! И мы подготовили для вас кое-что очень интересное! В этот день в магазине «Красная Машина» состоится презентация!

Я расскажу вам о том, как создавался мерч, а вы сможете первыми оценить его, примерить и приобрести со скидкой 30%.

А еще вас ждет автограф-сессия, фото и видео самых ярких моментов со мной! Не обойдется и без сюрпризов – надеюсь, я заинтриговала вас еще больше😉

Жду вас с приятным волнением❤️

С любовью, !» – написала Загитова.