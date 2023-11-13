Алина Загитова презентует свой мерч в магазине «Красная машина»

Теги бизнес сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о выпуске мерча.

«Мои дорогие, хочу порадовать вас отличной новостью! Я выпускаю свою первую коллекцию одежды! Совсем скоро грандиозное событие!🥳

16 ноября — официальный старт продаж! И мы подготовили для вас кое-что очень интересное! В этот день в магазине «Красная Машина» состоится презентация!

Я расскажу вам о том, как создавался мерч, а вы сможете первыми оценить его, примерить и приобрести со скидкой 30%.

А еще вас ждет автограф-сессия, фото и видео самых ярких моментов со мной! Не обойдется и без сюрпризов – надеюсь, я заинтриговала вас еще больше😉

Жду вас с приятным волнением❤️

С любовью, Алина!» – написала Загитова. 

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58 комментариев

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Габорик
А где скидки по промокоду БЕЗЫЗБЕЖНО? :)
+52
-7
+45
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Водяра
Как раз это барахло и подходит для продажи в магазе красная тарантайка.
+30
-2
+28
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Pont ham pilat
Ответ ermol@y
А что на китайском?
безызбежно
+22
-1
+21
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Трент Резнор
Невероятное событие, мужья без ужина останутся сегодня
+23
-3
+20
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Габорик
Полушубок из черного ягнёнка первым трём покупателям :)
+17
-1
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Kuryanin
Ждем солд-аут всего мерчА.
+16
-2
+14
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Флер де Лис
Ответ Трент Резнор
Невероятное событие, мужья без ужина останутся сегодня
Семейный бюджет будет подорван)
+16
-3
+13
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Флер де Лис
Ответ андрэ
Испанский стыд
Из Испании передали, что это не их стыд.
+15
-3
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Leonid73
Самое «сногсшибательное» в этом - идея определить событие как «грандиозное». Не хухры-мухры! И не суета вокруг дивана. Тянет аж на явление года.
+13
-2
+11
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андрэ
Испанский стыд
+17
-6
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Пылесос
Линия одежды с японскими или китайскими иероглифами? А биты с иероглифами там будут?
+15
-4
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ermol@y
А что на китайском?
+12
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Пылесос
Кстати, а с чего Загитова решила, что эта новость нас порадует? Рассмешить - не значит порадовать.
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Пылесос
А почему не магазин "Красный светофор"?
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Флер де Лис
Ответ ermol@y
Это я понял, что не без сюрпризов, по поводу китайского что?
На китайском ошибки в словах не так видны)
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xQcoW
Сколько её агенты платят, чтобы её рекламировали в спортс? Тут новости о ней даже, когда она в туалет ходит
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Ivan Ivanych
Дичь какая-то
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korolevi
🤦
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Флер де Лис
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Алина Загитова это олицетворение нынешней России.
Ну нет. Россия - прекрасная и великая страна.
+14
-6
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Пылесос
Ответ Габорик
А где скидки по промокоду БЕЗЫЗБЕЖНО? :)
Алина бы и рада это сделать, но, скорее всего, просто уже не сможет выговорить это слово опять.
+13
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ДИОНИС
А коллекция-то как называется? "Безызбежно"?
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Габорик
Скажите ей, что тот, кто выпускает свой мерч - зовётся мерчендайзером :)
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Оксана Иванова
Ответ Маргарита Михайловна
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Не повезло нам. Эпоха непрофессионализма наступает
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Sarumian
"Безызбежно" на Японском или Китайском ?
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Пылесос
Ответ ermol@y
Это я понял, что не без сюрпризов, по поводу китайского что?
Какой вы непонятливый: это слово безызбежно. В русском такого нет, а в китайском, наверное, есть.
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