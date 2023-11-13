Майкл Мэлоун продлил контракт с «Денвером» и станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров НБА

Главный тренер « » договорился о продлении контракта, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых специалистов , сообщили источники инсайдеру Эдриану Воджнаровски из ESPN. Детали сделки не разглашаются.

Мэлоун привел «Наггетс» к первому в истории организации чемпионству в прошлом сезоне. Победа «Денвера» в плей-офф этого года с результатом 16-4 стала самой доминирующей после триумфа «Голден Стэйт» в 2017 году.

Мэлоун является четвертым по продолжительности работы действующим тренером в лиге – после Грегга Поповича из «Сан-Антонио», Эрика Споэльстры из «Майами» и Стива Керра из «Голден Стэйт» – и имеет результат 375-272 (58%) в регулярном чемпионате и 37-31 (55,4%) в плей-офф.

При Мэлоуне «Наггетс» имеют второй лучший процент побед в НБА с сезона-2018/19, уступая только «Милуоки», согласно ESPN Stats & Info. Мэлоун занимает третье место по количеству игр (647) и побед (375) среди главных тренеров «Наггетс», уступая только Дагу Мо и Джорджу Карлу.